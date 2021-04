LIVE Sonego-Fucsovics 6-3 6-4, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: il torinese approda al secondo turno e si regala Zverev

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RAMOS VINOLAS

LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DAVIDOVICH FOKINA

LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-KECMANOVIC

LA DIRETTA LIVE DI FABBIANO-HURKACZ

LA CRONACA DI SINNER-FUCSOVICS

17.52 La nostra DIRETTA LIVE di Sonego-Fucsovics finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per commenti ed analisi su questo torneo di Montecarlo. A presto.

17.50 Davvero ottimo il rendimento con il servizio l’italiano: 60% di prime in campo e il 77% di punti conseguiti con questo fondamentale. Anche la percentuale di palle break annullate è ottima: 3 su 4.

17.48 Match veramente ottimo giocato dal 25enne di Torino che rimane sempre in controllo della partita battendo in maniera netta Fucsovics. Non ha risentito minimamente delle fatiche del Sardegna Open Sonego che si è ambientato subito alle condizioni di gioco di Montecarlo. Domani l’azzurro se la vedrà per la prima volta in carriera contro la testa di serie numero cinque del tabellone, Alexander Zverev.

E CHIUDE CON IL PASSANTONE SONEGO! VINCE IL TORINESE 6-3 6-4 CONTRO MARTON FUCSOVICS E SI REGALA ZVEREV!

40-0 Dritto robusto ad uscire dopo al servizio e tre match point!

30-0 Sbaglia Fucsovics col dritto dopo aver messo i piedi in campo.

15-0 Parte bene Sonego con una prima incisiva.

5-4. Al termine di un game fiume, Fucsovics salva un match point e si garantisce un’ultima chance in questa partita.

A-40 Comanda lo scambio l’ungherese che sposta bene il suo avversario per chiudere definitivamente a rete.

40-40 Fucsovics si salva con un’ottima prima.

40-A Errore pazzesco sotto rete di Fucsovics che porta Sonego al match point!

40-40 Fucsovics arriva sul passante di Sonego, ma la sua stop volley si ferma sul nastro.

40-30 Smash e volée: chiude in due tempi a rete Fucsovics.

30-30 Uscita splendida con il dritto dalla pancia da parte del magiaro.

15-30 Dritto ad uscire e palla corta che lascia fermo l’ungherese: è Sonego on-fire a Montecarlo!

15-15 Ancora troppa fretta per Fucsovics con il dritto dopo il servizio.

15-0 Vola via la risposta di Sonego.

5-3 SONEGO. Tiene bene il servizio il 25enne di Torino che si assicura la possibilità di andare a servire per il match.

40-15 Seconda in kick ad aprirsi il campo e inside-in spaziale dell’azzurro.

30-15 Nettamente lungo il rovescio in contenimento di Sonego.

30-0 Prova a chiudere con il dritto lungolinea l’ungherese ma sbaglia ancora.

15-0 La difesa di Fucsovics finisce completamente lunga.

4-3. Riesce a tenere il servizio Fucsovics che ha giocato un game in maniera molto impaziente. Sembra essere molto infastidito da come si è messa la partita l’ungherese.

A-40 Trova la riga l’ungherese sulla volée.

40-40 Serve and volley sbagliato da Fucsovics che ormai vuole giocare su due colpi.

40-30 Schiaffo al volo completamente sbagliato dal magiaro. Che errore!

40-15 Rimane corta la risposta al servizio di Sonego e chiude col dritto l’ungherese.

30-15 Troppo frettoloso Fucsovics che sbarella con il dritto.

30-0 Volée agevole per l’ungherese dopo la smorzata.

15-0 Trova un grande angolo col servizio Fucsovics.

4-2! Conferma il break Sonego, giocando con una calma olimpica dallo 0-30 e martellando con il dritto verso tutte le angolazioni.

40-30 Seconda aggressiva di Sonego, ma Fucsovics ha tentato un anticipo esagerato in risposta.

