LIVE Berrettini-Karatsev 6-1 3-6 7-6, Finale ATP Belgrado in DIRETTA: il romano trionfa il Serbia! Schiantato il russo nel tiebreak finale!

19.49 E con grande soddisfazione per il terzo titolo stagionale di un giocatore italiano, la nostra DIRETTA LIVE di Berrettini-Karatsev finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per analisi, commenti e cronache. A presto!

19.47 Adesso il mirino di Berrettini si sposta su Madrid e Roma, per continuare a far bene sulla stagione del mattone tritato. L’azzurro è tornato in palla e non si vuole più fermare.

19.44 Ben nove ace per Matteo Berrettini che piega la strenua resistenza di Aslan Karatsev. 60% di prime in campo con l’81% di punti vinti con questo colpo. Nei momenti più difficili ha saputo reggere e lottare per sciorinare la sua potenza nei momenti più favorevoli. Il numero uno d’Italia è tornato a ruggire!

19.42 Stupendo Matteo Berrettini che ha saputo resettare dopo il match point sfumato sul 5-6 e batte un Karatsev che anche oggi ha dato testimonianza della sua forza. Berrettini sale così al numero 11 della race con questo meraviglioso trionfo, il terzo in carriera sulla terra battuta.

QUATTRO TITOLI IN CARRIERA PER BERRETTINI CHE AL SECONDO TORNEO DOPO L’INFORTUNIO BATTE UN COLPO, UN GRANDE COLPO! UN TIEBREAK DOMINATO, DA GRANDE GIOCATORE, DA FUORICLASSE!

7-0 BERRETTINI!! HA VINTO A BELGRADO MATTEO!!! SCHIANTATO KARATSEV AL TIEBREAK!

6-0 BERRETTINI! VOLA VIA IL DRITTO DI KARATSEV! SEI MATCH POINT DI FILA PER MATTEO!

5-0 BERRETTINI! Se ne va il dritto in chop di Karatsev! Porta a casa il punto anche senza la prima Berrettini! Con coraggio e senza paura finora nel tiebreak.

4-0 BERRETTINI! PRIMA DE-VA-STAN-TE! AVANTI COSI’ MATTEO!

3-0 BERRETTINI! ARRIVA SUL BACK E CHIUDE DI PREOTENZA A RETE! DOPPIO MINIBREAK!

2-0 BERRETTINI! Il nastro dice di no al rovescio di Karatsev! Subito minibreak.

1-0 BERRETTINI! Prima esterna devastante e ottimo inizio.

6-6 TIEBREAK! Il russo annulla il match point e lascia la finale con il fiato sospeso.

A-40 DRITTO TERRIFICANTE DI KARATSEV! Non può niente Berrettini.

40-40 Non chiude il game Karatsev! Il dritto vola in corridoio! C’è ancora spazio.

A-40 NON E’ VERO! HA PRESO DUE ACCELERAZIONI PAZZESCHE DI BERRETTINI E POI CHIUDE CON LO SCHIAFFO AL VOLO.

40-40 ERRORE CLAMOROSO DI KARATSEV SU UN DRITTO SOPRA LA RETE!

A-40 SULLA RIGA IL DRITTO DI KARATSEV! Non sa cosa sia la tensione il russo.

40-40 La prima ad uscire salva ancora il tennista russo che rimane in vita.

40-A LA RISPOSTA DI BERRETTINI IN CROSS CON IL ROVESCIO! TRE PUNTI DI FILA! CHAMPIONSHIP POINT PER BERRETTINI!

40-40 ROVESCIO LUNGOLINEA SULLA RIGA! DA CHIRURGO DEL TENNIS BERRETTINI! A DUE PUNTI DAL TORNEO!

40-30 RIMANE IN CAMPO LA RISPOSTA DI BERRETTINI CHIAMATA OUT! Si rigioca il punto.

40-30 Strappa con il dritto il numero 28 del mondo.

40-15 Risposta velocissima di Berrettini, ma Karastev ha la forza di giocare il dritto incrociato. Incredibile il russo.

30-15 Rimane corto il rovescio di Berrettini e Karatsev non ci pensa due volte ad incidere con il dritto.

15-15 Attacca senza paura il russo e si prende con coraggio il punto.

