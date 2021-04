L’Olimpia Milano scenderà in campo domani per gara 1 dei playoff di Eurolega. I meneghini dovranno vedersela con il Bayern Monaco nella sfida tra rivelazioni di quest’edizione della massima competizione continentale. La vincente strapperà un pass per le final four e avrà la possibilità di giocarsi il titolo più prestigioso d’Europa. Nella giornata odierna, il sodalizio milanese ha tenuto una conferenza stampa per parlare dell’incontro coi bavaresi.

Tra gli altri, ha parlato anche il coach Ettore Messina. Queste le sue parole: “Sarà una serie molto difficile ed equilibrata tra quelle che probabilmente sono state le due sorprese dell’intera stagione di EuroLeague. Il Bayern è una squadra molto ben allenata, con disciplina e organizzazione difensiva di alto livello. Noi dovremo avere pazienza in una serie che sarà probabilmente decisa dai dettagli. In questo momento, la prima partita è l’unica cui dobbiamo pensare”.

Oltre a Messina, peraltro, sono intervenuti anche Gigi Datome, Kyle Hines, Zach Leday e Sergio Rodriguez. Tutti i giocatori di Milano hanno elogiato gli avversari e la grande stagione che sta facendo il Bayern. Ad ogni modo, Milano, benché ha concluso la regular season con lo stesso record dei bavaresi, parte favorita in quanto ha dimostrato una leggera superiorità imponendosi in ambedue gli scontri diretti.

Vale la pena ricordare, inoltre, che la serie è al meglio delle cinque partite e, dunque, passa il turno il primo che conquista tre successi. Semifinali e finali, invece, si svolgono in gara secca, motivo per cui la vincente avrà un’occasione enorme dato che, in una singola partita, può succedere di tutto e squadre come Olimpia e Bayern possono fare lo sgambetto a sodalizi, sulla carta, superiori.

Credit: Ciamillo