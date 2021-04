CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il 2/9 alla voce “palle break” ha fatto un gran differenza per Sonego, che ha messo in campo anche un numero non sufficiente di prime (57%), al cospetto di uno Zverev che ha ottenuto 6 ace e molto di più da questo fondamentale. Un fattore determinante in una sfida equilibrata, molto più di quello che dica il punteggio.

E finisce qui l’avventura di Lorenzo Sonego a Montecarlo, su questa risposta out. 6-3 6-3 per Zverev che ha concluso in maniera perentoria questo match, dopo aver tanto sofferto al cospetto del tennista italiano che le sue chance le ha avute, senza però sfruttarle a dovere anche per i meriti del tedesco che quindi incontrerà negli ottavi di finale il belga David Goffin.

15-40 Doppio fallo di Sonego e due match-point per Zverev.

15-30 Dritto in rete di Zverev in questo scambio.

0-30 Perde la misura con il rovescio Sonego, dopo un recupero difficile con il dritto.

0-15 Grande risposta di Zverev con il dritto incrociato.

E con un ace a uscire, Zverev si porta 5-3 nel 2° set. Sonego andrà a servire per rimanere nel match.

40-15 Altra grande prima di servizio di Zverev e rovescio lungolinea vincente per lui.

30-15 Ottima prima al centro e dritto risolutivo di Zverev.

15-15 A rete chiude Zverev, su un rovescio troppo corto di Sonego.

0-15 Non colpisce bene la palla Sonego con il dritto e Zverev tradito dal rimbalzo spara fuori.

Purtroppo vola via il dritto di Sonego e arriva il break per Zverev che andrà a servire.

Vantaggio Zverev, ottimo rovescio lungolinea del tedesco.

40-40 Si ritrova la palla tra i piedi Sonego e dritto in rete.

Gratuito con il dritto di Zverev e vantaggio per Sonego.

40-40 Si salva Sonego a rete, con una demi-volée non brillantissima, ma Zverev non trova il passante in campo.

Vantaggio Zverev, stecca il dritto Sonego.

40-40 Rovescio in back in rete di Sonego e sfortunato l’azzurro che in questo momento rompe le corde della racchetta.

40-30 Ottima prima a uscire di Sonego e out il dritto di Zverev.

30-30 Dritto inside-in in corridoio di Sonego, deve fare attenzione l’italiano.

30-15 Gran prima di Sonego e niente da fare per Zverev.

15-15 Sbaglia in uscita dal servizio Sonego e dritto affossato in rete.

15-0 Ottima palla corta di Sonego e a rete fa buona guardia e conclude con la giocata a rete.

Dritto sulla riga di Zverev e 3-3 in questo 2° set. Sonego alla battuta.

40-30 Si ferma sul nastro la smorzata di Zverev.

40-15 Profondo il rovescio di Zverev e in rete il colpo di Sonego.

30-15 Logora ai fianchi il tedesco e out il rovescio di Sonego.

15-15 Ottimo rovescio lungolinea di Zverev.

0-15 Passante superbo di Sonego, con una mano di rovescio.

Ottima prima al centro di Sonego e 3-2 per l’azzurro in questo 2° set. Zverev alla battuta.

40-30 Affossa il rovescio lungolinea Sonego, che deve fare attenzione.

40-15 Dritto incrociato out di Sonego in manovra.

40-0 Out il rovescio in risposta di Zverev.

30-0 Altra strepitosa palla corta di Sonego, dopo due dritti notevoli.

15-0 Ottima prima a uscire di Sonego sulla riga e niente da fare per Zverev.

Arriva il quinto ace della partita di Zverev e 2-2 nel 2° set. Sonego andrà a servire.

Vantaggio Zverev, rovescio incrociato di Sonego che si spegne in rete.

40-40 Passante micidiale di Sonego, che chiama a rete con il back Zverev.

Vantaggio Zverev, altra prima a uscire del tedesco e out la risposta dell’azzurro.

40-40 Grande rovescio in pressione di Sonego, sulla riga, e out il rovescio del tedesco.

Vantaggio Zverev che affonda con il rovescio lungolinea.

40-40 Stecca con il rovescio Sonego, purtroppo, forse ingannato da un cattivo rimbalzo.

30-40 Ottimo rovescio in termini di profondità di Sonego e nuova palla break per l’azzurro.

30-30 Altro passante basso di Sonego, ma bravo Zverev a gestire la volée a rete.

15-30 Ottima la prima al centro di Zverev e out la risposta di Sonego.

0-30 Lungo il rovescio incrociato di Zverev, che non trova il campo.

0-15 Doppio fallo di Zverev.

Grande servizio-dritto di Sonego e avanti l’azzurro in questo 2° set (2-1). Ora Zverev andrà alla battuta.