0-15 Il dritto di Karatsev vola via! Grande variazione di Berrettini! Momento caldo del match.

6-5 BERRETTINI C’E’! Gran turno di servizio tenuto e il tiebreak è garantito.

40-15 Servizio a uscire e dritto lungolinea risolutivo!

30-15 Servono due smash per chiudere questo punto a Berrettini dopo un dritto devastante dal centro del campo.

15-15 Rimane in campo il dritto lungolinea da parte di Karatsev. Chirurgico il russo.

15-0 CHE DRITTO! Peso del corpo all’indietro, ma angolo acutissimo!

5-5. Non muore mai Aslan Karatsev che risale dal 15-30 con freddezza glaciale e prosegue l’equilibrio nel set finale.

40-30 Prima al centro e benedizione con il dritto a chiudere.

30-30 KARATSEV PAZZESCO! Attacchi a più non posso con Berrettini che è costretto a cedere dopo una difesa stupenda.

15-30 Inside-in di dritto eccezionale e il russo non riesce nel recupero! A due punti dal match Matteo.

15-15 Dritto al volo giocato con grande accortezza dal russo.

0-15 Dritto sotto il nastro da parte di Karatsev! Deve attaccare Berrettini! Questo è il momento.

5-4 BERRETTINI! Tiene il servizio con naturalezza ed autorevolezza straordinaria. Adesso il russo serve per rimanere aggrappato al match.

40-0 Non passa il rovescio d’approccio da parte di Karatsev. Tre palle per rimanere davanti nel set decisivo.

30-0 Prima di servizio fondamentale, visto il momento.

15-0 CHE PUNTO DI BERRETTINI! Palla corta, passante basso e dritto a chiudere! Ma quanta energia ha Karatsev per correre ancora così?

4-4. Lavora ai fianchi di Berrettini, Karatsev e si salva ancora una volta in questo game, nonostante le possibilità avute dal romano. Prosegue l’equilibrio.

A-40 Appena lungo il dritto di Berrettini che aveva provato a spingere.

40-40 Di un’unghia finisce largo il dritto di Karatsev. Tutto ancora in gioco in questo game.

40-30 Spreca l’ottima risposta con un rovescio lungolinea che termina lungo. Era sottopressione il russo sulla seconda.

30-30 Non trova la palla con il dritto Karatsev, cercando un angolo troppo stretto. Adesso deve aggredire Berrettini.

30-15 Progressione di Karatsev colpo dopo colpo e chiusura con lo smash.

15-15 Il dritto di Karatsev finisce largo.

15-0 Fantastico cambio in lungolinea di Karatsev. Naturalezza disarmante.

4-3. Reagisce subito Berrettini al ritorno di Karatsev. Il romano tiene il servizio a zero e torna davanti.

40-0 Non passa il dritto di Karatsev. Ben tre palle per il 4-3 per risolvere velocemente questo game.

30-0 Disegna il campo con il dritto Berrettini! Spinge alla grande verso tutte le angolazioni possibili.

15-0 Se ne va il dritto di Karatsev mentre stava costruendo.

3-3. Kick esterno e rovescio lungolinea sulla riga. Il terzo set è ancora tutto da scrivere. Grande incertezza a Belgrado.

40-30 Grande risposta con il dritto da parte di Berrettini! Non molla nemmeno in questo game!

40-15 Trova un’ottima profondità con il dritto lungolinea Berrettini e Karatsev non contiene col rovescio.

40-0 Varia Karatsev con una bella prima al centro carica di rotazione.

30-0 Debordante accelerazione di dritto da parte di Karatsev.

15-0 Il dritto in corsa in difesa di Berrettini atterra lungo di un soffio.

3-2 CONTROBREAK KARATSEV! Ha risposto in modo divino il russo in questo game, l’azzurro è calato invece al servizio. Adesso deve immediatamente resettare il romano.

15-40 Affossa malamente il rovescio tagliato Berrettini. Due palle per l’immediato controbreak.

15-30 Karatsev è aggressivo in risposta e costringe Berrettini ad un dritto complicato.

15-15 Ace per cancellare ogni tipo di patema.

0-15 Seconda rischiata da Berrettini ed arriva il doppio fallo.

