LIVE Italia-Islanda 1-1, amichevole calcio femminile in DIRETTA: finisce in parità. Alla zampata di Giacinti risponde il piazzato di Vilhjálmsdóttir

IL TABELLINO DEL MATCH

Italia (4-3-3): Giuliani; Bergamaschi, Gama (58′ Linari), Salvai, Bartoli (dal 79′ Soffia); Rosucci (dal 66′ Caruso), Giugliano, Cernoia (58′ Glionna); Serturini (dal 79′ Bonfantini), Girelli, Giacinti.

Islanda (4-3-3): Sigurdardottir; Halldorsdottir, Kristjansdottir (46′ Arnadottir), Viggosdottir, Gisladottir (dal 70′ Albertsdottir); G. Jonsdottir, Hauksdottir (dal 86′ Tomasdottir), Johannsdottir; S. Jonsdottir, Thorvaldsdottir (dal 76′ Jensen), Vilhjálmsdóttir (dal 70’Gunnlaugsdottir).

90+4′ FINISCE QUI: Italia-Islanda 1-1

90’+3 Corner per l’Islanda: fa buona guardia la difesa azzurra.

90’+2 TIRO POTENTISSIMO DI JENSEN, CHE CI PROVA DA FUORI! Giuliani si distende mettendo in angolo.

90′ Saranno 4′ i minuti di recupero.

89′ C’è un nuovo corner: Giugliano dalla bandierina, allontanano le torri islandesi.

88′ Il match volge al termine.

85′ Ennesimo cambio della gara. Islanda: entra Tomasdottir, esce Hauksdottir.

83′ Caruso, prova la torsione: palla che finisce fuori.

83′ Angolo ora per le azzurre.

82′ OCCASIONISSIMA PER LINARI! Tutta sola la centrale difensiva, salita nell’area avversaria per l’occasione, non riesce a impattare al meglio il pallone spedendo a lato dello specchio di porta islandese.

80′ Con tutti questi cambi si è un po’ perso il filo del match. E’ rimasta una buona intensità, ma sono poche le occasioni da segnalare. Ora c’è una punizione sulla trequarti per l’Italia.

79′ Nuovi cambi per l’Italia alle viste: esce Bartoli, al suo posto Soffia, esce Serturini, al suo posto Bonfanti. Tutte sostituzioni di marca romanista.

77′ Intanto c’è uno squillo di Giacinti: ma la sua girata termina alta sopra la traversa della porta rivale.

76′ Altra rotazione in casa islandese: esce Thorvaldsdottir entra Jensen.

72′ Discesa di Serturini che arriva sino in fondo, ma poi mette in mezzo un tiro-cross che non impensierisce l’estremo difensore islandese Sigurdardottir.

70′ Venti minuti al termine di questo test amichevole. Intanto registriamo due cambi nell’Islanda: fuori Gisladottir e l’autrice del gol Vilhjálmsdóttir, al loro posto Albertsdottir e Gunnlaugsdottir.

67′ Nulla di fatto. Salvai, in proiezione offensiva, sbatte contro il muro avversario trascinandosi la palla fuori: riparte l’Islanda con una rimessa dal fondo.

67′ Prova a sfruttare i cambi la squadra di Milena Bertolini per tornare a spingere: ora c’è un angolo per le azzurre.

66′ Intanto nuovo cambio nell’Italia: esce Rosucci, entra Caruso.

66′ Punizione per l’Islanda in mezzo al campo: palla scodellata in mezzo. Giuliani fa buona guarda con un’uscita in presa alta.

64′ S. Jonsdottir salta fuori tempo, riesce lo stesso a impattare, ma la palla termina a lato.

63′ Angolo per l’Islanda.

60′ Azione da apnea: accelerazione pazzesca da una parte di S. Jonsdottir, che viene chiusa da Salvai. Sulla ripartenza palla a Giacinti, che però sbaglia la rifinitura per Girelli.

58′ Due cambi per l’Italia: fuori Gama e Cernoia, dentro Linari e Glionna.

58′ G. Jonsdottir subisce fallo in mezzo al campo.

55′ Verticalizzazione di Thorvaldsdottir dopo lo stop e la difesa della palla: troppo lunga per S. Jonsdottir.

54′ Nessun problema per la difesa italiana che fra l’altro mette in offside Gisladottir.

53′ Angolo per l’Islanda, con Bartoli che chiude Vilhjálmsdóttir.

51′ Bergamaschi scende sulla fascia destra, ma al momento del cross non riesce a scodellare in mezzo all’area in maniera precisa: palla sul fondo.

49′ Le due squadre si sfidano in mezzo al campo nel tentativo di prendere, con decisione, le redini del match.

46′ C’è un cambio nell’Islanda: fuori Kristjansdottir, al suo posto Arnadottir, giocatrice del Napoli.

INIZIA LA RIPRESA! PALLA FRA I PIEDI DELL’ITALIA.

Ora una breve pausa. Torniamo per la ripresa.

Al gol in apertura di Giacinti ha risposto il punto del pari griffato da Vilhjálmsdóttir.

FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO: Italia-Islanda 1-1.

45’+2 Attacca anche l’Islanda, ma fa buona guardia sul suo settore di competenza Bartoli.

45’+1 Cross di Bergamaschi dalla destra: troppo su Sigurdardottir.

45′ Saranno 2 i minuti di recupero. Tornano a spingere le ragazze di Milena Bertolini.

45′ Si attende di capire l’entità del recupero.

43′ E’ ripreso con un po’ di confusione il match. Le azzurre, colpite in maniera inattesa, devono incassare il gol della parità.

