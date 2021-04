CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della Freccia del Brabante 2021. Quest’oggi il meglio degli esperti del Nord si sfideranno lungo 201,7 chilometri da Leuven, sede d’arrivo dei prossimi Mondiali, sino ad Overijse; il tutto condito dalla bellezza di 24 muri, di cui 8 in pavé.

Il primo avrà inizio già al chilometro 12,5, con lo Smeysberg, perfetto per favorire la fuga del giorno. Dall’Alsemberg partirà una serie ravvicinata di muri distanziati a pochi chilometri l’uno dall’altro. Dal chilometro 120 invece, avranno inizio anche i muri in pavé con l’Hertstraat e il Moskesstraat da percorrere quattro volte ciascuno. Dal primo passaggio sulla linea d’arrivo a Overijse, inizierà un circuito da ripetere tre volte comprendente, oltre ai due muri in pavé dell’Hertstraat e del Moskesstraat, anche l’Holstheide. L’arrivo a Overijse è piazzato sopra una collinetta di un chilometro alla pendenza media del 4,3%.

Il favorito numero uno del giorno è sicuramente il mattatore di questa prima parte di stagione, Wout Van Aert (Jumbo-Visma). Parlando degli altri big, possiamo citare gli azzurri Sonny Colbrelli (Bahrain Victorius), quarto lo scorso anno, e che punterà alla doppietta dopo la vittoria del 2017, ma anche l’ex campione europeo Matteo Trentin (UAE Team Emirates), se non Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step). Quest’ultimo avrà al suo fianco altri big del giorno come Florian Senechal, Rémi Cavagna, Mikkel Honoré e Yves Lampaert, per un Wolfpack da far paura a molti.

Inoltre possiamo citare uomini come Benoit Cosnefroy (Ag2r Citroen Team), terzo nel 2020, Michael Matthews (Team BikeExchange), il vincitore della Milano-Sanremo Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), il campione olimpico Greg van Avermaet (Ag2r Citroen Team), se non outsider del calibro di Anthony Turgis (Total Direct Energie), Christophe Laporte (Cofidis), Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation) e Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers).

