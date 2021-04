Billie Jean King Cup 2021: Romania-Italia, apre Bara-Cocciaretto, poi Buzarnescu-Trevisan

Sono state ufficialmente rese note le partite che vedremo, salvo cambiamenti che potrebbero essere comunicati in qualunque momento, nella due giorni di domani e sabato in Billie Jean King Cup per quanto riguarda il match Romania-Italia. Chi vincerà questo playoff giocherà nelle qualificazioni per le Finals del 2022.

Mentre Monica Niculescu ha confermato Irina Bara e Mihaela Buzarnescu come singolariste, differente è stata la scelta di Tathiana Garbin, che ha per il momento deciso di puntare su Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto, tenendo dunque a riposo la numero 2, Jasmine Paolini.

In particolare, saranno Bara e Cocciaretto ad aprire il programma domani alle 14:30, mentre a seguire ci saranno Buzarnescu e Trevisan. Nessun precedente nel primo caso, mentre nel secondo la rumena ha già superato la toscana nel 2017 a Biarritz, in semifinale.

Sabato, invece, si comincerà dalle 13:00 e sarà la volta di Bara-Trevisan (1-1), poi di Buzarnescu-Cocciaretto (inedito) e del doppio, che attualmente è indicato come Niculescu/Ruse-Gatto-Monticone/Paolini, ma è soggetto per sua natura a molti cambiamenti. Non è nemmeno escluso, del resto, che entrambe le capitane, Niculescu e Garbin, possano cambiare le carte in tavola sia nei due ulteriori singolari che nel doppio.