3-1 BREAK BERRETTINI! Doppio fallo deleterio per Karatsev che consegna il break all’azzurro!

15-40 Sbaglia completamente il dritto Karatsev nella soluzione inside out. C’è pressione! Palla break Berrettini!

15-30 Il nastro porta fuori la traiettoria del dritto di Karatsev! Deve attaccare ora Berrettini!

15-15 Splendido recupero in corsa con il dritto e controsmorzata chirurgica.

15-0 Prova ad uscire dallo scambio con un rovescio lungolinea velleitario, ma il tentativo finisce out.

2-1 CHE SCAMBIO VINCE BERRETTINI! 20 colpi di fatica, sudore, sofferenza e difesa, ma alla fine la palla corta porta il punto. Tutto ancora aperto.

40-30 Manovra con il dritto Karastev e induce all’errore il suo avversario.

40-15 Bum bum Berrettini con un’altra prima!

30-15 Grande prima ancora una volta in un momento delicato.

15-15 Grande cross di rovescio di Karatsev, in ritardo Berrettini in difesa.

15-0 Grande prima al centro!

1-1. Se la cava il russo da 40-0, annullando anche una palla break. Tutto in equilibrio in questo terzo e decisivo set.

A-40 Trova un grande angolo con la seconda Karatsev.

40-40 Troppo flaccida la risposta di Berrettini e Karatsev ha il tempo di incidere con il diritto.

40-A CAMBIO IN LUNGOLINEA CON IL ROVESCIO IN BACK! Non può nulla Karatsev con il dritto da sottoterra! Palla break Berrettini!

40-40 Un altro errore di dritto di Karatsev! Tre punti di fila per Berrettini.

40-30 Impatta male con il dritto Karatsev e Matteo si incita, dicendo di giocare tutti i punti.

40-15 Miracolo in risposta di Berrettini e concede qualcosa con il dritto Karatsev.

40-0 Si ferma sul nastro il cambio in lungolinea del romano.

30-0 Se ne va di poco la risposta dell’azzurro.

15-0 Dopo una buona risposta, il rovescio di Berrettini se ne va abbondantemente.

1-0. Buon game in apertura di secondo set per Berrettini che deve ottenere tanto dalla battuta.

40-15 Incide con il dritto Berrettini e il russo non contiene.

30-15 Lungo di un soffio il dritto di Karatsev.

15-15 Grande prima e dritto devastante dall’altra parte.

0-15 Rimane in campo il passante di Karatsev lasciato da Berrettini. Pessima scelta del romano.

18.26 Non ha ritrovato le percentuali del primo set Berrettini: solo il 65% di punti con la prima e nessuna palla break sfruttata sulle due avute. Le possibilità ci sono state, ma stavolta il romano non è stato abbastanza cinico.

6-3 IL SECONDO SET E’ DI KARATSEV! LA FINALE DI BELGRADO SI DECIDERA’ AL TERZO E DECISIVO SET.

40-30 NOOOO! Manca un passante di rovescio comodo Berrettini dopo una volée poco precisa di Karatsev. Set point per il russo.

30-30 CHE ERRORE DI KARATSEV! Schiaffo al volo che finisce sui teloni dopo la grande difesa di Matteo.

30-15 Regalo di Karatsev con il dritto dopo una risposta abbastanza corta di Berrettini.

30-0 Prima esterna e attacco molto preciso lungolinea dall’altra parte.

15-0 Prima eccellente al centro.

3-5. Riesce ad allungare il secondo set Berrettini. Karatsev serve ora per chiudere e portare la partita al terzo.

40-15 Punto diretto con il servizio che dà ossigeno a Berrettini.

30-15 Si difende bene Berrettini e alla fine riceve un omaggio da Karatsev che sbaglia con il dritto incrociato.

15-15 Il nastro blocca la smorzata di Berrettini. Questo colpo sta funzionando poco.

15-0 Vola fuori la risposta di Karatsev.

2-5. Angolo strettissimo con il dritto e riga dall’altra parte. Karatsev è costretto agli straordinari, ma alla fine tiene ancora il servizio e costringe Berrettini a servire per rimanere nel set.

A-40 Dritto carico e potente lungolinea di Karatsev che può volare sul 5-2.

