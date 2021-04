LIVE Conegliano-Novara 3-2 volley in DIRETTA: le Pantere vincono una battaglia di 3 ore!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23:30 Le Pantere vincono gara-1 e si avvicinano sempre di più allo Scudetto. OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa partita e vi augura un buon proseguimento di serata.

15-9 Murone di Wolosz su Bosetti, è finita!

14-9 Pipe di Egonu, sono cinque match-point per Conegliano.

13-9 Diagonale stretta pauroso di Egonu.

12-9 Non passa la battuta di Fahr.

12-8 Egonu imperiosa.

11-8 Bordata di Washington dal centro.

10-7 Smarzek passa in parallela.

10-6 Ancora Sylla, che porta le sua a +4.

9-6 Sylla non sbaglia più un colpo, Novara chiama time-out.

8-6 Pallonetto vincente di Bosetti.

8-5 Mani-out di Egonu, che rompe in due il set.

7-5 Esce il primo tempo di Chirichella.

6-5 Sylla torva una gran diagonale, non può nulla in difesa Sansonna.

5-5 Pallonetto spinto di Bosetti.

5-4 Esce il servizio di Washington.

4-4 Egonu sciupa la palla del +2.

4-3 Hill non può sbagliare senza muro.

3-3 Bosetti riporta la partita in parità.

3-2 Gran fast di Washington.

3-1 Hill sfonda sul muro e trova il break.

2-1 Hill trova le mani del muro di Washington.

1-1 Parallela impressionante di Daalderop.

1-0 Si ferma in rete la pipe di Bosetti.

23-25 Daalderop trova le mani del muro e manda Novara al tie-break.

23-24 Finisce la serie al servizio di Fahr.

23-23 Pallonetto in rete per Washington, è parità!

22-23 Ace di Fahr. Time-out per Novara.

21-23 Egonu abbatte Chirichella.

20-23 Gran primo tempo di Chirichella, che sfoga tutta la sua rabbia.

20-22 Egonu non ne sbaglia una.

19-22 Gran diagonale di Herbots da posto quattro.

19-21 Gran diagonale di Egonu da posto due, Conegliano riporta le sue a -2.

18-21 Mani-out di Sylla, che riporta le sue a -3.

17-21 Esce il servizio di Hancock.

16-21 Bosetti passa in mezzo al muro.

16-20 Folie entra in campo.

15-20 Hancock a segno di seconda intenzione.

15-19 Mani-out di Bosetti da posto quattro.

14-18 Washington continua a fare bene in fast.

14-17 Egonu fa la voce grossa.

13-17 Smarzek sfonda sulle mani del muro.

13-16 Adams stampa una diagonale da posto quattro.

12-16 Murone di Washington su Adams. Time-out per coach Santarelli.

12-15 Invasione a rete di Fahr.

12-14 Murone di Egonu su Adams.

11-14 Esce il servizio di Bosetti.

10-14 Daalderop la piazza sulla riga da posto quattro.

10-13 Chirichella torna a farsi vedere al centro.

10-12 Difesa impressionante di De Gennaro, poi ci pensa Egonu in attacco.

9-12 Non passa il servizio di Hancock.

8-12 Egonu sparacchia fuori da seconda linea.

8-11 Ancora di seconda intenzione Wolosz.

7-11 Errore al servizio di Fahr.

7-10 Magia di Wolosz di seconda intenzione.

6-10 Bosetti passa in diagonale da posto quattro.

6-9 Daalderop sfonda sul muro.

6-8 Bordata di Egonu da posto due.

5-8 Smarzek non sbaglia un colpo questa sera.

4-7 Non trova il campo Hill.

4-6 Esce la pipe di Bosetti.

3-6 Murone di Smarzek su Sylla, Novara prova ad andare via.

3-5 Risponde presente Chirichella al centro.

3-4 Gran primo tempo di Fahr, la giovane azzurra sta facendo una partita di grande consistenza.

2-4 Finisce qui la serie al servizio dell’olandese.

2-3 Ace di De Kruijf.

1-3 Si rifa subito in pipe Paola.

0-3 Erroraccio di Egonu.