30-30 Affossa il dritto a mezza rete Fucsovics. Risale anche in questo game Sonego.

15-30 Disegna il campo col dritto Sonego! Ha trovato degli angoli illegali!

0-30 Di un soffio largo il recupero da lontano di Sonego sulla stop volley dell’ungherese.

0-15 Risponde sulla riga Fucsovics.

3-2 BREAK SONEGO! L’azzurro piazza lo strappo sfruttando al meglio il nervosismo del suo avversario che manda la palla verso il mare di Montecarlo prendendosi anche il warning.

Intanto l’ungherese è alle prese in una discussione con l’arbitro per qualche atteggiamento di Sonego che il magiaro non apprezza.

40-A Ennesimo errore di Fucsovics dalla parte sinistra ed altra palla break per il torinese.

40-40 Rimane in campo l’accelerazione di Fucsovics dopo un rovescio troppo corto giocato dall’azzurro.

30-40 Doppio fallo pesantissimo di Fucsovics! Palla break importante per Sonego.

30-30 Completamente sballato il dritto tentato dell’ungherese dopo al servizio.

30-15 A metà rete la difesa in back del piemontese.

15-15 Attacca per tutto lo scambio Fucsovics e alla fine riesce a sfondare nonostante la difesa di Sonego.

0-15 In pressione Sonego che induce all’errore col dritto il suo avversario.

2-2. Tira su un altro grande game Sonego che annulla altre due palle break ed aggancia il suo avversario.

A-40 Vola via la risposta di un Fucsovics che sembra nervoso dopo queste possibilità sprecate.

40-40 Si difende Sonego con colpi carichi e profondi e il magiaro sbaglia ancora una volta.

40-A Errore sanguinoso col dritto dopo il servizio. Altra palla break concessa da Sonego.

40-40 Lavora ai fianchi il suo avversario Sonego, insistendo sullo sventaglio incrociato di dritto ed avendo ragione.

30-40 Anticipa l’ungherese che spinge e toglie il tempo di ragionare a Sonego. Palla break per l’ungherese.

30-30 Prima al centro potentissima e fondamentale, visto il momento.

15-30 Cerca un angolo troppo stretto con il dritto in contropiede Sonego.

15-15 Prende la riga Fucsovics con il dritto in avanzamento: l’azzurro non può nulla in difesa.

15-0 Buona seconda in kick per Sonego.

1-2. Fucsovics rischia poco e tiene la battuta. Ancora grande equilibrio nel secondo set, con possibilità sprecate da ambo le parti.

40-30 Difesa molto profonda giocata da Sonego: il dritto anomalo di Fucsovics è in corridoio.

40-15 Grande scambio giocato da Fucsovics, con Sonego sempre sulla difensiva.

30-15 Secondo doppio fallo per l’ungherese.

30-0 Prima sostanziosa che non permette la risposta a Sonego.

15-0 Ottimo approccio a rete da parte dell’ungherese.

1-1. Dal 30-40 Sonego non ha sbagliato più niente, risalendo in maniera autoritaria per poi tenere il servizio ai vantaggi.

A-40 Spinge col dritto a destra e a sinistra: Fucsovics è costretto a remare affannosamente.

40-40 Servizio ad uscire e dritto a campo aperto! Che personalità per annullare una palla break.

30-40 Va completamente fuorigiri col dritto Sonego e concede a Fucsovics un’importante palla break.

30-30 Smorzata precisa dell’azzurro e poi passante fulminante.

15-30 Spinge Sonego con il dritto dopo aver sbiancato una riga.

0-30 Altra ribattuta incisiva e il magiaro prova a prendersi un’opportunità.

0-15 La risposta di Fucsovics si inerpica sul nastro e diventa vincente.

0-1. Fucsovics salva un paio di palle break e interrompe la striscia di quattro giochi consecutivi di Sonego.

