LIVE Novara-Conegliano 1-3 Finale A1 volley in DIRETTA: lo scudetto è delle Pantere, Egonu e compagne magistrali!

22:52 Adesso la testa delle Pantere è tutta alla Champions League, unico trofeo mancante nella bacheca delle venete.

22:50 Novara ha tenuto testa benissimo a Conegliano, che alla lunga ha messo in campo la propria superiorità vincendo il quarto scudetto della propria storia. Trentacinque punti per Egonu su cinquantadue palloni, con molta probabilità sarà lei l’MVP di queste finali.

22-25 PRIMO TEMPO DI FOLIE! CONEGLIANO E’ CAMPIONE D’ITALIA!

22-24 Sbaglia al servizio De Kruijf.

21-24 Egonu regala tre match-point alle sue!

21-23 Esce l’attacco di Adams, Novara resta in vita.

20-23 Wolosz serve solo Egonu in questa fase.

20-22 Ancora bene Herbots, la belga ce la sta mettendo tutta.

19-22 Egonu tira giù un missile, non può nulla Hancock in difesa.

19-21 Mani-out di Zanette da posto due. Entra Populini al servizio.

18-21 Erroraccio al servizio di Bosetti.

18-20 Ancora una pipe di Herbots, che è entrata molto bene in campo.

17-20 In rete il servizio di Hancock, respiro di sollievo per Conegliano.

17-19 Pipe vincente di Herbots, che riporta le sue a -2.

16-19 Egonu non trova le mani del muro.

15-19 Si fa perdonare immediatamente Caterina, che passa in parallela.

14-19 Muro di Wolosz su Bosetti.

14-18 Hancock attacca di seconda intenzione.

13-18 Adams non può sbagliare senza muro.

13-17 Bosetti passa contro il muro a tre piazzato.

12-17 Scappa la fast di De Kruijf.

11-17 Conegliano difende l’inverosimile e alla fine vince il punto con Egonu.

11-16 A tutto braccio Herbots da posto quattro.

10-16 Ancora un punto di Paola, che questa volta passa in diagonale.

10-15 Male Folie dai nove metri.

9-15 Pallonetto spinto di Egonu, che sta facendo la voce grossa in questa fase.

9-14 Colpo letteralmente imbarazzante di Egonu.

9-13 Herbots sblocca la situazione per Novara.

8-13 Bosetti viene murata da Hill, Pantere ad un passo dallo scudetto.

8-12 Ace di Adams, Conegliano vola a +4.

8-10 Primo tempo imperioso di Folie.

8-9 Pallonetto vincente di Smarzek.

7-9 Buon primo tempo di Bonifacio.

6-9 Altezze imbarazzanti di Egonu, Lavarini chiama time-out.

6-8 Egonu tira giù una bomba senza muro.

6-7 Bellissima fast di Chirichella.

5-7 Herbots prova a forare da seconda linea, ma la palla finisce fuori.

5-6 Diagonale spettacolare di Bosetti, tecnica invidiabile.

4-6 Non trova il campo Egonu questa volta.

3-6 Herbots prende il posto di Daalderop.

3-6 Scambio lunghissimo, alla fine Adams trova un pallonetto vincente.

3-5 Ricambia il favore Egonu.

2-5 In rete il servizio di Bonifacio.

2-4 Parallela vincente di Smarzek.

1-4 Ace di Folie, Conegliano prova a scappare via.

1-3 Non passa l’attacco di Daalderop.

1-2 Primo tempo di Folie imprendibile.

1-1 Bosetti si fa rivedere in campo.

0-1 Il primo punto del set è di Adams.

17-25 La chiude Hill, Conegliano ad un set dallo scudetto!

17-24 Miracolo in difesa di Folie, Egonu regala sette set-point alle sue.

17-23 Difese fantastiche da una parte e dall’altra, alla fine Egonu la mette giù.

17-22 Ottimoo primo tempo di Folie.

17-21 Non passa neanche Hill, stampatona di Smarzek.

16-21 Murone di Bonifacio su Folie.

15-21 Parallela di Herbots da posto due, la belga ha preso il posto di Bosetti.

14-21 Male dai nove metri Bonifacio.

14-20 Sbaglia questa volta in attacco Adams.

13-20 Primo tempo affettato di Folie.

13-19 Errore al servizio di Gennari.

12-19 Errore in attacco anche per Bosetti.

