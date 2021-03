Basket, Eurolega 2021: l’Olimpia Milano sfida il Panathinaikos e punta al quarto posto

Secondo impegno settimanale per l’A|X Armani Exchange Milano in Eurolega domani sera, quando i ragazzi di Ettore Messina saranno impegnati in Grecia contro il Panathinaikos. I biancorossi arrivano all’appuntamento dopo aver conquistato matematicamente l’accesso ai playoff con la netta vittoria a Belgrado, ma per Rodriguez e compagni gli ultimi due appuntamenti della stagione regolare restano fondamentali.

L’Olimpia è attualmente quarta in classifica, con 40 punti e l’obiettivo è di mantenere quantomeno questa posizione, anche se nel mirino idealmente ci sarebbe anche il terzo posto, attualmente occupato dall’Efes Istanbul. L’obiettivo per Ettore Messina è quello di evitare Barcellona, CSKA Mosca e lo stesso Efes ai quarti di finale, cioè le tre formazioni oggettivamente più pericolose del lotto.

Va detto che Milano in stagione regolare ha commesso un paio di passi falsi contro formazioni meno quotate – in particolare pensiamo ai ko con Belgrado, Panathinaikos e Villeurbanne – mentre negli scontri diretti con le squadre in corsa per i playoff è in vantaggio con quasi tutte, avendo perso 2 match su 2 solo con Barcellona e Baskonia, mentre tra le possibili avversarie ai quarti ha portato a casa la doppietta sia con Bayern sia con Real Madrid.

Insomma, Datome e compagni hanno conquistato quello che era l’obiettivo minimo stagionale, cioè l’accesso ai playoff di Eurolega dopo sette anni di delusioni. Ora tutto quello che arriverà sarà un plus, ma guardando indietro alla stagione per Milano la qualificazione alla Final Four non è impossibile ed è diventato ora un obiettivo alla portata. Ma per farlo, come detto, bisogna finire in crescendo la stagione regolare, vendicando il ko all’andata contro il Panathinaikos (che ha perso sei delle ultime sette partite) e poi provando a concedere il bis con l’Efes, sia per la classifica sia per dare un importante segnale agli avversari. La palla a due in Grecia sarà domani sera alle ore 20.00.