0-2 Hancock regala un break alle sue.

26-24 Murone di Sylla su Smarzek, le Pantere si portano sul 2-1 con grande carattere.

25-24 Conegliano ribalta la situazione, Sylla porta a set-point Conegliano.

24-24 Ancora Paola, parità!

23-24 Egonu annulla il primo.

22-24 Daalderop regala due set-point alle sue.

22-23 Accorcia le distanze Conegliano e Novara chiama time-out.

21-23 Egonu non sbaglia più un colpo.

20-23 Chirichella trova un primo tempo imperioso.

20-22 Egonu passa in parallela.

19-22 Mani-out di Caterina Bosetti.

18-21 Bordata di Bosetti da posto quattro.

18-20 Pallonetto di Fahr.

17-20 Mani-out di Daalderop da posto quattro.

17-19 Sylla sfonda sulle mani del muro.

16-19 Parallela importante di Smarzek.

16-18 Gran pipe di Egonu.

15-18 Esce la battuta di Egonu.

15-17 Si rifa subito l’americana.

14-17 Murone di Smarzek su Adams.

14-16 Primo tempo importante di Chirichella.

14-15 Errore anche per Chirichella.

13-15 Sparacchia fuori Smarzek da posto quattro.

12-15 Egonu a segno da posto due.

11-15 Chirichella fa la voce grossa a muro su Hill.

11-14 Esce la battuta di Wolosz.

11-13 Gran muro di Egonu su Bosetti.

10-13 Esce questa volta il servizio dell’americana.

9-13 Ace di Washington.

9-12 Pipe vincente di Daalderop.

9-11 E’ lotto in banda, Sylla continua a passare.

8-11 Parallela importante di Daalderop.

8-10 Diagonale bellissima di Sylla.

7-10 Egonu si prende un gran murone da parte di Washington.

7-9 Sbaglia anche Chirichella.

6-9 Doppio errore al servizio.

5-8 Bosetti passa da posto due, tanta consistenza anche per lei.

5-7 Primo tempo imperioso di Fahr.

4-7 Scappa l’attacco di Hill, Novara prende il largo.

4-6 Pallonetto spinto di Bosetti, che gioca con il muro.

4-5 Ottimo attacco di Sylla.

3-5 Gran fast di Washington.

3-4 Primo tempo di Fahr, partita di estrema consistenza per lei.

2-3 Egonu mantiene le sue a contatto.

1-3 Subto break per Novara.

1-2 Mani-out di Smarzek, che fa un vero e proprio miracolo.

1-1 Gran sette di Washington.

1-0 Si riparte subito con uno scambio lunghissimo, attacco pazzesco di Egonu.

40-38 Murone di Fahr ed Egonu su Bosetti, Conegliano vince un set assurdo e riapre la partita!

39-38 Sbaglia questa volta Caterina, stiamo per scavalcare soglia 40!

38-38 Bosetti non molla un colpo.

38-37 Parallela perfetta di Sylla, la tensione è palpabile.

37-37 Disastro in ricostruzione di Conegliano.

37-36 Gran difesa di De Gennaro, poi ci pensa ancora Egonu, Conegliano torna ad avere set-point.

36-36 Egonu mette giù una bomba, stiamo assistendo a qualcosa di incredibile.

35-36 Non pass De Kruijf.

35-35 Nuovamente parità.

34-35 Smarzek letteralmente indomabile stasera.

34-34 Daalderop trova una bordata da posto quattro.

34-33 Attacco profondo di Hill, set-point per Conegliano.

33-33 Conegliano non molla.

32-33 Bordata della polacca da posto due, nuovo set-point per Novara.

32-32 Smarzek a segno da posto quattro, nessuno riesce a trovare un break, impressionante.

32-31 Murone di Fahr sulla pipe di Bosetti!

31-31 Egonu vincente con la sua combo da posto tre.

30-31 Colpo profondo di Smarzek, si gioca tutto sui nervi.

30-30 Diagonale in mezzo al muro di Sylla, set interminabile.

29-30 Diagonale profonda di Bosetti, nuovo set-point per Novara.

29-29 Esce il servizio di De Kruijf.