12-18 Esce la fast di Chirichella.

12-17 Parallela interna di Adamas, che porta le sue a +5.

12-16 Esce il servizio di Daalderop.

12-15 Ottima fast di Chirichella.

11-15 Piccolo problema alla spalla per Bosetti, che sembrerebbe poter continuare a giocare.

11-15 Bordata di Hill in parallela.

11-14 Attacco di seconda intenzione per Hancock.

10-14 Finisce qui la serie al servizio di Paola.

9-14 Ace di Egonu, Conegliano ha messo la quinta.

9-13 Adamas porta le sue a +4.

9-12 Primo tempo profondo di De Kruijf.

9-11 Bonifacio trova le mani di De Kruijf.

8-11 Pallonetto spinto di Egonu.

8-10 Diagonale stretta pazzesca di Bosetti.

7-10 Esce il servizio di Hancock.

7-9 Si fa perdonare immediatamente Bonifacio.

6-9 Murone di Folie su Bonifacio.

6-8 Spallata di Adams da posto quattro.

6-7 Primo tempo affettato di Folie, la palla esce di un soffio.

5-7 Parallela interna di Adamas, break per Conegliano.

5-6 In rete il servizio di Daalderop.

5-5 Diagonale profonda di Daalderop, partita stupenda dell’olandese.

4-5 Pipe di Adams.

4-4 Ancora un pallonetto, questa volta da parte di Daalderop.

3-3 Pallonetto a scavalcare il muro per Bonifacio.

2-3 Ace di Folie.

2-2 Parallela millimetrica di Hill, che precisione.

2-1 Gran pipe di Daalderop.

1-1 Muro di Egonu che fa ombra su Caterina Bosetti.

1-0 Si riparte con un attacco di seconda intenzione di Hancock.

26-24 Murone di Daalderop su Egonu, Novara aggancia Conegliano!

25-24 Ace di Smarzek, adesso il set-point è per Novara.

24-24 Diagonale pazzesca di Daalderop e si va nuovamente ai vantaggi.

23-24 Bellissima spallata di Folie dal centro, set-point per le Pantere.

22-23 Ottima parallela di Adams.

22-22 Gran primo tempo di Bonifacio.

21-22 Egonu trova le mani di Smarzek e riporta Conegliano in vantaggio.

21-21 Murone di Wolosz su Bonifacio.

21-20 Parallela impressionante di Egonu da seconda linea.

21-19 Ace di Hancock, break importante per Novara.

20-19 primo tempo di binifacio.

19-19 Bordata di Egonu, che ritorna a marcare punti.

19-18 Mani-out di Bosetti da posto quattro.

18-18 Hill mette giù una palla a filo rete e si torna in parità.

18-17 Non trova le mani del muro Smarzek.

18-16 Gran sette di Folie.

18-15 Errore di Egonu da posto due, Paola sta faticando un po’ negli ultimi scambi.

17-15 In rete il servizio di Smarzek.

17-14 Invasione a rete di Egonu.

16-14 Daalderop senza paura, break importante per Novara.

15-14 Errore per Folie, che non riesce a mettere giù una palla bassa.

14-14 Folie prende il posto di Fahr.

14-14 Murone di Chirichella su Egonu, ma ormai si va avanti a scambi estenuanti.

13-14 Si ferma in rete la battuta di Wolosz.

12-14 MAMMA MIA CHE LIVELLO DI GIOCO! Bordate, difese e coperture, alla fine, neanche a dirlo, l’ha chiusa Egonu!

12-13 Parallela millimetrica di Egonu.

12-12 Ancora un mani-out di Smarzek, si va avanti punto a punto.

11-12 Egonu mette fine ad uno scambio durato quasi un minuto, quando conta la palla di Wolosz va sempre a Paola.

11-11 Mani-out di Smarzek da posto quattro.

10-11 Per poco non trova una difesa miracolosa Sansonna, Hill trova una diagonale vincente.

10-10 In rete anche la battuta di Egonu.

9-10 Ricambia il favore Chirichella.

9-9 Sbaglia il servizio Fahr.

8-9 Diagonale profonda di Hill, imprecisa in difesa Daalderop.

8-8 Bell’apertura di Hancock, ottima fast di Chirichella.

7-8 Diagonale importante di Egonu.

7-7 Pesta la linea dei tre metri Hill.

