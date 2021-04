LIVE Moto3, GP Portogallo in DIRETTA: Pedro Acosta vince in volata su Dennis Foggia! Finale incredibile a Portimao

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.04 Grazie amici di OA Sport per averci seguito nel GP del Portogallo per i protagonisti della Moto3! Un saluto a tutti!

13.03 Gara perfetta per gli italiani, sconfitti nel finale solo da rookie Pedro Acosta.

13.02 La classifica finale del GP del Portogallo per la Moto3!

1 7 D. FOGGIA 35:05.941 2 37 P. ACOSTA +0.089 3 16 A. MIGNO +0.229 4 11 S. GARCIA +0.330 5 5 J. MASIA +0.490 6 71 A. SASAKI +0.731 7 2 G. RODRIGO +0.867 8 55 R. FENATI +1.075 9 23 N. ANTONELLI +1.205 10 6 R. YAMANAKA +9.185

13.00 Pedro Acosta resiste in volata al ritorno di Dennis Foggia e vince per la seconda volta in carriera nella serie. Il rookie di KTM si conferma in vetta al Mondiale al termine di un final lap perfetto. Terzo posto per Andrea Migno.

-1 PEDRO ACOSTA! Sorpasso dello spagnolo alla curva 13!

-1 Caduta per Masià in curva 5! Foggia ed Acosta scappano verso il successo!

-1 La classifica aggiornata:

1 7 D. FOGGIA 35:05.941 2 37 P. ACOSTA +0.089 3 16 A. MIGNO +0.229 4 11 S. GARCIA +0.330 5 5 J. MASIA +0.490 6 71 A. SASAKI +0.731 7 2 G. RODRIGO +0.867 8 55 R. FENATI +1.075 9 23 N. ANTONELLI +1.205 10 6 R. YAMANAKA +9.185

-2 Acosta sembra faticare nell’ultimo tratto della pista, settore in cui Foggia è perfetto. Non cambia la classifica per le prime due posizioni, mentre Migno sale terzo.

-3 Dennis Foggia mantiene la leadership in curva 1! Acosta resta in seconda piazza davanti a Garcia e Migno.

-4 Foggia torna al comando, Acosta risale in seconda posizione!

-4 Acosta!! Staccata al limite per l’alfiere di KTM che passa al comando, ma finisce lungo in T1. Migno sale al comando davanti a Foggia ed Acosta.

-5 La classifica aggiornata:

1 7 D. FOGGIA 29:21.648 2 37 P. ACOSTA +0.157 3 16 A. MIGNO +0.275 4 5 J. MASIA +0.639 5 11 S. GARCIA +0.713 6 71 A. SASAKI +0.840 7 2 G. RODRIGO +0.963 8 55 R. FENATI +1.098 9 23 N. ANTONELLI +1.634 10 50 J. DUPASQUIER +4.565

-6 Acosta attacca Foggia che si difende bene nel misto.

-6 Caduta per Suzuki e Fernandez, non ci sono conseguenze per loro.

-6 Che rimonta di Rodrigo! L’argentino di casa Gresini sta risalendo il gruppo di testa dopo un long lap penalty.

-7 Acosta sferra il primo attacco a Foggia in curva 3! Nulla da fare per il leader del Mondiale che resta secondo.

-7 KTM attacca Foggia! Tre moto austriache sfidano il romano.

-8 Foggia ed Acosta cercano di allungare! Masià e Sasaki sono i primi ricucire il gap dalla testa della corsa.

-9 Andrea Migno! Ottima mossa per l’italiano che in curva 10 conquista la terza piazza alle spalle di Acosta e Foggia.

-9 La classifica aggiornata:

1 7 D. FOGGIA 20:53.879 2 37 P. ACOSTA +0.130 3 11 S. GARCIA +0.373 4 16 A. MIGNO +0.500 5 24 T. SUZUKI +0.608 6 5 J. MASIA +0.927 7 71 A. SASAKI +1.054 8 55 R. FENATI +1.149 9 31 A. FERNANDEZ +1.267 10 23 N. ANTONELLI +1.458

-10 Nuovo tentativo di allungo per Foggia che prova a scappare. Acosta resta secondo davanti a Garcia.

-11 Masià sale al sesto posto, ma al momento appare in difficoltà rispetto alla concorrenza.

