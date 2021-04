LIVE Italia-Svezia, Mondiali curling 2021 in DIRETTA: gli azzurri sfidano i maestri guidati da Edin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, match valido per i Mondiali 2021 di curling maschile. Gli azzurri tornano sul ghiaccio di Calgary (Canada) dopo aver affrontato Corea del Sud e Cina. L’esordio contro le formazioni asiatiche non ha intimorito la nostra Nazionale che ha ben figurato e ha ben incominciato la propria avventura in questa rassegna iridata, dove si assegnano i primi sei pass per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

Ora si inizia a fare tremendamente sul serio perché il nostro quartetto è atteso dalla sfida più difficile del round robin, ovvero quella alla fortissima Svezia. Il fuoriclasse Niklas Edin e compagni hanno vinto gli ultimi due titoli iridati e si sono presentati all’appuntamento da grandi favoriti della vigilia. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella faranno di tutto per tenere testa ai maestri scandinavi, reduci dai big match contro la Svizzera e gli USA.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, match valido per i Mondiali 2021 di curling maschile: cronaca in tempo reale minuto dopo minuto, stone dopo stone, end dopo end, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 22.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: Lapresse