Oggi si sono disputate le prime Finali di Specialità agli Europei 2021 di ginnastica artistica. A Basilea (Svizzera) si sono assegnati cinque titoli. La svizzera Giulia Steingruber si è imposta al volteggio, la russa Angelina Melnikova ha festeggiato alle parallele asimmetriche. Sigillo del russo Nikita Nagornyy al corpo libero, l’armeno Artur Davtyan ha fatto suo il cavallo con maniglie, il greco Eleftherios Petrounias ha dominato agli anelli. Di seguito i VIDEO degli esercizi dei nuovi Campioni d’Europa.

So so proud of Giulia Steingruber, écoutez le public, toute la salle était avec elle 🥲🥲 pic.twitter.com/0fRkZiNoeT

The Lord of the Rings is back!! The 5th European title on rings for Eleftherios Petrounias!!! pic.twitter.com/eQFfNOaFYd

— European Gymnastics (@UEGymnastics) April 24, 2021