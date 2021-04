LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: sfida da vincere per puntare al terzo posto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione del match

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Panathinaikos-Olimpia Milano, match valevole per la trentatreesima giornata dell’Eurolega 2020-2021. Dopo aver centrato la qualificazione ai playoff, la squadra di Messina ora punta ad avere il fattore campo.

Milano ha staccato il biglietto per i playoff grazie al successo a Belgrado contro la Stella Rossa. Una vittoria netta per l’Olimpia che si è confermata al quarto posto in classifica, ma sempre a pari merito con il Fenerbahce ed ad un successo di distanza dall’Efes, che sarà l’avversaria di Milano proprio nell’ultima giornata la prossima settimana.

Proprio per questo motivo l’Olimpia deve vincere in quel di Atene contro un Panathinaikos già eliminato, ma che ha battuto all’andata Milano al Forum. Servirà attenzione e la squadra di Messina non deve avere passi falsi, perchè avere il fattore campo nella sfida dei quarti di finale può essere decisivo per sognare addirittura le Final Four.

La palla a due di Panathinaikos-Olimpia Milano, match valevole per la trentatreesima giornata dell’Eurolega 2020-2021, è in programma alle ore 20.00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credit Ciamillo