40-40 Spinge con la prima al centro il russo che annulla un’altra possibilità di controbreak.

40-A Fermo con i piedi Karatsev sul rovescio. Altra palla break per Berrettini!

40-40 Arriva in ritardo Berrettini sul dritto dopo una risposta non profondissima.

30-40 Dritto terrificante lungolinea! Eccola la palla del controbreak per riaprire il secondo parziale!

30-30 CONTROBALZO FUORI DAL COMUNE DI KARATSEV! HA TROVATO UN ANGOLO ILLEGALE.

15-30 Cerca la riga sul dritto lungolinea Karatsev, ma non la trova. Deve rincorrere il russo.

15-15 Demi-volée rivedibile del russo che viene infilato dal rovescio di Berrettini.

15-0 Il dritto di Berrettini esce in corridoio di un soffio. C’era la possibilità di incidere.

2-4. Berrettini rimane ancorato a questo secondo set, non facendo scappare in maniera definitiva il suo avversario e regalandosi ancora una possibilità.

A-40 Il dritto di Berrettini! Palla per il 2-4!

40-40 Se ne va di un soffio il dritto da lontano tentato da Karatsev.

30-40 Affossa il dritto dopo l’ottima prima esterna. Palla del doppio break per Karatsev.

30-30 Si ritrova la palla addosso Berrettini e il dritto vola abbondantemente via.

30-15 La prima di servizio dà il punto diretto.

15-15 Risposta profonda e Berrettini non controlla il back.

15-0 Prima debordante da parte di Berrettini.

1-4. Chiude il game con una stop volley in corsa davvero pregevole. Peccato per Berrettini soprattutto perché sullo 0-30 c’era la possibilità di mettere pressione sull’avversario.

40-30 Appena lunga la risposta e il russo può andare sul 4-1.

30-30 NOOO! Si ferma sul nastro il rovescio di Berrettini. Ma Karatsev fenomenale su un recupero di un lob incredibile di Berrettini.

15-30 Scappa via il dritto in controbalzo a Berrettini. Errore che Matteo poteva evitare in questo momento.

0-30 Sbaglia uno schiaffo al volo piuttosto semplice Karatsev! C’è la possibilità in questo game.

0-15 All’attacco Berrettini sin dalla risposta, trovando grande profondità ed incisività.

1-3. Chiude il game con un’ottima palla corta e rimane a galla in questo secondo set Berrettini che ritrova buone sensazioni con il servizio.

40-30 Spolvera la riga Berrettini! Altro ace!

30-30 FINALMENTE LA PRIMA! Ace esterno!

15-30 Perde completamente il dritto Berrettini in fase di impostazione.

15-15 Secondo doppio fallo per Berrettini dopo quello nel game precedente.

15-0 Trova un ottimo angolo con il dritto in top spin in uscita dal servizio.

0-3. Allunga Karatsev nonostante le difficoltà con la prima di servizio in questo game. Il russo prova ad indirizzare questo secondo parziale.

40-30 Non riesce a trovare profondità in risposta Berrettini e dà tempo e modo a Karatsev di spingere con il dritto.

30-30 Prova ad uscire dallo scambio con il rovescio Karatsev ma sbaglia completamente le misure. C’è ancora speranza in questo game.

30-15 Alza la traiettoria in risposta con il rovescio Berrettini e mette in difficoltà Karatsev.

30-0 Manovra alla grande con il dritto Karatsev. Il russo è entrato con decisione in partita.

15-0 Angolo meraviglioso trovato col dritto da Karatsev.

0-2 BREAK KARATSEV! Passante straordinario dai teloni del russo che ha reagito ed ha approfittato della scarsa percentuale di Berrettini in questo gioco. C’è tanta partita a Belgrado.

30-40 Altro errore con il dritto in uscita dal servizio e prima palla break concessa nel match.

30-30 Gioca una grande seconda ed offende con il dritto Berrettini, costringendo il suo avversario ad accorciare!

15-30 ACE NUMERO SEI! Provvidenziale!

0-30 Va completamente fuori giri con il dritto Berrettini. Primo momento difficile della partita per il romano che deve reagire subito.

0-15 Primo doppio fallo della partita di Berrettini.

