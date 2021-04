Ginnastica, Europei 2021: Larisa Iordache salta le Finali, problemi a un rene. Avversaria in meno per Ferrari

Larisa Iordache è costretta a saltare le Finali di Specialità, in programma domani agli Europei 2021 di ginnastica artistica. La rumena, che aveva già rinunciato all’atto conclusivo all-around, non potrà presentarsi in pedana a Basilea (Svizzera) a causa dell’infezione al rene destro per cui è stata ricoverata mercoledì sera, subito dopo il turno di qualificazione in cui era riuscita a staccare il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021.

La fuoriclasse di Bucarest sta recuperando dal problema fisico ma, d’accordo con i medici e la sua Federazione, non si recherà alla Jakobshalle per uno sforzo supplementare. L’assenza di Larisa Iordache cambia notevolmente gli scenari alla trave e al corpo libero, perché sui 10 cm aveva realizzato il miglior punteggio nel turno eliminatorio e al quadrato era stata sesta.

A questo punto la sfida alla trave diventa ancora più aperta: l’olandese Sanne Wevers (Campionessa Olimpica) potrebbe diventare la favorita della vigilia, ma tutte le ragazze sono molte vicine e anche la nostra Martina Maggio è pronta per fronteggiare le altre qualificate (la britannica Amelie Morgan, l’olandese Lieke Wevers, la francese Melanie De Jesus Dos Santos, la lettone Elina Vihrova, la francese Marine Boyer, l’ucraina Anastasiia Bachynska).

Al corpo libero salta un’avversaria di lusso per Vanessa Ferrari, pronta a dare battaglia alle russe Angeina Melnikova e Viktoriia Listunova, alla britannica Jessica Gadirova e alla svizzera Giulia Steingruber per un colpaccio. Ci sarà anche la nostra Martina Maggio.

Photo LiveMedia/Filippo Tomasi