A-40 Che dritto lungolinea di Fucsovics! Esce alla grande da un punto durissimo.

40-40 Sbaglia malamente la risposta Sonego sulla seconda di servizio del suo avversario.

30-40 Gioca una bella stop-volley il magiaro dopo aver preso la rete in fase offensiva.

15-40 Sbaglia completamente il lungolinea di rovescio l’ungherese. Subito due chance di break per il torinese.

15-30 Perde il controllo del dritto Fucsovics che sta regalando tanto.

15-15 Troppo indietro con il baricentro Sonego e il rovescio vola sui teloni.

0-15 Subito brutto errore di dritto in apertura di secondo set per Fucsovics.

16.51 Sonego va sotto di un break sul 2-3 e poi, sfruttando anche gli aiuti del suo avversario, si scuote e ribalta completamente l’inerzia del set. Tante le chance avute dall’azzurro: ben otto palle break di cui appena due convertite. La differenza è data anche dal 79% di punti vinti con la prima.

6-3 PRIMO SET SONEGO! Il torinese rimonta da 2-3 e si aggiudica il primo parziale.

40-15 Lungo il dritto in fase di costruzione di Fucsovics. Set point Sonego.

30-15 Non sbaglia niente da fondo Sonego mantenendo un ritmo sostenuto che l’ungherese fa fatica a sostenere.

15-15 CHE DIFESA DI SONEGO! Gioca un back incredibile sulla riga e poi addomestica con la volée il tweener alla disperata di Fucsovics.

0-15 Arriva scarico sulla palla l’azzurro.

5-3 BREAK SONEGO! Alla terza palla break Sonego strappa nel primo set con uno splendido passante in corsa di diritto. Il piemontese va adesso a servire per chiudere il primo parziale.

40-A Carica il dritto inside-out Sonego e l’ungherese non può contenere con lo slice. Terza palla break.

40-40 Non riesce a giocare il pallonetto Sonego con Fucsovics che chiude agevolmente a rete.

40-A Il giocatore di Budapest perde ancora la pazienza nello scambio e spara il dritto in corridoio. Altra chance per il 5-3.

40-40 Prima al corpo robusta del magiaro che annulla un’altra palla break.

40-A Prova ad accelerare l’ungherese di diritto, ma il suo tentativo termina lungo. Palla break Sonego.

40-40 Strenua difesa di Sonego che alla fine porta ai frutti: si ferma sul nastro lo slice di rovescio del magiaro.

A-40 Prova a stringere i tempo l’ungherese con continue discese a rete e variazioni.

40-40 Risponde bene Sonego e Fucsovics sbaglia in uscita dal servizio.

40-30 Molto bravo a prendere il comando dello scambio Fucsovics e a spostare Sonego sotto rete.

30-30 Smorzata orribile del magiaro che finisce abbondantemente in corridoio.

30-15 Non chiude il serve and volley Fucsovics, ma l’azzurro non riesce a giocare il lob.

15-15 Spinge bene sin dal servizio l’ungherese.

0-15 Il nastro accomoda la palla a Sonego che spinge e poi chiude serenamente a rete.

4-3. Gioca un altro bel game a servizio Sonego, suggellato da una palla corta deliziosa a chiuderlo.

40-15 Prova a giocare una controsmorzata strettissima Sonego, ma esagera con l’angolo.

40-0 Un ottimo servizio slice ad uscire.

30-0 Gioca un back di rovescio stupendo Sonego che rende difficilissima la volée a Fucsovics, essendo la palla bassissima.

15-0 Schema eccezionale con servizio e volée.

3-3 BREAK SONEGO! Che reazione dell’azzurro che torna immediatamente in partita.

40-A Manovra col dritto Sonego fin dalla risposta, fino ad incidere definitivamente con l’anomalo ad uscire di dritto.

40-40 Grande smorzata dell’ungherese che poi chiude in tranquillità con la volée.