40′ IL PAREGGIO DELL’ISLANDA: Italia-Islanda 1-1. Sul ribaltamento di fronte, rispetto alla situazione precedente, le ospiti riescono ad entrare in area e a difendere il pallone con Thorvaldsdottir. Il primo tiro dell’attaccante viene murato da Salvai, ma la sfera arriva sui piedi di S. Jonsdottir che intelligentemente fa sponda per l’accorrente Vilhjálmsdóttir. La numero 8 ci prova dal limite dell’area trovando un piazzato sul quale Giuliani non può nulla.

39′ Dopo un lungo momento di studio, le azzurre provano a pungere con il colpo di testa di Cristiana Girelli, che però finisce di parecchi metri lontano dalla porta difesa da Sigurdardottir.

35′ L’Italia cerca a più riprese di andare direttamente a rifornire le punte, ma lo fa per ora in maniera poco precisa.

32′ Tentativo di verticalizzazione di Cernoia: troppo profonda per Giacinti.

30′ Scocca la mezz’ora.

29′ Dalla bandierina va Giugliano: non ci arriva sul secondo palo Salvai.

29′ Torna a farsi vedere in attacco l’Italia: Girelli ottiene un corner.

27′ Alza il ritmo del pressing l’Islanda.

26′ GIULIANI DICE DI NO! Prima parata del portiere italiano che ci mette le mani su una conclusione potente dal cuore dell’area di rigore di Thorvaldsdottir, imbeccata dal passaggio illuminante di Jonsdottir.

25′ Prova una ripartenza rapida la squadra di Jon Thor Hauksson, ma la difesa azzurra fa buona guardia favorendo l’uscita comoda di Giuliani.

22′ Serturini detta il passaggio in verticale. Girelli ci prova: palla lunga, che si perde in fallo di fondo.

20′ L’Italia riconquista il possesso cercando di amministrarlo e di creare nuovi pericoli alle avversarie.

18′ Fallo di Bergamaschi su S. Jonsdottir: è a terra l’islandese con un piccolo problema al ginocchio. Si riparte.

16′ Libera la difesa delle rivali dell’Italia. Cernoia poi nel tentativo di far ripartire la manovra cerca un retropassaggio a dir poco avventato, visto il vento: Giuliani esci dalla propria area riuscendo a sbrogliare la matassa.

15′ Avanza ancora l’Italia: nuovo corner.

15′ Ribaltamento di fronte su una bella uscita di Laura Giuliani, ma la retroguardia islandese fa buona guardia.

14′ Prova a sfondare sulla sinistra Vilhjálmsdóttir, ma Bergamaschi la chiude in fallo laterale.

13′ Tentativo di Giacinti: pallonetto che finisce però alto sopra la porta difesa da Sigurdardottir.

10′ Fortissimi il vento che si sta letteralmente abbattendo sullo stadio Enzo Bearzot di Coverciano.

9′ Nulla di fatto sul corner, ma la squadra di Milena Bertolini continua a spingere.

9′ Azione tambureggiante di Serturini, che arriva sul fondo e mette in mezzo: Kristjansdottir chiude tutto mettendo in corner.

7′ E’ la fascia destra, quella formata da Bergamaschi-Rosucci-Serturini, quella dove le azzurre spingono maggiormente.

5′ Grande confusione in campo adesso. Le azzurre provano ad attaccare ancora le islandesi che però, seppur affannosamente, si difendono.

3′ Giacinti subisce un pestone in mezzo al campo: la direttrice di gara ravvisa il fallo.

1′ ITALIA IN VANTAGGIOOOOOO CON VALENTINA GIAAAAAAAAAAAAAACINTI! Come nel Milan, funziona l’asse Bergamaschi-Giacinti: cross della prima, dal binario di destra, deviazione vincente della seconda.

SI PARTE! CALCIO D’INIZIO DELL’ISLANDA.

15.57 Esecuzione degli inni nazionali.

15.56 Il match sarà diretto da Sabina Bolic (Croazia).

15.55 Cominciano le procedure di ingresso nel terreno di gioco.

15.50 Le squadre stanno iniziando ad avvicinarsi al campo Enzo Bearzot dove si terrà la partita.

15.45 Quindici minuti all’inizio del match.

15.40 LE FORMAZIONI UFFICIALI

Italia (4-3-3): Giuliani; Bergamaschi, Gama, Salvai, Bartoli; Rosucci, Giugliano, Cernoia; Serturini, Girelli, Giacinti.

Islanda (4-3-3): Sigurdardottir; Halldorsdottir, Kristjansdottir, Viggosdottir, Gisladottir; G. Jonsdottir, Hauksdottir, Johannsdottir; S. Jonsdottir, Thorvaldsdottir, Vilhjálmsdóttir.

15.35 Calcio d’inizio previsto per le ore 16.

15.30 Buon pomeriggio a tutti gli appassionati di calcio e benvenuti alla Diretta LIVE dell’incontro Italia-Islanda: amichevole che si terrà in quel di Coverciano fra la nazionale azzurra e quella nordeuropea.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Islanda, match amichevole in preparazione agli Europei 2022 femminili di calcio.

Dopo tre giorni si torna sul luogo del delitto per la nazionale di Milena Bertolini. Le azzurre, questa volta con una formazione che sarà meno sperimentale, ma che ci si augura possa essere ugualmente vincente come quella che sabato scorso ha piegato 1-0 le rivali nordiche (gol di Caruso), sfidano nuovamente l’Islanda della centravanti Berglind Björg Thorvaldsdottir, vecchia conoscenza del calcio italiano (che ha militato peraltro nel Milan nella stagione 2019/2020).

Chi la spunterà in questo test verso i prossimi Europei? La parola al campo, unico giudice supremo.