40-0 Ancora palla corta! Ci arriva Zverev, ma il pallonetto di Sonego è una delizia.

30-0 Bravissimo Sonego a rete su un passante molto ben giocato da Zverev.

15-0 Domina lo scambio Sonego e con la palla corta trova il punto.

Arriva il doppio fallo del tedesco e Sonego recupera il break di ritardo che andrà a servire.

Vantaggio Sonego! Ottimo dritto incrociato dell’azzurro e palla break.

40-40 Altro pallonetto di Sonego che sfrutta un’altra giocata a rete non brillante di Zverev.

Vantaggio Zverev, quarto ace del tedesco che sfrutta alla grande questo fondamentale.

40-40 Lungo il rovescio di Zverev.

Vantaggio Zverev, ottima seconda del tedesco e out la risposta di Sonego.

40-40 Grandissimo pallonetto di Sonego che sfrutta un attacco non eccellente di Zverev.

Ace n.3 per Zverev e palla del 2-0 per il tedesco.

40-40 Altra prima slice di Zverev e la risposta di Sonego è out.

30-40 Servizio vincente al centro di Zverev e niente da fare per Sonego.

15-40 Ottimo dritto in cross di Sonego e due palle break per l’azzurro.

15-30 Perde il contro del dritto Zverev in questo scambio.

15-15 Brutta palla corta di Zverev che non supera la rete.

15-0 Il top-spin di dritto di Sonego vola via purtroppo, messo sotto pressione dal tedesco.

Purtroppo c’è il break in apertura di Zverev: risposta molto profonda del tedesco e niente da fare per Sonego, costretto subito a inseguire.

15-40 Il rovescio scappa via a Sonego, anche per via di una seconda di servizio troppo morbida.

15-30 Splendida palla corta di Sonego, in uscita dal servizio, a sorprendere Zverev.

0-30 Messo sotto pressione da Zverev, Sonego stecca con il dritto.

0-15 Aggredisce il tedesco con il rovescio e l’incrociato è risolutivo.

Sarà Sonego a servire in questo inizio di 2° set.

Bravo Zverev a chiudere con lo schiaffo di dritto al volo e 6-3 per il teutonico. Sonego ha pagato caro l’ottavo game, giocato male, dopo aver recuperato il 1° break.

Ace a uscire di Zverev e nuovo set-point.

40-40 Bravissimo Sonego, con un dritto lungolinea a tagliare fuori Zverev.

40-30 Sparacchia out questo dritto Zverev, aggredito da Sonego in questo scambio.

40-15 Comodo serve&volley di Zverev e due set-point.

30-15 Servizio slice molto efficace del tedesco, niente da fare per Sonego.

15-15 Ottima palla corta di Sonego, con taglio a rientrare.

15-0 Ace centrale del tedesco.

Risposta profonda di Zverev e purtroppo arriva il nuovo break del tedesco. 5-3 per lui e battuta in proprio favore.

15-40 Ancora troppa fretta per Sonego, con il dritto. Due palle break per Zverev.

15-30 Out il dritto incrociato di Sonego, che non trova in manovra l’incrociato.

15-15 Sbaglia stavolta il dritto Sonego che affretta il colpo.

15-0 Bravissimo Sonego a gestire la situazione a rete e con un’ottima stop-volley la porta a casa.

GRANDE SONEGO! Ottima risposta sulla riga dell’azzurro e poi con il dritto lungolinea porta a casa il contro-break.

Vantaggio Sonego! Ottimo back del piemontese e dritto out di Zverev.

40-40 Altro rovescio lungolinea affossato da Zverev in rete.

Vantaggio Zverev, lungo il dritto di Sonego in manovra.

40-40 Grande passante di rovescio lungolinea di Sonego.

Vantaggio Zverev, altra prima di servizio in campo e il tedesco chiude con lo smash.

40-40 Viene data buona una palla a Zverev sul servizio, quando era fuori. Va bene a Sascha.

30-40 Servizio slice di Zverev e out la risposta di Sonego.

15-40 Grande attacco a sventaglio di Sonego e due palle break.

15-30 Scambio lungo e il rovescio lungolinea tradisce Zverev che non trova il campo.

15-15 Grande passante di rovescio incrociato di Sonego e in rete la volée di Zverev.

15-0 Ottima prima al centro di Zverev e out il dritto di Sonego.

Game rapido al servizio per Sonego che con il servizio al centro trova il quindici. 4-2 per Zverev avanti di un break nel 1° set.

40-15 Sonego tenta il serve&volley, ma viene fulminato da Zverev con il passante di dritto.

40-0 Altro gratuito di Zverev in manovra, con un rovescio fuori misura.

30-0 Out il rovescio lungolinea di Zverev su una buona prima di Sonego.

15-0 Out di poco il rovescio lungolinea di Zverev in manovra.

