Sonego-Zverev: programma, orario, tv, streaming Masters1000 Montecarlo

Lorenzo Sonego scenderà in campo domani nel quarto incontro in programma sul Centrale di Montecarlo nel 2° turno del Masters1000 del Principato (inizio primo incontro alle ore 11.00). L’azzurro (n.28 del mondo) affronterà la testa di serie n.5 del torneo Alexander Zverev, tra i favoriti per la vittoria finale. Sascha viene da un 2021 in cui è riuscito a esprimere il proprio miglior tennis ad Acapulco (Messico), dove ha battuto nell’atto conclusivo il greco Stefanos Tsitsipas.

Tuttavia, per il tedesco sarà il primo match sulla terra e questo potrebbe rappresentare una criticità. Sonego potrebbe approfittarne, tenuto conto della forma dimostrata in questo momento: la vittoria dell’ATP di Cagliari e il successo nel primo round contro il magiaro Marton Fucsovics sono stati significativi. Ecco che quindi la partita potrebbe presentarsi interessante.

La dose di incertezza c’è, considerando il fatto che i due tennisti mai si sono confrontati e questo potrebbe essere un aspetto ancora più importante nell’interpretazione del match. Il piemontese ha chiaramente un tennis meno incisivo del teutonico e spera di far leva sulla propria regolarità per realizzare l’impresa.

PROGRAMMA SONEGO-ZVEREV IN TV

La partita tra Lorenzo Sonego e Alexander Zverev, valida come 2° turno del Masters1000 di Montecarlo, sarà il quarto e ultimo incontro sul Centrale del Principato, il cui programma avrà inizio alle ore 11.00. La copertura televisiva del match sarà affidata a Sky Sport Uno (201) o a Sky Sport Arena (204), live streaming su Sky Go e su Now. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Di seguito la programmazione:

Mercoledì 14 aprile

Quarto incontro del Centrale (inizio programma ore 11.00) Sonego-Zverev – Secondo turno Masters1000 Montecarlo

Credit: JB Autissier Panoramic for Open Sud de France