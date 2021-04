Freccia del Brabante oggi: orari, percorso, tv, programma, streaming, favoriti

La Freccia del Brabante 2021 è pronta ad aprire la seconda parte delle Classiche di primavera. Quest’oggi, mercoledì 14 aprile, il meglio degli esperti del Nord si sfideranno lungo 201,7 chilometri da Leuven, sede d’arrivo dei prossimi Mondiali, sino ad Overijse; il tutto condito dalla bellezza di 24 muri, per una giornata sulle strade del Belgio che promette grande spettacolo.

PERCORSO

Tra i 24 muri presenti, 8 di essi sono in pavé. Il primo avrà inizio già al chilometro 12,5, con lo Smeysberg, perfetto per favorire la fuga del giorno. Dall’Alsemberg, praticamente dopo 71,5 chilometri, partirà una serie ravvicinata di muri distanziati a pochi chilometri l’uno dall’altro. Dal chilometro 120 invece, cominceranno anche i muri in pavé con l’Hertstraat e il Moskesstraat da percorrere quattro volte ciascuno.

Dal primo passaggio sulla linea d’arrivo a Overijse, inizierà un circuito da ripetere tre volte comprendente, oltre ai due muri in pavé dell’Hertstraat e del Moskesstraat, anche l’Holstheide. L’arrivo a Overijse è piazzato sopra una collinetta di un chilometro alla pendenza media del 4,3%.

PROGRAMMA, ORARI, TV E STREAMING

La Freccia del Brabante 2021 verrà trasmessa in diretta televisiva su Eurosport 1 dalle ore 15.30. Inoltre è prevista la diretta streaming della corsa su Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della gara dalle ore 11.00.

FAVORITI

Non sarà presente al via il vincitore uscente, il campione del mondo Julian Alaphilippe, ma in compenso troveremo il mattatore di questa prima parte di stagione, Wout Van Aert (Jumbo-Visma). Parlando degli altri big, possiamo citare Benoit Cosnefroy (Ag2r Citroen Team), terzo nel 2020, Michael Matthews (Team BikeExchange), il vincitore della Milano-Sanremo Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), il campione olimpico Greg van Avermaet (Ag2r Citroen Team), e una Deceuninck-Quick Step super agguerrita con Florian Senechal, Rémi Cavagna, Mikkel Honoré, Yves Lampaert, ma anche l’azzurro Mattia Cattaneo.

Parlando degli altri italiani, possiamo citare Sonny Colbrelli (Bahrain Victorius), quarto lo scorso anno, e che punterà alla doppietta dopo la vittoria del 2017. Ma abbiamo anche l’ex campione europeo Matteo Trentin (UAE Team Emirates). Tra i possibili outsider spiccano Anthony Turgis (Total Direct Energie), Christophe Laporte (Cofidis), Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation), se non Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers).

Foto: Lapresse