LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco 79-78, Playoff Eurolega DIRETTA: LeDay decide con un miracolo sulla sirena

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PARTITA

VIDEO HIGHLIGHTS E CANESTRO DECISIVO DI LEDAY

Giovedì si tornerà in campo per Gara-2. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti.

Zach LeDay è ovviamente l’eroe con 17 punti alla fine ed il canestro della vittoria. Straordinario anche il Chacho Rodriguez con 13 punti, tutti decisivi nella rimonta. Al Bayern non bastano 23 punti di DJ Seeley.

Tornando alla partita. Milano ha inseguito il Bayern per 40 minuti praticamente, recuperando anche 17 punti di svantaggio dopo un secondo quarto da incubo.

Una giocata veramente incredibile quella disegnata da Milano, molto simile a quella con il CSKA. Bravissimo LeDay a sfruttare il blocco e a sfruttare il perfetto assist di Delaney, con l’appoggio al vetro della vittoria.

PAZZESCA RIMESSA DI MILANO! Delaney alza per LeDay che trova l’appoggio della vittoria sulla sirena.

HA VINTOOOOOOOOO MILANOOOOOOOOO!

79-78 LEDAAAAAAAAAAAAAAAAAY INCREDIBILEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

77-78 Gist non sbaglia. Milano ha bisogno di un miracolo.

FALLO SU GIST AD UN SECONDO DALLA FINE!

Milano attacca malissimo e Delaney non trova il canestro.

77-76 Baldwin glaciale. 32 secondi alla fine.

Zipser sbaglia la tripla e Shields fa fallo su rimbalzo su Baldwin.

36 secondi alla fine. Palla Bayern.

77-74 CHACHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! TRIPLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

SBAGLIA GIST I LIBERI!

Gist in lunetta con 56 secondi alla fine.

74-74 LEDAY PAREGGIA! UN MINUTO

PALLA RECUPERATA DA MILANO! 1.50 ALLA FINE!

72-74 Gran movimento di Hines e appoggio al vetro.

70-74 Un solo libero per Baldwin.

Milano butta ancora via l’attacco del pari. Shields sbaglia tutto.

70-73 LeDay completa il gioco da tre punti. Tre minuti alla fine.

69-73 LEDAAAAY! Schiaccia con il fallo di Zipser.

67-73 Seeley con una tripla che può ammazzare la partita.

67-70 Giro e tiro di Shields.

65-70 Dentro il libero dell’ex Pana.

65-69 Gist segna con il fallo di Datome.

Punter forza in attacco e sbaglia.

Punter sbaglia la tripla piedi per terra da solo del sorpasso. Cinque minuti alla fine.

65-67 Schiacciata di LeDay! Milano a -2.

Palla recuperata da Milano!

63-67 2/3 dalla lunetta di Datome. Milano sul -4.

61-67 IL CHACHOOOOOOOOOO! TRIPLA DELLO SPAGNOLO! Sette minuti alla fine.

58-67 Zingarata di Rodriguez.

56-67 Shields sbaglia una comodissima tripla e Lucic punisce Milano dall’arco. Poteva girare il match ed invece l’Olimpia ripiomba sul -11.

56-64 TRIPLA DI RODRIGUEZ!

FINISCE IL TERZO QUARTO! Milano ha provato ad accorciare, ma finora il Bayern resiste. Ultimi dieci minuti

Purtroppo non entra il tiro da tre di Shields sulla sirena.

53-64 Due liberi di LeDay.

51-64 Appoggio al vetro di Rodriguez. Ultimo minuto del terzo quarto.

49-64 Due liberi di Zipser.

49-62 Bel rimbalzo di Tarczewkski e appoggia al ferro.

47-62 Ancora Seeley. Partita incredibile da 20 punti.

47-60 LeDay perfetto dalla lunetta.

45-60 Due liberi di Seeley.

45-58 Un solo libero per Delaney.

44-58 Gist appoggia al vetro il +14.

44-56 Seeley con un’altra tripla pesante.

42-53 Tre liberi pesanti di Lucic dopo il fallo di Micov.

42-50 Tripla di Delaney!

Cinque minuti a fine terzo quarto.

39-50 Tripla di Sisko importantissima del Bayern.

39-47 Grande azione di Milano e Hines appoggia al ferro. Timeout per il Bayern dopo il 12-3 milanese.

37-47 MICOOOOOV! TRIPLAAAAA!

34-47 Schiacciata di Johnson.

34-45 Delaney completa il gioco da tre punti.

33-45 DELANEY! Canestro con fallo di Baldwin.

31-45 Un solo libero di Seeley.

31-44 Due liberi di LeDay.

29-44 Arresto e tiro di Punter.

SI RIPARTE! MILANO CERCA LA RIMONTA!

Secondo quarto terribile per una Milano contratta e bloccata in attacco (1/10 da tre) e che ha avuto problemi anche in difesa, soprattutto a rimbalzo.

FINISCE IL SECONDO QUARTO! Dieci minuti da incubo per Milano, che ha subito un parziale di 25-9 ed ora è obbligata ad una straordinaria rimonta.