30-40 Colpisce troppo avanti il dritto Sonego e sbaglia un colpo fattibile.

15-40 Stavolta gestisce bene la discesa a rete Fucsovics che addomestica il tentativo di passante da lontano di Sonego.

0-40 Continua a giocare profondo Sonego e Fucsovics regala ancora di rovescio. Tre palle per l’immediato controbreak.

0-30 Prova ad uscire dallo scambio con il lungolinea di dritto l’ungherese, ma incappa nel gratuito.

0-15 Rivedibile l’approccio a rete di Fucsovics che sbaglia nettamente la volée.

2-3 BREAK FUCSOVICS. Anche sfortunato il piemontese che sbaglia un dritto di pochi centimetri. Il primo strappo lo imprime l’ungherese.

30-40 Rimane a mezz’aria il dritto di Sonego che viene passato dal rovescio di Fucsovics. Palla break per il magiaro.

30-30 Mette ancora la prima Sonego che attacca bene e poi scende a rete, mettendo pressione all’ungherese.

15-30 Trova una buona profondità con l’attacco di dritto il piemontese che obbliga Fucsovics ad un atteggiamento remissivo.

0-30 Brutto errore in uscita dal servizio con l’inside-in di dritto per Sonego.

0-15 Incide sin dalla risposta l’ungherese che costringe l’azzurro a fare il tergicristallo.

2-2. Anche Fucsovics tiene senza troppe difficoltà la battuta. Si continua senza break.

40-0 Ottima prima ad uscire e Sonego non avvia lo scambio.

30-0 Guadagna campo sin dal servizio e chiude con lo smash Fucsovics.

15-0 Esce male dalla racchetta di Sonego il tentativo di smorzata.

2-1. Ha concesso solo un punto in due turni di battuta Sonego. Senza dubbio il piemontese ha approcciato meglio questa partita rispetto al giocatore di Budapest.

40-15 Prima sostanziosa che frutta due palle per salire 2-1.

30-15 Affossa la risposta il magiaro sulla seconda di Sonego.

15-15 Bravo a difendersi sulla diagonale del rovescio Fucsovics e a buttare Sonego fuori dal campo.

15-0 Kick splendido che porta l’ace a Sonego.

1-1. Tiene il servizio annullando una palla break l’ungherese che se l’è cavata con discreta personalità.

A-40 Vola via la ribattuta del piemontese.

40-40 Grande risposta di Sonego che toglie il tempo al suo avversario.

A-40 Incide bene Fucsovics con il dritto, non passa la difesa di Sonego il back.

40-40 Il torinese prova a giocare il passante da lontano, ma il rovescio in contenimento si infrange sul nastro.

30-40 Doppio fallo doloroso per Fucsovics che porta Sonego a palla break.

30-30 SUPER PUNTO DI SONEGO! Si muove alla grande trovando una grande difesa in back e poi riuscendo a giocare il passante in sicurezza.

30-15 Prima di servizio precisa, molto vicino alla riga esterna.

15-15 Troppo indietro con il busto sul rovescio Sonego.

0-15 Grande aggressività dell’azzurro in risposta: prova ad uscire con lo sventaglio lungolinea l’ungherese, ma sbaglia.

1-0. Ottimo impatto sulla partita per Sonego che tiene il servizio a zero in apertura.

40-0 Risponde bene Fucsovics sulla seconda di Sonego, ma l’azzurro è bravo a ricacciare indietro il suo avversario con una buona difesa.

30-0 Prima al centro e dritto ad uscire che non lascia scampo a Fucsovics.

15-0 Subito una prima sulla riga per Sonego.

SI COMINCIA! A SERVIZIO LORENZO SONEGO!

16.02 Debutto per Fucsovics sulla terra battuta: il giocatore di Budapest non ha disputato nessun torneo in preparazione al primo 1000 della stagione sul mattone tritato.