0-1. Quattro punti consecutivi per Karatsev che parte in vantaggio nel secondo parziale.

40-15 Colpisce male Berrettini con il rovescio in fase di contenimento.

30-15 Ottima prima di servizio che non permette a Berrettini di rispondere.

15-15 Profondo con l’attacco di dritto Karastev che prova nuovamente a scuotersi.

0-15 Si difende bene Berrettini e a forza di spingere sbaglia il russo.

17.41 Un primo set che rasenta la perfezione quello giocato da Matteo Berrettini. Le due palle break convertite su due hanno fatto la differenza in un parziale giocato sottotono dal russo ma in maniera stupenda dall’azzurro. Cinque ace con l’86% di punti vinti con la prima.

CHIUDE CON L’ACE IL PRIMO SET BERRETTINI! 6-1 PERENTORIO DEL ROMANO CHE E’ UNA MACCHINA DA GUERRA!

40-30 Che angolo ha trovato con il dritto Berrettini! SET POINT!

30-30 Trova un grande dritto carico e profondo il russo che vuole risalire nel game.

30-15 Esce di un soffio il cambio in lungolinea con il dritto da parte di Berrettini.

30-0 Prima esterna che dà il punto diretto! E’ una mietitrice Matteo.

15-0 ACE SUBITO IN APERTURA DI GAME!

5-1 DOPPIO BREAK BERRETTINI! Che cinismo di Matteo che sfrutta due palle break su due ed approfitta di un Karatsev molto scarico finora.

30-40 Risposta aggressiva e rovescio terrificante lungolinea da parte di Berrettini! Chance per il doppio break!

30-30 L’urlo di Karatsev dopo aver spostato bene il suo avversario in uscita dal servizio.

15-30 Splendida uscita con il rovescio lungolinea che atterra proprio sulla riga.

0-30 Risposta carica con il rovescio da parte di Berrettini e Karatsev non trova il timing giusto.

0-15 Parte ancora ad handicap con un doppio fallo Karatsev.

4-1 BERRETTINI! Bravissimo a tenere sulla diagonale di rovescio il romano che sta contenendo alla grande il suo avversario e sta servendo alla grande.

40-15 Ace esterno da sinistra! Due palle per il 4-1.

30-15 Prima al corpo e poi progressione con il dritto che non lascia scampo a Karatsev.

15-15 Grande risposta di Karatsev che costringe Berrettini ad indietreggiare.

15-0 Ace al centro ad aprire questo game!

3-1 BREAK BERRETTINI! Un altro regalo con il dritto del russo, ma bravo Berrettini a rispondere profondo ad una prima di servizio potente. Prova a strappare l’azzurro!

30-40 RECUPERO ECCEZIONALE DI DRITTO IN CORSA! Karatsev non riesce a difendersi. Palla break Berrettini!

30-30 Brutto errore in chiusura con il rovescio di Karatsev, può esserci una chance per il romano.

30-15 Concede qualcosa proprio con il dritto lungolinea il russo mentre stava provando a cambiare.

30-0 Il back di Berrettini non è abbastanza incisivo e Karatsev può incidere con il dritto.

15-0 Prende campo con il dritto colpo dopo colpo Karatsev, non basta la strenua difesa opposta da Berrettini.

2-1. Nonostante qualche seconda di troppo, controlla con autorità Berrettini.

40-30 Atterra in corridoio il tentativo di smorzata dell’azzurro.

40-15 Bravo a servire una seconda carica Berrettini che non favorisce il tentativo di anticipo di Karatsev.

30-15 Il nastro trascina via l’attacco di dritto di Berrettini.

30-0 Incide ancora con il dritto il romano, non contiene in difesa il russo.

15-0 Splendido dritto inside-in di Berrettini che cerca bene la palla con i piedi.

1-1. Tiene il servizio anche il russo nonostante un doppio fallo ad aprire il suo primo turno di battuta.

40-30 Dritto in corsa splendido da parte di Berrettini che trova un angolo molto acuto.

40-15 Servizio e dritto anomalo ad uscire e due possibilità per l’aggancio.

30-15 Seconda di servizio al corpo e ancora praticamente non si scambia.

15-15 Pulisce la riga al centro con il servizio Karatsev.