27-44 Fantastico canestro di Hines. Ultimo timeout per il Bayern.

25-44 Dentro anche il libero supplementare. Ultimo tiro per Milano.

25-43 Seeley con la tripla e anche il fallo di Rodriguez.

25-40 Bel canestro in contropiede di Shields. 50 secondi all’intervallo. Timeout di Trinchieri.

Altra tripla sbagliata da Milano (1/10)

23-40 Due liberi di Shields

21-40 Johnson con il tap in offensivo ai danni di un Tarczewski disastroso.

21-38 Ancora un piazzato di Johnson. Secondo quarto da incubo.

Ennesima palla persa di Milano.

21-34 Sisko alza la parabola sulla difesa di Tarczewski e trova solo la retina.

Resta a terra Weiler-Babb a causa di una brutta distorsione alla caviglia.

21-32 Punter completa il gioco da tre punti.

20-32 PUNTER! Canestro con fallo di Weiler-Babb

Altro errore di Milano e timeout di Messina. Momento delicato per l’Olimpia.

18-32 Arresto e tiro di Seeley.

18-30 Tap in vincente di Gist. Bayern sul +12.

18-28 Ancora Johnson per il +10.

18-26 Piazzato di Punter importantissimo per Milano.

16-26 Tripla di Seeley sulla sirena dei 24 secondi. Momento delicato per Milano.

16-23 Tripla di Seeley. Subito timeout di Messina.

16-20 Schiacciata di Reynolds.

FINISCE IL PRIMO QUARTO! E’ già battaglia dopo questi primi dieci minuti. Bayern Monaco avanti di due punti alla prima sirena.

16-18 Canestro sulla sirena di Johnson.

Stoppata clamorosa di Reynolds su Rodriguez. Ultimo tiro per il Bayern, 17 secondi alla fine.

16-16 Un solo libero di Reynolds. 40 secondi alla fine.

16-15 Due liberi di Micov.

14-15 Penetrazione vincente di Sisko.

14-13 Due liberi di LeDay.

12-13 Tripla di Zipser. Due minuti alla fine del primo quarto

12-10 Super arresto e tiro di Shields.

10-10 Splendido semi gancio di Evans.

8-10 Reynolds segna in post.

Quarta persa di Milano con Rodriguez che si fa intercettare l’assist verso Hines.

Primi cinque minuti del quarto andati.

8-8 Tripla di Micov

5-6 Arresto e tiro di Punter.

3-6 Dentro il libero supplementare.

3-5 Impressionante canestro di Baldwin che si prende anche il fallo di Punter.

3-3 Tripla di Weiler-Babb.

3-0 Subito tre liberi di Delaney dopo il fallo di Weiler-Babb.

SI COMINCIA!

20.40 CI SIAMO! Presentazione delle squadre!

20.34 Ultime fasi di riscaldamento.

20.29 In questa stagione Milano ha sempre battuto il Bayern Monaco. In Germania era stato decisivo un canestro all’ultimo secondo del primo supplementare di Shields (81-79). Invece a Milano c’era stata una comoda vittoria dell’Olimpia (75-51).

20.25 Le parole di Ettore Messina per presentare la sfida: “Sarà una serie molto difficile ed equilibrata tra quelle che probabilmente sono state le due sorprese dell’intera stagione di EuroLeague. Il Bayern è una squadra molto ben allenata, con disciplina e organizzazione difensiva di alto livello. Noi dovremo avere pazienza in una serie che sarà probabilmente decisa dai dettagli. In questo momento, la prima partita è l’unica cui dobbiamo pensare”

20.21 Sette anni dopo i biancorossi tornano a giocare i playoff di Eurolega e lo fanno contro la formazione tedesca, probabilmente la più grande sorpresa della stagione.

20.18 Si comincia al Forum con una gara-1 già importantissima per l’Olimpia, che vuole partire con il piede giusto nel suo cammino verso le Final Four.

20.15 Buonasera e benvenuti alla diretta di Olimpia Milano-Bayern Monaco

LA CONFERENZA STAMPA DI ETTORE MESSINA – LA PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Bayern Monaco, gara-1 dei playoff dell’Eurolega 2021. E’ il grande giorno della prima palla a due di una sfida che vale un posto nelle Final Four.

Sette anni dopo i biancorossi tornano a giocare i playoff di Eurolega e lo fanno contro la formazione tedesca, probabilmente la più grande sorpresa della stagione. Entrambe le squadre sono a caccia della loro prima Final Four da quando è nata la competizione ed hanno chiuso la stagione regolare con lo stesso record (Milano è davanti per la differenza negli scontri diretti).

Una partita subito fondamentale. Milano deve vincere gara-1 in casa e portarsi subito sull’1-0 per evitare di trovarsi già ad inseguire un Bayern che punta a sovvertire il pronostico e soprattutto a ribaltare tra oggi e giovedì il fattore campo.

La palla a due di Olimpia Milano-Bayern Monaco, gara-1 dei playoff dell’Eurolega 2021, è in programma alle ore 20.45. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credit Ciamillo