6-7 Parallela di Smarzek, che trova uno dei pochi attacchi vincenti della sua partita.

5-7 Coperture incredibili da parte di Conegliano, alla fine Adams la mette giù.

5-6 Sassata pazzesca di Egonu da posto due.

5-4 Scappa l’attacco di Adams, che si è trovata un pelo in anticipo rispetto all’alzata di Wolosz.

4-4 Ottima parallela di Daalderop, non può nulla in difesa Egonu.

3-4 Ace di De Kruijf.

3-3 Si fa perdonare immediatamente l’americana, con due diagonali di grande livello.

3-1 Adams si becca un muro da parte di Smarzek.

2-1 In rete il servizio di Hill.

1-1 Wolosz la mette giù di seconda intenzione.

0-1 Si riparte con un errore in attaco di Egonu.

29-31 Il primo set è di Conegliano, se questo è l’inizio ne vedremo delle belle!

29-20 Hill trova le mani del muro, set-point per Conegliano.

29-29 primo tempo di Fahr, che attributi per le due alzatrici.

29-28 Ancora uno scambio assurdo, Egonu sciupa un’alzata sbalorditiva di De Gennaro.

28-28 Mani-out di Egonu al secondo tentativo, nessuno ha intenzione di mollare!

28-27 Muorone di Washington su Adams, ribaltata ancora una volta la situazione.

27-27 Si insacca il primo tempo di Chirichella, che coraggio per Hancock.

26-27 Scambio pazzesco! Difese assurde da una parte e dall’altra, ma alla fine arriva l’errore di Daalderop.

26-26 Egonu questa volta non sbaglia da seconda linea.

26-25 Pallonetto dietro al muro di Chirichella, che manda le sue nuovamente a set-point.

25-25 Bordata di Adams, ma Novara ha avuto l’occasione di chiuderla.

25-24 Non trova il campo Egonu, adesso il set-point è per Novara.

24-24 Bosetti trova una diagonale pazzesca, che carattere!

23-24 Scambio lungo vinto da Conegliano grazie ad Egonu, un set-point per le Pantere.

23-23 Parallela perfetta per Hill, si va avanti in parità.

23-22 Si fa perdonare immediatamente Bosetti, bel mani-out per Caterina.

22-22 Pipe di Egonu e in un attimo tutto il vantaggio di Novara è svanito.

22-21 Muro di Wolosz e De Kruijf su Bosetti.

22-20 Tutto facile per Egonu da posto due.

22-19 Mani-out di Smarzek da seconda linea.

21-19 Non passa questa volta Daalderop, murone di Fahr.

21-18 Daalderop sfonda sulle mani del muro.

20-18 Ottima difesa di Adams, poi Hill riporta le sue a -2. Cambio per Novara, Wshington lascia il campo Bonifacio.

20-17 Parallela imprendibile di Egonu da posto quattro.

20-16 Invasione a rete di Adams, Santarelli non è contento e chiama time-out.

19-16 Diagonale di Daalderop, non può nulla in difesa De Gennaro. Sylla lascia il campo ad Adams.

18-16 Il pallonetto di Sylla viene murato da Smarzek, break per Novara.

17-16 Chirichella passa al centro.

16-16 Paola non sbaglia due volte di fila.

16-15 Muro pauroso di Dsalderop su Egonu, che ha chiuso troppo il colpo.

15-15 Si fa perdonare immediatamente il capitano di Novara e della nostra nazionale.

14-15 Non passa il primo tempo di Chirichella, che viene murata dal nastro.

14-14 Smarzek colpisce l’antenna e sciupa una possibilità di break.

14-13 Primo ace del match di Hancock, l’americana si dimostra sempre un’arma fondamentale per Novara.

13-13 Errore al servizio anche per Hill, ottima lettura di Daslderop.

12-13 Apertura meravigliosa di Wolosz, poi ci pensa De Kruijf a metterla giù in attacco.

12-12 Non trova il campo Egonu dai nove metri.

11-12 Bosetti chiede troppo a se stessa questa volta, esce l’attacco di Caterina. Time-out per coach Lavarini.

11-11 Murone di De Kruijf su Washington.

11-10 Giocata intelligente di Daalderop su una palla sporca, l’olandese sblocca la situazione per Novara.

10-10 Parallela di Hill, che riporta le sue in parità, ma tutto parte da un ottimo sistema di muro-difesa.