-12 La classifica aggiornata:

1 7 D. FOGGIA 17:53.025 2 37 P. ACOSTA +0.216 3 11 S. GARCIA +0.401 4 16 A. MIGNO +0.555 5 24 T. SUZUKI +0.673 6 71 A. SASAKI +0.782 7 5 J. MASIA +0.993 8 55 R. FENATI +1.100 9 31 A. FERNANDEZ +1.435 10 23 N. ANTONELLI +1.602

-12 Sergio Garcia! Staccata perfetta del pilota di Aspar che infila Acosta e sale secondo.

-13 Acosta attacca Foggia nella prima staccata. Il leader del Mondiale sembra non voler attaccare l’alfiere di Leopard che è scattato dalla seconda piazza.

-14 Resta intatta la classifica! Foggia prosegue al comando, mentre Rogrigo dovrà scontare un long lap penalty per il contatto avuto qualche giro fa con Artigas

-15 Fenati è al momento nono davanti ad Antonelli. Il pilota di Max Racing e l’alfiere di Esponsorama sono ancora nel gruppo di testa.

-16 Dennis Foggia continua a guidare il gruppo davanti ad Acosta! Non cambia la coppia di testa che al momento appare superiore.

-16 La classifica aggiornata:

1 7 D. FOGGIA 9:18.758 2 11 S. GARCIA +0.129 3 37 P. ACOSTA +0.191 4 16 A. MIGNO +0.300 5 2 G. RODRIGO +0.359 6 71 A. SASAKI +0.434 7 24 T. SUZUKI +0.492 8 5 J. MASIA +0.606 9 55 R. FENATI +0.700 10 23 N. ANTONELLI +1.059

-17 Foggia ceca di scremare il gruppo di testa! Acosta resta secondo davanti a Migno e Garcia.

-18 Caduta per Artigas in curva 3! Terzo ritiro consecutivo per il rookie spagnolo dopo un contatto con Rodrigo.

-18 Acosta sale al secondo posto alle spalle di Foggia! Il nostro portacolori guida il gruppo!

-19 La classifica aggiornata:

1 43 X. ARTIGAS 4:01.167 2 16 A. MIGNO +0.114 3 7 D. FOGGIA +0.292 4 37 P. ACOSTA +0.330 5 11 S. GARCIA +0.478 6 24 T. SUZUKI +0.494 7 2 G. RODRIGO +0.641 8 5 J. MASIA +0.782 9 71 A. SASAKI +0.921 10 55 R. FENATI +1.086

-19 Al termine del primo settore del primo settore della pista Artigas resta al comando davanti a Migno e Foggia.

-20 Cambia la testa della corsa in curva 1. Artigas conquista la leadership davanti a Garcia, Foggia e Migno. Pedro Acosta, scattato fuori dalla Top10, è già al quinto posto.

-21 Termina il primo passaggio con Migno che si deve difendere dalle due moto di Leopard. Artigas insegue il pilota di Sniper, mentre Migno scende quarto.

-21 Ottimo spunto per Migno e Foggia! I due italiani restano al comando delle operazioni rispettivamente al primo ed al secondo posto.

12.20 Semaforo verde! Inizia il Gran Premio del Portogallo per i protagonisti della Moto3!

12.18 I piloti scaldano i motori, tutto è pronto per il primo round europeo del 2021. Inizia il giro di formazione.

12.16 Lo spagnolo Jeremy Alcoba (Gresini) ed il britannico John McPhee (Sprinta) scatteranno dalla corsia dei box dopo l’accesa discussione avuta nel GP di Doha.

12.10 Andrea Migno, in pole-position, insegue il primo podio della stagione dopo il quarto posto nel GP di Doha. Attenzione a Dennis Foggia, secondo al traguardo la scorsa stagione in questa pista.

12.08 La classifica del warm-up di questa mattina:

1 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 240.0 1’48.152

2 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 241.0 1’48.183 0.031 / 0.031

3 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 238.4 1’48.474 0.322 / 0.291

4 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 237.8 1’48.706 0.554 / 0.232

5 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 241.0 1’48.726 0.574 / 0.020

6 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 242.6 1’48.772 0.620 / 0.046

7 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 241.6 1’48.839 0.687 / 0.067

8 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 234.2 1’48.848 0.696 / 0.009

9 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 242.6 1’49.048 0.896 / 0.200

10 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 241.0 1’49.161 1.009 / 0.113

11 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 239.4 1’49.184 1.032 / 0.023

12 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 243.2 1’49.241 1.089 / 0.057

13 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 237.3 1’49.265 1.113 / 0.024

14 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 233.2 1’49.289 1.137 / 0.024

15 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 242.6 1’49.385 1.233 / 0.096

16 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 244.8 1’49.386 1.234 / 0.001