29-28 Bordata di Egonu da seconda linea.

28-28 Mani-out di Hebots da posto quattro.

28-27 Erroraccio in attacco di Heborts, adesso il set-point è per Conegliano.

27-27 Disastro di Washington, che da sola schiaccia in rete.

26-27 Non passa la battuta di Egonu.

26-26 Mani-out di Egonu da posto due, si continua.

25-26 Mani-out di Smarzek da posto due.

25-25 Gran primo tempo di Fahr.

24-25 Paola prende l’astina, ancora set-point per Novara.

24-24 Si ferma in rete il servizio di Hancok.

23-24 La prima ad andare a set-point è Novara!

23-23 Egonu passa in parallela da seconda linea.

22-23 Hancock riporta le sue in vantaggio!

22-22 Esce il servizio di De Kruijf.

22-21 Diagonale profonda di Adams.

21-21 Passa in mezzo al muro Washington questa volta.

21-20 Esce la fast di Washington, che grazia le avversarie.

20-20 Scappa l’attacco di Paola, Conegliano poco cinica nei momenti importanti.

20-19 Egonu attacca e se ne va al servizio

19-19 Parallela vincente di Smarzek.

19-18 Mani-out di Egonu da posto due, la palla è uscita di un soffio.

18-18 Esce il servizio di Adams, che ha preso il posto di Hill.

18-17 Pipe vincente di Hill, Wolosz prova a variare un po’ il gioco.

17-17 Erroraccio in ricostruzione di De Gennaro, si continua a giocare in equilibrio.

17-15 Stampatona di Egonu su Bosetti.

16-15 Fase break importante di Conegliano, che con una super Egonu si riporta in vantaggio.

13-15 Sbaglia questa volta Paola, Novara resta avanti di due.

13-14 Egonu prova a riportare le sua a contatto.

12-14 Arriva un gran muro di Wolosz su Hancocock.

11-14 Novara prova a prendere il largo, time-out per coach Santarelli.

11-13 Sylla si prende un gran muro da parte di Washington.

11-12 Wshington la mette giù al terzo tentativo.

11-11 Bosetti si prende un muro e si torna in parità.

10-11 Sfonda sulle mani del muro De Kruijf, che passa in fast.

9-11 Non passa il pallonetto di Sylla, che ci ha provato da seconda linea.

9-10 In rete il servizio di Egonu.

9-9 Esce il servizio di Bosetti.

8-9 Gran alzata dietro di Bosetti, poi continua a smartellottare Daalderop, che sta facendo una partita pazzesca.

8-8 Murone di Daalderop su Egonu, Novara questa sera non è un bluff.

8-7 In rete la battuta di Fahr, che poi va a colloquio con Santarelli.

8-6 Attacco importante di Egonu, che sale tanto in alto da posto due.

7-6 Chirichella sfrutta una palla a filo rete e riporta le sue a -1.

7-5 Primo tempo di Chirichella, De Gennaro aveva trovato una difesa miracolosa, ma la palla è caduta per un’incomprensione di Egonu e Wolosz.

7-4 Gran apertura di Wolosz, poi Hill sfrutta di un muro non chiuso di Chirichella e Bosetti.

6-4 Ancora un mani-out di Sylla, che ha iniziato forte in questo parziale.

5-4 Diagonale vincente di Smarzek da seconda linea, non può nulla in difesa Wolosz.

5-3 Chirichella si fa beffare a muro da Fahr.

4-3 Bella parallela in mezzo al muro per Bosetti.

4-2 Mani-out di Sylla e Conegliano prova subito a scappare via.

3-2 Risponde al centro De Kruijf.

2-2 Pallonetto di Washington in fast

2-1 Break di Sylla, che trova due attacchi consecutivi da posto quattro.

0-1 Si parte subito con uno scambio lungo e a portarlo a casa è Novara.

23-25 La chiude Bosetti, Novara si porta in vantaggio!

23-24 Stampatona di Sylla su Smarzek, De kruijf se ne va al servizio, serve un break a Conegliano.

22-24 Ace con l’ausilio del nastro per Hancock, Novara ha due set-point! Santarelli chiama time-out.