10-9 Tre su tre per Egonu, che sta vivendo uno stato di forma impressionante.

10-8 Esce di poco il servizio di Sylla.

9-8 Parallela di Egonu, velocità e altezze pazzesche per Paola.

9-7 Non riesce questa volta Smarzek a buttare di là una palla molto attaccata a rete.

9-6 Parallela di Smarzek toccata da Sylla a muro.

8-6 Egonu mette giù una bomba con un solo passo di rincorsa, mamma mia!

8-5 Daalderop trova le mani del muro di Fahr da posto quattro e porta le sue a +3.

7-5 Difese pazzesche per Novara, che poi vince il punto grazie ad una pipe vincente di Bosetti.

6-5 Invasione a rete di Sylla, primo scambio lungo del match.

5-5 Mani-out di Bosetti da posto due, grande partenza per Caterina.

4-5 Non trova le mani del muro Smarzek, Conegliano passa in vantaggio.

4-4 Errore dai nove metri per Hancock.

4-3 Pallonetto spinto di Bosetti, che gioca sulle mani del muro di Wolosz.

3-3 Mani-out di Hill da posto quattro, subito a segno anche l’americana.

3-2 Passa questa volta in diagonale Bosetti, che approfitta del muro volante di De Kruijf.

2-2 Bosetti incappa nel muro di Egonu, un po’ corta la palla di Hancock.

2-1 Errore in battuta di Fahr.

1-1 Fahr risponde al centro, subito guerra tra le due alzatrici.

1-0 Di parte subito con un gran primo tempo dietro di Washington.

20:29 Coach Lavarini risponde con: Hancock, Smarzek, Bosetti, Dalderoop, Washington, Chirichella e Sansonna.

20:27 Questo il sestetto scelto da coach Santarelli: Wolosz, Egonu, Hill, Sylla, De Kruijf, Fahr e De Gennaro.

20:24 E’ il momento dell’inno di Mameli.

20:21 Le due formazioni stanno ultimando la fase di riscaldamento, ci siamo quasi!

20:18 Conegliano va a caccia del quarto scudetto della propria storia, la squadra piemontese è stata l’ultima a vincere il campionato, dobbiamo tornare indietro alla stagione 2018-2019, perchè causa covid lo scudetto non è stato assegnato lo scorso anno.

20:15 Quello di sabato scorso è stato uno dei match più belli degli ultimi anni, è stata una lotta continua, con un quarto set finito 40-38 e con un Egonu capace di mettere a terra 47 punti, battendo ogni record possibile.

20:12 Gara-1 è stata una vera e propria battaglia, un match durato oltre 3 ore, vinto dalle pantere solo al tie-break.

20:09 L’adrenalina cresce sempre di più, questa sera Conegliano avrà a disposizione il primo match-point per chiudere la sfida, Novara dovrà a tutti i costi vincere per portare la serie alla bella decisiva.

20:06 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Novara-Conegliano, gara-2 della finale scudetto 2020-2021 della Serie A di pallavolo femminile.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Novara-Conegliano, gara-2 della finale scudetto 2020-2021 della Serie A di pallavolo femminile. Siamo finalmente giunti ad uno dei momenti più attesi della stagione, l’assegnazione dello scudetto è ormai alle porte: Conegliano ha il primo match-point a disposizione per mettere fine alla lotta, Novara proverà il tutto per tutto per portare la serie alla bella decisiva.

In gara-1 abbiamo assistito ad uno dei match più belli ed appassionanti di sempre, Conegliano partiva con tutti i favori del pronostico, ci si aspettava una gara a senso unico e invece è venuta fuori una battaglia di tre ore. Le Pantere sono riuscite a spuntarla solo al tie-break, dopo un quarto da infarto finito 40-38 e con una Paola Egonu che ha messo a segno la bellezza di 47 punti, battendo ogni record possibile. Novara questa sera gioca in casa e dovrà cercare a tutti i costi di vincere per portare la serie alla bella, che nell’eventualità si giocherebbe a casa di Conegliano, che ha finito la regular season in una posizione migliore: siamo pronti allo spettacolo!

OA Sport vi propone una DIRETTA LIVE di Novara-Conegliano, gara-2 della finale scudetto 2020-2021 della Serie A di pallavolo femminile, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 20:30, ma noi vi terremo compagnia a partire dalle ore 20:00!

Foto: LiveMedia/Lisa Guglielmi