17 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 238.4 1’49.422 1.270 / 0.036

18 11 Sergio GARCIA SPA GASGAS Valresa Aspar Team GASGAS 236.8 1’49.469 1.317 / 0.047

19 28 Izan GUEVARA SPA GASGAS Valresa Aspar Team GASGAS 232.7 1’49.520 1.368 / 0.051

20 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 236.3 1’49.521 1.369 / 0.001

21 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 243.2 1’49.550 1.398 / 0.029

22 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 243.7 1’49.571 1.419 / 0.021

23 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 236.3 1’49.674 1.522 / 0.103

24 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 244.8 1’49.711 1.559 / 0.037

25 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 241.6 1’50.147 1.995 / 0.436

26 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 238.4 1’50.490 2.338 / 0.343

27 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 241.6 1’50.587 2.435 / 0.097

28 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 237.8 1’51.605 3.453 / 1.018

12.05 La griglia di partenza del GP di Portimao 2021 per la Moto3:

1 16 A. MIGNO 1:47.423 2 7 D. FOGGIA +0.149 3 11 S. GARCIA +0.477 4 2 G. RODRIGO +0.486 5 43 X. ARTIGAS +1.123 6 71 A. SASAKI +1.192 7 5 J. MASIA +1.199 8 37 P. ACOSTA +1.288 9 24 T. SUZUKI +1.326 10 55 R. FENATI +1.346

12.02 Tutto è pronto a Portimao per la terza tappa del Mondiale, la prima dopo il doubleheader arabo di Losail (Qatar).

12.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP del Portogallo per la Moto3.

10.23 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito. Appuntamento alle 12.00 per la terza prova della stagione. Un saluto a tutti!

10.20 Bandiera a scacchi! Masià svetta nel warm-up davanti al compagno di box Acosta. Le KTM guidano la graduatoria davanti a Rodrigo ed Alcoba. Migno, sesto, è il migliore italiano del gruppo

10.19 Caduta per Izdihar all’uscita dell’ultima curva, il pilota resta per terra. Non ci sono comunicazioni a riguardo.

10.18 La classifica aggiornata:

1 5 J. MASIA 1:48.152 2 37 P. ACOSTA +0.031 3 2 G. RODRIGO +0.322 4 52 J. ALCOBA +0.554 5 53 D. ÖNCÜ +0.574 6 16 A. MIGNO +0.620 7 71 A. SASAKI +0.687 8 55 R. FENATI +0.696 9 7 D. FOGGIA +0.896 10 24 T. SUZUKI +1.009

10.16 Nessuno si migliora in questo momento. Lontano dalla leadership Dennis Foggia (Leopard) che non sembra interessato al giro veloce.

10.14 Ultimi giri per tutti i protagonisti. Acosta sale secondo davanti a Rodrigo. Fenati, sesto al momento, è il migliore degli italiani.

10.12 La classifica aggiornata:

1 5 J. MASIA 1:48.152 2 37 P. ACOSTA +0.031 3 53 D. ÖNCÜ +0.616 4 52 J. ALCOBA +0.744 5 2 G. RODRIGO +0.782 6 55 R. FENATI +0.918 7 16 A. MIGNO +0.922 8 19 A. IZDIHAR +1.089 9 17 J. MCPHEE +1.113 10 23 N. ANTONELLI +1.216

10.11 Masià! Altro giro record per lo spagnolo che firma il best lap 1.48.152.

10.10 Jaume Masià strappa ad Andrea Migno la leadership con il crono di 1.48.617. Si migliorano anche Acosta e Rodrigo.

10.09 Andrea Migno in forma! L’autore della pole si conferma in vetta con il tempo di 1.49.074! Masià insegue l’italiano davanti a Salac ed Alcoba.

10.07 Fenati sale terzo, mentre Acosta perde il primo giro cronometrato dopo aver abusato dei limiti della pista.

10.06 Sergio Garcia (Aspar) al comando! Salac insegue lo spagnolo davanti a Migno e Masià. Continuano a migliorarsi i tempi nei primi due settori del tracciato.

10.04 Il turco Deniz Oncu (KTM) al comando con il tempo di 1.51.644. Aspettiamo il passaggio del ‘gruppo’.

10.03 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. Tutti i piloti sono scesi in pista.

10.00 Bandiera verde! Inizia il warm-up del GP del Portogallo della Moto3!

9.57 Il sole splende a Portimao! Condizioni perfette per il terzo round della Moto3 2021!

9.55 Lo spagnolo Jeremy Alcoba (Gresini) ed il britannico John McPhee (Sprinta) dovranno scattare dalla corsia dei box in seguito all’accesa discussione avvenuta nella via di fuga della T1 del Losail International Circuit.