Zverev entra bene con il dritto lungolinea in avanzamento e 4-1 per lui in questo 1° set. Sonego andrà al servizio.

Scappa via la risposta di dritto a Sonego, che non trova il campo. Esagera il piemontese.

40-40 Bravissimo Zverev a rete a tenere botta sul passante di rovescio lungolinea.

30-40 Gioca bene Zverev, tenendo la prima in campo e comandando. Smash risolutivo per il tedesco.

15-40 Altro regalo di Zverev con il rovescio e palla che vola via. Due palle del contro-break per Sonego.

15-30 Lungo il dritto di Zverev, sul dritto molto profondo di Sonego in questo scambio.

15-15 Aggressiva risposta di Sonego con il dritto e Zverev non controlla il rovescio.

15-0 Si apre ancora molto bene il campo Zverev e con il dritto incrociato chiude.

Arriva il break di Zverev, con un rovescio negativo nell’ultimo scambio. 3-1 per il tedesco nel 1° set e servizio per il teutonico.

Vantaggio Zverev, stecca con il dritto Sonego. Prima palla break per il tedesco.

40-40 Palla corta non ben eseguita, recupero di Zverev e pallonetto di Sonego fuori.

40-30 Zverev insiste sulla diagonale di rovescio e porta all’errore con questo fondamentale Sonego.

40-15 Buon dritto in avanzamento di Sonego su una buona prima e out il passante di Zverev.

30-15 Grandissimo passante di rovescio lungolinea di Zverev, sull’ottimo attacco di Sonego che però non è bastato.

30-0 Scappia via la risposta di Zverev sulla prima al centro di Sonego.

15-0 Ottimo servizio-dritto di Sonego, che inizia bene questo quarto game.

Zverev chiude con lo schiaffo di rovescio al volo, aprendosi prima il campo con il dritto incrociato. Il tedesco va sul 2-1 nel 1° set, Sonego alla battuta.

40-15 Out il dritto in sventaglio di Zverev, ad aprirsi il campo.

40-0 Fuori misura la risposta di dritto di Sonego.

30-0 Schiaffo al volo angolatissimo di Zverev, su un’ottima prima di servizio.

15-0 Dritto molto profondo di Zverev e in rete la risposta di Sonego.

Affonda il rovescio incrociato Zverev e 1-1 nel 1° set. Il tedesco andrà a servire.

40-30 Grande dritto inside-in di Sonego e out il rovescio di Zverev.

30-30 Lungo il rovescio lungolinea di Sonego, che fatica a sentire questo colpo in questo inizio di match.

30-15 Bravissimo Sonego a salvarsi con un cross di dritto molto stretto, sulla risposta molto profonda di Zverev.

15-15 Potentissimo rovescio lungolinea di Zverev che porta all’errore di Sonego con il dritto.

15-0 Ottima smorzata di Sonego e sul recupero di Zverev ottimo pallonetto del torinese.

Servizio vincente di Zverev che dunque conquista il primo gioco del 1° set, Sonego andrà a servire.

40-15 Ottima prima a uscire di Zverev, a chiudere poi con una smorzata.

30-15 Lungo il rovescio in manovra di Sonego, non colpisce in maniera pulita.

15-15 Grande accelerazione con il rovescio lungolinea di Zverev e niente da fare per Sonego.

0-15 Grande smorzata di Sonego che coglie di sorpresa il tedesco.

16.17: Sarà Zverev a servire per primo in questo match.

16.16: I due tennisti stanno ultimando il riscaldamento e tra poco godremo di un grande spettacolo.

16.13: I due giocatori in campo per la fase di riscaldamento. Si comincerà tra qualche minuto.

16.11: Il piemontese ha chiaramente un tennis meno incisivo del teutonico e spera di far leva sulla propria regolarità per realizzare l’impresa.

16.09: La dose di incertezza c’è, considerando il fatto che i due tennisti mai si sono confrontati e questo potrebbe essere un aspetto ancora più importante nell’interpretazione del match.

16.06: Tuttavia, per il tedesco sarà il primo match sulla terra e questo potrebbe rappresentare una criticità. Sonego potrebbe approfittarne, tenuto conto della forma dimostrata in questo momento: la vittoria dell’ATP di Cagliari e il successo nel primo round contro il magiaro Marton Fucsovics sono stati significativi. Ecco che quindi la partita potrebbe presentarsi interessante.

16.03: Sulla terra rossa del Principato il torinese è atteso da un confronto molto complicato, al cospetto della testa di serie n.5 del tabellone. Sascha viene da un 2021 in cui è riuscito a esprimere il proprio miglior tennis ad Acapulco (Messico), dove ha battuto nell’atto conclusivo il greco Stefanos Tsitsipas.

16.00: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Alexander Zverev, valido per il 2° turno del Masters1000 di Montecarlo.

