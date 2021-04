MotoGP, gara 4 aprile: orario, programma GP Doha 2021, tv, streaming, guida Sky, DAZN e TV8

Domenica 4 aprile 2021, giornata di Pasqua, si disputerà a Losail il Gran Premio di Doha, valido come secondo round stagionale del Motomondiale. Grande curiosità e attesa per vedere all’opera i piloti impegnati nuovamente in Qatar a sette giorni di distanza dalla gara inaugurale del campionato. In MotoGP si profila l’ennesimo capitolo del duello tra Ducati e Yamaha, con Suzuki e Aprilia pronte ad inserirsi nella battaglia per le posizioni di vertice.

Maverick Viñales va a caccia del bis, dopo la netta affermazione in gara-1, ma dovrà vedersela con una serie di avversari molto temibili a partire dal compagno di squadra francese Fabio Quartararo. Pretendenti alla vittoria anche i ducatisti Jack Miller, Francesco Bagnaia e Johann Zarco, ma non va sottovalutato nemmeno il rookie iberico Jorge Martin. La lotta per il podio dovrebbe coinvolgere anche il campione del mondo in carica Joan Mir, il romano Franco Morbidelli e gli spagnoli Alex Rins e Aleix Espargarò. Chiamato al riscatto invece Valentino Rossi dopo un brutto avvio di stagione.

Il Gran Premio di Doha 2021, seconda tappa stagionale del Mondiale MotoGP, verrà trasmesso integralmente in diretta tv su TV8 (in chiaro), su Sky Sport Uno ed in diretta streaming su Sky Go, Now TV e DAZN. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto dello spettacolo della classe regina in Qatar.

Di seguito la programmazione televisiva completa del Gran Premio Doha 2021 di MotoGP:

PROGRAMMA GP DOHA MOTOGP 2021

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT MOTOGP E DAZN

Domenica 4 aprile

ore 13.40-14.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 14.10-14.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 14.40-15.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 16.00, Moto3, Gara, diretta

ore 17.20, Moto2, Gara, diretta

ore 19.00, MotoGP, Gara, diretta

GUIDA TV8

Domenica 4 aprile

ore 16.00, Moto3, Gara, diretta

ore 17.20, Moto2, Gara, diretta

ore 19.00, MotoGP, Gara, diretta

Credit: MotoGP.com Press