9.53 I piloti si preparano per scendere in pista. Occhi puntati anche su Dennis Foggia, secondo al traguardo lo scorso novembre a Portimao.

9.50 Andrea Migno scatterà dalla pole-position. L’alfiere di casa Snipers è il primo italiano a conquistare il best lap in qualifica nel 2021, il terzo pilota diverso a scattare dalla prima casella in questo campionato.

9.44 La classifica dei tempi della Q2 di ieri. Non dovete considerare il terzo tempo dello spagnolo Jeremy Alcoba (Gresini), pilota che oggi dovrà scattare dalla pit lane.

1 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA Q2 1’47.423 6 6 240.5

2 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA Q2 1’47.572 8 8 0.149 0.149 243.7

3 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA Q2 1’47.702 6 6 0.279 0.130 243.2

4 11 Sergio GARCIA SPA GASGAS Valresa Aspar Team GASGAS Q2 1’47.900 6 6 0.477 0.198 237.3

5 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA Q2 1’47.909 3 5 0.486 0.009 241.0

6 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA Q2 1’48.362 2 6 0.939 0.453 240.0

7 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM Q2 1’48.486 7 7 1.063 0.124 236.3

8 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing HONDA Q2 1’48.513 3 6 1.090 0.027 245.4

9 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing HONDA Q2 1’48.546 7 7 1.123 0.033 236.8

10 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM Q2 1’48.615 3 6 1.192 0.069 241.6

11 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM Q2 1’48.622 2 6 1.199 0.007 238.4

12 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM Q2 1’48.711 6 6 1.288 0.089 233.7

13 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA Q2 1’48.749 5 5 1.326 0.038 245.4

14 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA Q2 1’48.769 6 6 1.346 0.020 233.7

15 28 Izan GUEVARA SPA GASGAS Valresa Aspar Team GASGAS Q2 1’48.865 2 6 1.442 0.096 243.2

16 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA Q2 1’49.814 3 6 2.391 0.949 241.0

17 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM Q2 1’49.834 2 5 2.411 0.020 241.0

18 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA Q2 1’50.096 2 5 2.673 0.262 244.8

19 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia HONDA Q1 1’49.153 3 6 (*) 0.308 236.8

20 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia HONDA Q1 1’49.435 2 6 (*) 0.590 0.282 242.6

21 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM Q1 1’49.613 3 5 (*) 0.768 0.178 234.7

22 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM Q1 1’49.618 6 6 (*) 0.773 0.005 234.7

23 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM Q1 1’49.636 6 6 (*) 0.791 0.018 235.2

24 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM Q1 1’49.723 7 7 (*) 0.878 0.087 230.7

25 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM Q1 1’49.744 4 6 (*) 0.899 0.021 234.2

26 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM Q1 1’49.842 6 6 (*) 0.997 0.098 236.8

27 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM Q1 1’49.970 6 6 (*) 1.125 0.128 241.6

28 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA Q1 1’50.234 6 6 (*) 1.389 0.264 241.6

9.42 Tutto è pronto nella regione dell’Algarve per la prima competizione europea del 2021. Tra pochi minuti scatteranno i 20 minuti del warm-up.

09.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del warm-up del Gran Premio del Portogallo per quanto riguarda la Moto3.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del warm-up e della gara del Gran Premio del Portogallo, terzo atto della Moto3 2021. Lo spettacolo è assicurato tra i sali e scendi di Portimao, circuito che nella giornata di ieri ha visto in gran forma gli italiani.

Andrea Migno (Snipers) scatterà dalla pole-position nella prova odierna dopo aver registrato il miglior tempo in 1.47.423. Secondo posto per Dennis Foggia (Leopard), protagonista anche lo scorso anno quando questo impianto chiuse in via eccezionale la stagione.

Sono chiamati alla rimonta gli spagnoli Jaume Masià e Pedro Acosta, i piloti di KTM che hanno si sono spartiti i successi nel doubleheader di Losail (Qatar). Attenzione anche al sudafricano Darryn Binder (Sprinta), a podio nel deserto arabo e sesto sulla griglia di domani.

Appuntamento alle 10.00 per la Diretta Live del warm-up, gli ultimi chilometri prima del Gran Premio del Portogallo che scatterà alle 12.20. Buon divertimento!

Foto: MotoGP Press