22-23 Questa volta passa in diagonale Caterina, attacco molto ben lavorato per lei.

22-22 Muro impressionante di De Kruijf su Bosetti, questa fa veramente male.

21-22 Ottima fast di Washington, Novara resta in vantaggio.

21-21 Attacco assurdo di Paola Egonu. Diagonale stampata nei due metri ad una velocità paurosa!

20-21 Pallonetto in mezzo al campo di Daalderop, che coglie impreparata in difesa Fahr. Entra al servizio Herbots al posto di Daalderop.

20-20 Mani-out di Hill da posto quattro.

19-20 Daalderop la mette giù al quinto tentativo, De Gennaro sta prendendo di tutto in seconda linea.

19-19 Dopo una serie di difese di Conegliano arriva l’errore di Smarzek, parità!

18-19 Si fa vedere in attacco anche Fahr, Conegliano quando spinge sull’accelleratore è letteralmente ingiocabile. Entra Bonifacio al posto di Washington.

17-19 Imprecisa l’alzata di Hancock, Daalderop prova a buttarla di là, ma il muro di Egonu non fa sconti. Chiama time-out Lavarini.

16-19 Ancora una volta lo schema con Egonu che attacca da posto tre risulta vincente.

15-19 Diagonale profonda di Daalderop, Sylla ha però sciupato la palla del -2 con un pallonetto molto leggibile.

15-18 Ace di Wolosz, che coglie impreparata Bosetti, Conegliano si riporta a -3.

14-18 Bordata di Sylla, che questa volta non sbaglia. Brava Wolosz a beffare il muro avversario con una finta di primo tempo.

13-18 Difese pazzesche da una parte e dall’altra, lo scambio finisce con un errore in attacco di Sylla, che non trova il campo per pochi centimetri.

13-17 Servizio pazzesco di Hancock, Sylla bravissima a ricevere in maniera egregia, poi ci pensa Paola in attacco.

12-17 Daalderop trova le mani di De Kruijf da seconda linea.

12-16 Ottima intesa tra Wolosz e De Kruijf, magia in regia della polacca.

11-16 Esce questa volta il servizio dell’opposto della nostra nazionale.

11-15 Ace di Egonu, ottima variazione corta di Paola, che coglie di sorpresa Sansonna.

10-15 Diagonale imprendibile di Egonu, che sta iniziando a carburare in attacco.

9-15 Daalderop continua a giocare con il muro di Egonu, che è sempre molto alto, ma allo stesso tempo poco invadente.

9-14 Passa l’attacco di Egonu, poteva fare di più in difesa Hancock.

8-14 Mani-out di Daalderop, Conegliano non ci sta capendo nulla a muro.

8-13 Gran parallela di Smarzek da posto due.

8-12 Invasione in attacco di Daalderop, che aveva trovato il punto.

7-12 Attacco da posto tre per Egonu, questo schema funziona sempre alla perfezione.

6-12 Fahr non approfitta del fatto di essere senza muro, il suo attacco è fuori.

6-11 Ancora un mani-out di Smarzek, buon inizio anche per la polacca.

6-10 Attacco pauroso di Egonu, il sistema muro-difesa di Novara non può assolutamente nulla questa volta.

5-10 Egonu prova a forzare una palla complessa, ma il suo attacco prende il nastro e finisce fuori. Questa volta arriva il time-out per coach Santarelli.

5-9 Smarzek tira lungo in posto cinque, scomposta in difesa De Kruijf.

5-8 Sylla passa di potenza dal posto quattro, Novara sta forzando molto dai nove metri.

4-8 Diagonale stretta tutta di polso per Bosetti, inizio pazzesco per Caterina. Santarelli lascia giocare.

4-7 Pallonetto a scavalcare il muro e la difesa per Bosetti, Novara prova a prendere il largo.

4-6 Mani-out di Smarzek da seconda linea, muro di Conegliano un po’ in difficoltà in queste prime battute.

4-5 Apertura impressionante di Wolosz, Egonu non sbaglia.

3-5 Pipe di Daalderop, attacco pazzesco dell’olandese, che coglie impreparata De Gennaro.