16.00 Al massimo Fucsovics è arrivato al secondo turno nel Principato in due partecipazioni. Una vittoria racimolata dall’ungherese in questo torneo: quella contro Nikoloz Basilashvili dell’ultima edizione.

15.58 I due giocatori sono entrati in campo e hanno cominciato le fasi di riscaldamento.

15.56 Fucsovics in questa stagione ha vinto quattordici delle diciannove partite disputate, salendo così al n.11 della race verso le ATP Finals di Torino. Il picco è stato raggiunto a Rotterdam dove si è spinto fino alla finale.

15.54 Quattro i precedenti fra i due giocatori di cui due a livello Atp: il magiaro li ha vinti entrambi. Prima è riuscito a battere l’azzurro a Monaco di Baviera per 10-8 al tiebreak del terzo set, poi l’ha sconfitto a Vienna sul cemento indoor. Entrambe le partite risalgono al 2019.

15.51 Lorenzo Sonego, fresco vincitore del Sardegna Open e nuovo numero 28 del mondo, apre la sua campagna monegasca contro l’ostico ungherese Marton Fucsovics per provare a difendere il quarto di finale raggiunto due anni fa.

15.48 Nuovamente buongiorno agli amici di OA Sport ed appassionati di tennis. Si è chiuso 6-2 6-1 in favore di Casper Ruud il derby scandinavo. A breve comincerà la sfida fra Lorenzo Sonego e Marton Fucsovics.

14.35 Ben ritrovati. Sta per iniziare il derby scandinavo tra il danese Rune ed il norvegese Ruud. A seguire toccherà a Lorenzo Sonego.

9.25 Buongiorno. La sfida tra Lorenzo Sonego e Marton Fucsovics sarà la quarta sul campo 9 dalle 11.00. Si giocherà dunque nel tardo pomeriggio.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match fra Lorenzo Sonego e Marton Fucsovics, valido per il primo turno del Masters 1000 di Montecarlo, primo torneo dell’anno della categoria sulla terra battuta.

Essendo due giocatori con diverse partite alle spalle nel circuito, ci sono ben quattro precedenti: i primi due a livello Challenger, gli ultimi due a livello ATP. L’unica vittoria dell’azzurro fu a Guangzhou nel 2016, mentre l’ungherese ha regolato il torinese a Todi nello stesso anno e a Monaco di Baviera e Vienna un paio d’anni fa. La partita nell’ATP 250 tedesco sul mattone tritato fu particolarmente combattuta con il giocatore magiaro che riuscì a spuntarla per 10-8 al tiebreak del terzo set.

Lorenzo Sonego viene dalla meravigliosa cavalcata di Cagliari che gli ha regalato il suo secondo titolo ATP della carriera. Nel Principato il piemontese ha dimostrato di potersi disimpegnare egregiamente: nell’ultima edizione, quella del 2019, si è spinto fino ai quarti di finale partendo dalle qualificazione, fermandosi solamente contro il finalista Dusan Lajovic. L’ottima condizione psicofisica mostrata in Sardegna potrebbe essere un fattore determinante nella possibilità di ben figurare anche a Montecarlo.

L’avversario di primo turno non è certamente morbido. Marton Fucsovics ha cominciato la stagione in maniera brillante: il tennista di Budapest si trova addirittura all’undicesima posizione della race, avendo vinto quattordici partite delle diciannove disputate in stagione. Il magiaro ha raggiunto il picco del rendimento stagionale sul cemento indoor di Rotterdam, torneo nel quale ha raggiunto la finale partendo dalle qualificazioni. L’ungherese ha all’attivo due partecipazioni in questo torneo: il miglior risultato concerne un secondo turno raggiunto nel 2019 dopo aver battuto Nikoloz Basilashvili.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della partita fra Lorenzo Sonego e Marton Fucsovics, valido per il primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Il match è programmato come quarto sul Campo 9 a partire dalle 11.00, quindi non inizierà prima delle 15.00. Buon divertimento!

Foto: LaPresse