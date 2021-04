LIVE Italia-Germania, Mondiali curling in DIRETTA: nulla di fatto dopo il primo end, 0-0

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.23: ci sono due stone gialle (Germania) nella casa dopo i primi sei tiri del secondo end

17.20: Guardia centrale per la Germania in avvio di secondo end

17.16: Nulla di fatto nel primo end, l’Italia sceglie di mantenere la mano e il punteggio resta fermo sullo 0-0

17.05: Qualche minuto di ritardo per l’inizio della gara tra Italia e Germania

16.59: le altre sfide in programma ora: Canada-Svizzera, Russia-Svezia, Usa-Giappone

16.57: Sixten Totzek, Marc Muskatewitz, Joshua Sutor, Dominik Greindl i componenti della formazione tedesca

16.54: Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella gli azzurri in campo in questo Mondiale

16.51: Gli azzurri ieri sera hanno sfiorato l’impresa contro la Svezia, perdendo 6-7 all’extra end al termine di un match tiratissimo

16.48. Nonostante i risultati fin qui ottenuti quella tedesca non è squadra che va sottovalutata dagli azzurri

16.45: la Germania ha perso la sfida d’esordio con il Giappone (5-8), poi ieri è stata sconfitta dalla Svizzera (5-8) e dagli Usa (5-7)

16.43: Si tratta di un match molto importante nel cammino degli azzurri nel cammino verso la qualificazione olimpica. L’Italia finora ha vinto due incontri e perso uno, mentre la Germania ha perso tutti e tre gli incontri fin qui disputati.

16.40: Buon pomeriggio e buona Pasqua agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della quarta sfida dell’Italia al Mondiale di Curling. Di fronte gli azzurri hanno la Germania

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, match valido per i Mondiali 2021 di curling maschile. Gli azzurri tornano sul ghiaccio di Calgary (Canada) dopo aver affrontato Corea del Sud, Cina e Svezia. L’esordio contro le formazioni asiatiche non ha intimorito la nostra Nazionale che ha ben figurato e ha ben incominciato la propria avventura in questa rassegna iridata, dove si assegnano i primi sei pass per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, mentre la partita con i maestri svedesi ha visto gli azzurri soccombere.

Partita fondamentale quella di questo pomeriggio pasquale perchè la Germania è una di quelle formazioni con cui gli azzurri si giocano l’accesso al torneo olimpico (si qualificano le prime sei). I tedeschi hanno iniziato male il loro Mondiale perdendo 5-8 contro il Giappone al termine di un match molto combattuto. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella faranno di tutto per riuscire a sconfiggere i rivali tedeschi per continuare a coltivare il sogno olimpico e magari iniziare a sognare anche in grande.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Germania, match valido per i Mondiali 2021 di curling maschile: cronaca in tempo reale minuto dopo minuto, stone dopo stone, end dopo end, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.00. Buon divertimento a tutti.