3-4 Brava Bosetti a giocare con le mani di Wolosz, Novara passa in vantaggio.

3-3 Esce il servizio di Paola.

3-2 Prova il miracolo in difesa Sansonna, ma l’attacco di Egonu questa volta è vincente.

2-2 Ricezione eccezionale di Bosetti, Hancock apre dietro per Washington, che trova le mani del muro di Hill.

2-1 Forza il gioco Wolosz, Fahr non sbaglia.

1-1 Scappa la diagonale di Egonu.

1-0 Subito due gran difese di Conegliano, che poi vince il punto grazie ad un mani-out di Hill.

20:30 Si parte!

20:28 Lavarini risponde con: Washington e Chirichella al centro, Smarzek opposto, Hancock in regia, Bosetti e Daalderop di Banda con Sansonna libero.

20:25 Questa la formazione scelta da coach Santarelli: Egonu sarà in diagonale con Wolosz, Hill e Sylla giocheranno come attaccanti di posto quattro, De Kruijf e Fahr le centrali con De Gennaro libero.

20:23 E’ il momento dell’inno di Mameli.

20:21 Vi ricordiamo che la serie prevede cinque gare, la prima a vincerne porterà a casa lo scudetto, in caso di parità sul 2-2 la gara decisiva si giocherebbe in casa di Conegliano, che potrà usufruire del fattore campo grazie alla miglior posizione ottenuta in regular season.

20:18 Le squadre sono già in campo per il riscaldamento, tra pochi minuti si parte!

20:15 Novara proverà ad impensierire le ragazze di Santarelli, non sarà facile, ma con una serie lunga e con Conegliano focalizzata sulla Champions League tutto potrebbe succedere.

20:12 Conegliano è la netta favorita, le Pantere hanno concluso la regular season in prima posizione, sono in finale di Champions League e hanno una serie aperta di 62 vittorie consecutive (72 sugli ultimi 73 match disputati).

20:09 Analizziamo il percorso che ha portato queste due formazioni in finale: Novara ha superato ai quarti di finale Firenze (2-0) e in semifinale Scandicci (2-0), Novara ha invece avuto la meglio su Perugia (2-0) e Monza (2-0)

20:06 Si fa sul serio: lo scudetto è alle porte e Conegliano e Novara saranno pronte a dare spettacolo, questa sera si inizia con gara-1!

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-1 della finale scudetto 2020-2021 della Serie A di pallavolo femminile. Siamo finalmente giunti ad uno dei momenti più attesi della stagione, l’assegnazione dello scudetto è ormai alle porte: cinque gare che valgono un’intera stagione, la prima formazione a vincere tre sfide diventerà Campione d’Italia.

Conegliano è la netta favorita per la vittoria finale, le Pantere hanno concluso la regular season in prima posizione, sono in finale di Champions League e hanno una serie aperta di 62 vittorie consecutive (72 sugli ultimi 73 match disputati). Novara proverà ad impensierire le ragazze di Santarelli, non sarà facile, ma con una serie lunga e con Conegliano focalizzata sulla Champions League tutto potrebbe succedere. Conegliano giunge a questa finale dopo aver battuto ai quarti di finale Firenze (2-0) e in semifinale Scandicci (2-0), Novara ha invece avuto la meglio su Perugia (2-0) e Monza (2-0). Conegliano può contare su un sestetto rodato e di assoluta caratura mondiale, Egonu è la stella, Wolosz la regista, De Gennaro da enorme consistenza in seconda linea, Hill e Sylla sono due certezze, al centro c’è attesa per scoprire quali saranno le scelte di Santarelli, che dovrà decidere tra De Kruijf, Folie e Fahr. Novara risponderà con una squadra equilibrata, Bosetti e Herbots saranno le giocatrici di posto 4, Smarzek l’opposto, Hancock la palleggiatrice, Washington e Chirichella le centrali con Sansonna libero.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di gara-1 della finale scudetto 2020-2021 della Serie A di pallavolo femminile, cronaca in tempo reale, punto dopo punto, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, la partita prenderà il via alle ore 20:30, ma noi vi terremo compagnia già a partire dalle 20:00!

