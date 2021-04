LIVE Novara-Conegliano, Finale A1 volley in DIRETTA: gara-2, piemontesi per allungare la serie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Presentazione del match

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Novara-Conegliano, gara-2 della finale scudetto 2020-2021 della Serie A di pallavolo femminile. Siamo finalmente giunti ad uno dei momenti più attesi della stagione, l’assegnazione dello scudetto è ormai alle porte: Conegliano ha il primo match-point a disposizione per mettere fine alla lotta, Novara proverà il tutto per tutto per portare la serie alla bella decisiva.

In gara-1 abbiamo assistito ad uno dei match più belli ed appassionanti di sempre, Conegliano partiva con tutti i favori del pronostico, ci si aspettava una gara a senso unico e invece è venuta fuori una battaglia di tre ore. Le Pantere sono riuscite a spuntarla solo al tie-break, dopo un quarto da infarto finito 40-38 e con un Egonu che ha messo a segno la bellezza di 47 punti, battendo ogni record possibile. Novara questa sera gioca in casa e dovrà cercare a tutti i costi di vincere per portare la serie alla bella, che nell’eventualità si giocherebbe a casa di Conegliano, che ha finito la regular season in una posizione migliore, siamo pronti allo spettacolo!

il match prenderà il via alle ore 20:30

Foto: LiveMedia/Lisa Guglielmi