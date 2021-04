Conegliano è Campione d’Italia di volley femminile per la quarta volta nella sua storia! Le Pantere hanno vinto il terzo scudetto consecutivo: dopo quelli del 2016, 2018, 2019 si riapre la bacheca del club veneto, che dodici mesi fa non aveva potuto festeggiare vista la sospensione del campionato a causa della pandemia. Le ragazze in giallo hanno sconfitto Novara per 3-1 (31-29; 24-26; 25-18; 25-22) nella gara-2 della Finale Scudetto e chiudono così la serie sul 2-0, dopo che sabato aveva trionfato al tie-break in una memorabile gara-1.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno infilato la 63ma vittoria consecutiva e hanno conquistato lo scudetto dopo aver già alzato al cielo nei mesi scorsi la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Ora manca soltanto una partita al termine della stagione e Conegliano deve vincerla per rendere memorabile il suo 2020-2021: sabato 1° maggio si giocherà la Finale della Champions League, tra le Pantere e il pieno di trofei c’è soltanto il VakifBank Istanbul di Giovanni Guidetti.

Serata indimenticabile per l’opposto Paola Egonu, stella indiscussa di questa squadra. La leader della Nazionale Italiana ha messo a segno 35 punti (3 muri) dopo i 47 da record in gara-1 ed è indiscutibilmente l’MVP di queste Finali. La regista Joanna Wolosz ha mandato in doppia cifra anche le schiacciatrici Kimberly Hill (12) ed Elise Adams (15), mentre Miriam Sylla non ha giocato titolare. Al centro Robin De Kruijf (6) e Raphaela Folie (10), encomiabile prestazione del libero Monica De Gennaro. Novara esce a testa altissima dal campo, oggi non sono bastate le attaccanti Caterina Bosetti (12 punti), Nika Daalderop (12) e Malwina Smarzek (11).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Avvio punto a punto nel primo set, poi Novara tenta l’allungo sfruttando un’invasione di Sylla e gli attacchi di Bosetti e Daalderop (8-5). Egonu firma un eccellente tre su tre e Hill pareggia a quota 10. Inizia un botta e risposta intenso, Egonu commette a sorpresa due errori, Chirichella passa al centro, Sylla viene murata da Smarzek e Daalderop punge in diagonale (19-16). Daalderop sfonda le mani del muro (21-18), Smarzek è impeccabile col mani-out (22-19) ma due missili di Egonu permettono a Conegliano di pareggiare (22-22). Egonu procura il primo set-point, ma Bosetti lo annulla e inizia una rovente battaglia ai vantaggi. Novara ha quattro set-point ma non li concretizza, le Pantere sono più leste e con Hill ed Egonu chiudono i conti.

Secondo set punto a punto, nessuna delle due squadre riesce a scappare via fino al 12-12. Poi Egonu pianta a terra due schiacciatone (14-12), ma un errore al servizio di Wolosz e un muro di Chirichella su Egonu valgono il pareggio a quota 14. Folie sbaglia, Daalderop firma il 16-14 e un’invasione di Egonu vale l’allungo delle padrone di casa (17-14). Un primo tempo di Folie, un errore di Smarzek e una bordata di Hill permettono a Conegliano di impattare a quota 18. Ace di Hancock per il 21-19, Egonu ribalta il parziale (21-22). Conegliano ha un set-point, ma Daalderop lo annulla. Poi un ace di Smarzek e un muro di Daalderop su Egonu regalano il pareggio a Novara.

Conegliano sale in cattedra con due fiondate di Adams e un muro di Folie su Bonifacio nel terzo set (9-6), De Kruijf conserva il vantaggio e un ace di Egonu vale il +5 (14-9). Adams conserva il vantaggio con una parallela interna, poi Chirichella e Bosetti commettono due errori (18-12). Non c’è più storia, Folie ed Egonu martellano e Hill chiude i conti. Il quarto parziale è una marcia trionfale di Conegliano, Novara cede l’onore delle armi a testa altissima e le Pantere festeggiano meritatamente lo scudetto con un primo tempo di Folie.

Foto LiveMedia/Lisa Guglielmi