Rugby femminile, Sei Nazioni: Italia in Scozia per giocarsi il podio

Secondo appuntamento per le azzurre di Andrea Di Giandomenico questo sabato a Glasgow, con l’Italdonne che affronta la Scozia nell’ultimo turno della prima fase del Sei Nazioni 2021 femminile. Con l’Inghilterra ormai prima nel girone A, quindi, il match sarà un vero e proprio spareggio per conquistarsi il diritto di giocarsi la terza piazza nella finalina del prossimo sabato.

Le due squadre arrivano rispettivamente dal 52-10 subito dalla Scozia in Inghilterra e dal 3-67 subito dalle azzurre a Parma con le inglesi nell’ultimo weekend. Due ko pesanti, ma ben diversi tra loro. Se le scozzesi non sono mai state in partita (il primo tempo si era chiuso 33-3 con bonus già conquistato dall’Inghilterra), le azzurre hanno giocato un’ottima partita per 50 minuti, subendo due mete nel primo tempo su propri errori palla in mano e costringendo le inglesi ad alzare notevolmente il ritmo nella ripresa per avere la meglio.

Le azzurre, ricordiamo, non giocavano un match da novembre scorso e, di fatto, sono ferme da marzo 2020 causa pandemia, con il campionato nazionale mai ripartito. Nonostante ciò si sono viste buone cose a Parma ed è da quelle che le azzurre dovranno ripartire, correggendo gli errori fatti una settimana fa.

“Penso che avremmo potuto essere più ciniche. Abbiamo avuto l’opportunità di segnare più punti, soprattutto quando l’Inghilterra era in 14. Anche subito dopo l’inizio del secondo tempo, abbiamo avuto un buono slancio per poter segnare e poi negli ultimi 20 minuti, quando eravamo un po’ stanche, la nostra disciplina ha iniziato a deluderci. Dobbiamo lavorare su questi due punti principali” ha dichiarato Giada Franco, che però sarà la grande assente sabato, visto che un problema alla caviglia l’ha esclusa dal resto del torneo.

“Sappiamo che la Scozia non sarà niente di meno dell’Inghilterra in termini di intensità e fisicità del gioco, ma è un nostro vero obiettivo andare lì, fare una buona prestazione e poi vedere quale sarà il punteggio” ha concluso la terza linea azzurra ed è proprio dalla buona prestazione con l’Inghilterra che si dovrà ripartire. Rispetto al XV d’esordio Andrea Di Giandomenico ha effettuato due cambi. Vittoria Ostuni Minuzzi, che avrebbe dovuto iniziare la sfida del secondo round contro l’Inghilterra ma ha dato forfait in extremis, fa il suo esordio a estremo, il che significa che la skipper Manuela Furlan si sposta sull’ala e Aura Muzzo scivola in panchina. Nel pack, Melissa Bettoni torna a partire da tallonatore, facendo passare Lucia Cammarano da tallonatore a terza linea dopo l’infortunio subito da Giada Franco in allenamento.

Foto: Alessio Tarpini/LPS