Moto3, GP Portogallo 2021: KTM pronta a confermasi, Binder e gli italiani pronti a stupire

Dopo il doubleheader al Losail International Circuit, il Motomondiale si sposta in Portogallo per il terzo atto stagionale. Tra i sali e scendi dell’Algarve, sede in via eccezionale della finale del 2020, tutto è pronto per il ritorno in pista dei protagonisti dopo due settimane di inattività. Portimao si prepara per un nuovo capitolo della combattutissima Moto3, categoria che in Qatar ha incoronato le due KTM degli spagnoli Jaume Masià e Pedro Acosta.

Il primo, favorito per il titolo vista la sua esperienza, ha vinto l’opening round ed ha mostrato ottimi segnali nel GP di Doha, vinto in modo incredibile dal teammate Acosta. L’esordiente, leader della classifica generale dopo la trasferta araba, sbarca in Portogallo con un secondo posto ed una vittoria, realizzata partendo dalla corsia dei box in seguito ad una sanzione rimediata in FP2.

La giovane stella iberica è chiamata a confermarsi in un circuito molto particolare in cui l’esperienza potrebbe aiutare Masià o il sudafricano Darryn Binder. Il portacolori di casa Sprinta, ha fatto ben vedere in Qatar, ma ha mancato l’appuntamento con la vittoria. Con due p odi, un terzo ed un secondo posto in volata con Acosta, il centauro di casa Honda è chiamato a far bene in Portogallo insieme agli italiani Andrea Migno e Niccolò Antonelli.

L’atleta di casa Snipers e l’alfiere di Esponsorama Racing, rispettivamente quarto e terzo nel secondo atto del campionato, sono le nostre punte in vista del terzo atto stagionale dove ci auguriamo qualche segnale anche da Romano Fenati (Max Racing), costretto due settimane fa a scattare dalla pit lane insieme a Dennis Foggia (Leopard).

Quest’ultimo, reduce da una disastrosa trasferta araba, si prepara ad invertire la tendenza tra i sali e scendi di Portimao in compagnia al promettente catalano Xavier Artigas. Il rookie di Leopard si contende con Acosta lo scettro di miglior esordiente della serie in cui milita anche Izan Guevara (Aspar), altro spagnolo di ottime speranze.

Evidenziamo che, in seguito all’accesa discussione avvenuta in occasione del Gran Premio di Doha, il britannico John McPhee (Sprinta) e lo spagnolo Jeremy Alcoba (Gresini) dovranno scattare dalla pit lane. I due, caduti alla prima curva del circuito di Losail, non hanno riportato conseguenze dall’incidente.

Foto: MotoGP Press