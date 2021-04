VIDEO Milano-Bayern Monaco 79-78, canestro decisivo di LeDay sulla sirena! Rimonta da -17. Highlights Eurolega

Milano ha sconfitto il Bayern Monaco per 79-78 in una pazzesca gara-1 dei quarti di finale di Eurolega, la massima competizione europea di basket. L’Olimpia, sotto di addirittura 17 punti a metà partita, si è resa protagonista di una pazzesca rimonta. A un secondo dalla fine, quando conduceva per 77-76, però, viene commesso un fallo su Gist: il giocatore della compagine tedesca mette a segno i due tiri liberi e per Milano sembra finita (77-78).

In una partita così, però, nulla è impossibile: fantascientifica rimessa laterale di Delaney, che alza per Zach LeDay, il quale trova un canestro pazzesco e regala una vittoria memorabile al sodalizio meneghino. Milano ora conduce la serie per 1-0 e ha compiuto un primo passo verso la qualificazione alla Final Four, ma servono altri due successi per raggiungere l’obiettivo. Di seguito il VIDEO con gli highlights, la sintesi e il canestro decisivo di LeDay sulla sirena in Olimpia Milano-Bayer Monaco 79-78, gara-1 dei quarti di finale di Eurolega.

VIDEO HIGHLIGHTS OLIMPIA MILANO-BAYERN MONACO 79-78

Credit Ciamillo