Moto2, Sam Lowes si prende la seconda pole consecutiva a Losail. 3° Bezzecchi, terza fila per Di Giannantonio

Seconda pole position consecutiva in Qatar e tredicesima partenza al palo della carriera nel Motomondiale per Sam Lowes, autore del miglior tempo assoluto nelle qualifiche del Gran Premio di Doha 2021, valido come secondo round stagionale del Mondiale Moto2. Il trentenne britannico del Team Marc VDS si conferma il pilota più in forma della griglia in questo avvio di campionato, candidandosi al ruolo di grande favorito in vista della gara di domani.

Il nativo di Lincoln, dopo aver centrato la doppietta pole-vittoria a Losail 1, ha stampato un notevole 1’59″055 dimostrandosi superiore alla concorrenza in questo contesto sul giro secco. L’australiano Remy Gardner (Team Red Bull KTM Ajo) è stato l’unico in grado di insidiare la pole position di Lowes, avvicinandosi proprio all’ultimo tentativo a 137 millesimi dalla prestazione del britannico.

La prima fila in griglia sarà completata dal migliore degli italiani, Marco Bezzecchi, 3° a 272 millesimi dalla vetta con la Kalex dello Sky Racing Team VR46. Solida quarta piazza a 386 millesimi dalla testa per il fenomenale rookie iberico Raul Fernandez, che domani andrà a caccia del primo podio nella classe mediana. 5° il britannico Jake Dixon, specialista del time-attack, con la Kalex del Team Petronas, precedendo l’esordiente nipponico Ai Ogura.

Buona settima piazza per il romano Fabio Di Giannantonio, staccato di 0.641 dalla pole ma dotato di un ottimo passo in ottica podio, mentre è appena fuori dalla top10 Stefano Manzi in undicesima posizione. Sempre in casa Italia da registrare il 13° tempo di Nicolò Bulega ed il 18° di Celestino Vietti.

Eliminati in Q2 gli altri italiani: 20° Tony Arbolino, 22° Yari Montella, 24° Lorenzo Dalla Porta, 25° Lorenzo Baldassarri e 28° posto per il debuttante Tommaso Marcon, a 1″6 di ritardo dalla penultima piazza. Primo degli esclusi a sorpresa lo spagnolo Xavi Vierge, che dovrà scattare domani in 19ma posizione con la Kalex del Team Petronas.

RISULTATI QUALIFICHE GP QATAR 2021 MOTO2

1 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX Q2 1’59.055 4 7 281.9

2 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1’59.192 7 7 0.137 0.137 275.5

3 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q2 1’59.327 5 7 0.272 0.135 273.4

4 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1’59.441 4 7 0.386 0.114 282.7

5 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX Q2 1’59.443 4 7 0.388 0.002 279.0

6 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q2 1’59.692 7 7 0.637 0.249 277.6

7 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX Q2 1’59.696 4 7 0.641 0.004 275.5

8 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX Q2 1’59.727 6 7 0.672 0.031 277.6

9 44 Aron CANET SPA Solunion Aspar Team BOSCOSCURO Q2 1’59.785 3 7 0.730 0.058 275.5

10 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team KALEX Q2 1’59.809 4 7 0.754 0.024 279.7

11 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 KALEX Q2 1’59.870 5 7 0.815 0.061 279.0

12 75 Albert ARENAS SPA Solunion Aspar Team BOSCOSCURO Q2 1’59.885 7 7 0.830 0.015 280.5

13 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX Q2 2’00.012 5 7 0.957 0.127 278.3

14 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX Q2 2’00.040 4 7 0.985 0.028 283.4

15 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX Q2 2’00.077 3 7 1.022 0.037 272.0

16 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX Q2 2’00.108 7 7 1.053 0.031 274.8

17 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO Q2 2’00.142 4 7 1.087 0.034 278.3

18 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q2 2’00.532 7 7 1.477 0.390 276.9

19 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX Q1 2’00.091 5 7 (*) 0.499 279.7

20 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP KALEX Q1 2’00.092 5 7 (*) 0.500 0.001 281.2

21 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team KALEX Q1 2’00.131 5 7 (*) 0.539 0.039 282.7

22 5 Yari MONTELLA ITA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO Q1 2’00.232 5 7 (*) 0.640 0.101 275.5

23 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q1 2’00.448 4 7 (*) 0.856 0.216 287.2

24 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX Q1 2’00.581 7 7 (*) 0.989 0.133 277.6

25 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA Q1 2’00.738 5 7 (*) 1.146 0.157 276.9

26 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 KALEX Q1 2’00.929 5 7 (*) 1.337 0.191 280.5

27 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS Q1 2’01.466 6 7 (*) 1.874 0.537 275.5

28 10 Tommaso MARCON ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA Q1 2’03.113 4 7 (*) 3.521 1.647 272.7

Credit: MotoGP.com Press