0-15 Parte con un doppio fallo con una brutta seconda palla il russo.

1-0. Inizio di match col botto per Berrettini che non fa giocare il suo avversario.

40-0 Un’altra prima debordante.

30-0 Seconda profondissima che Karatsev non controlla.

15-0 Ace di Berettini per cominciare al meglio.

SI PARTE! MATTEO BERRETTINI AL SERVIZIO!

17.10 Ormai i giocatori stanno ultimando il riscaldamento. E’ quasi tutto pronto per questa finale!

17.08 C’è anche una piccola fetta di pubblico in tribuna: alla viglia sembrava che il torneo si dovesse disputare a porte chiuse e invece almeno una percentuale di tifosi può assistere all’evento.

17.06 Sono scesi in campo i due giocatori che stanno cominciando le operazioni di riscaldamento.

17.04 Berrettini è alla prima finale Atp da ventidue mesi a questa parte: l’ultima risale a Stoccarda dove riuscì a battere il canadese Felix Auger-Aliassime.

17.02 Ricordiamo che è in corso anche la finale di Barcellona fra Rafa Nadal e Stefanos Tsitsipas: potete seguirla live su OA Sport punto per punto.

17.00 Vedremo chi la spunterà: sicuramente sarà più una partita di forza e potenza piuttosto che di fioretto e di tocco.

16.58 Sarà vitale non allungare troppo gli scambi: riuscire a non far giocare il russo in tanti frangenti sul proprio turno di servizio sarà una delle chiavi.

16.56 La battuta può essere fondamentale per Berrettini anche perché il russo è un grande ribattitore e se riesce ad entrare nello scambio è molto tagliente con i suoi colpi piatti e violenti.

16.54 Attenzione anche alla tenuta fisica del giocatore russo: oltre alle quasi tre ore e mezza di ieri, il numero 28 del mondo è stato in campo più di due ore e mezza contro Bedene.

16.52 Il servizio può essere un’arma determinante in questa finale: Berrettini ne ha già realizzati 24 in questa settimana, mentre Karatsev 15.

16.50 Per il resto la settimana del giocatore romano è proceduta in maniera piuttosto fluida: vittorie perentorie sul connazionale Marco Cecchinato e sul padrone di casa Filip Krajinovic.

16.48 Il primo set perso nel torneo del numero 10 del mondo è arrivato ieri: a causa di un passaggio a vuoto, Berrettini non ha chiuso in due set ed ha concesso un parziale al giapponese Taro Daniel (6-1 6-7 6-0 il punteggio finale).

16.46 La settimana non era iniziata sotto i migliori auspici per Karatsev: vittoria al tiebreak decisivo ai danni dello sloveno Aljaz Bedene dopo aver annullato un match point sul 5-6.

16.44 La vittoria più importante della stagione e della carriera del russo è arrivata senza dubbio ieri: battuto in tre ore e ventisei minuti il numero uno del mondo Novak Djokovic al termine di una partita incredibile nella quale ha annullato la bellezza di 23 palle break e ha tenuto un’intensità e una qualità tennistica fuori dal comune.

16.42 Karatsev ha cominciato la stagione sulla terra battuta battendo Lorenzo Musetti a Montecarlo per poi arrendersi allo straripante Stefanos Tsitsipas.

16.40 Vista la presenza recente nel circuito maggiore dell’orco di Vladikavkaz, non ci sono precedenti fra i due. L’ultimo russo affrontato da Berrettini fu Khachanov agli Australian Open, piegato in tre tiebreak, mentre Karatsev ha trovato Mager ai quarti di finale qui in Serbia.

16.38 Seconda finale in carriera e della stagione per Aslan Karatsev che ha già trionfato a Dubai battendo in serie Sinner, Rublev ed Harris. Il russo vuole continuare la sua annata eccezionale vincendo il suo primo titolo sul mattone tritato al primo tentativo su questa superficie. Si tratterebbe anche del primo successo nella categoria 250.

16.36 L’unica finale persa sulle tre disputate finora dal giocatore romano è stata quella di Monaco di Baviera due anni fa, partita nella quale il cileno Cristian Garin annullò un match point e la spuntò al tiebreak del terzo set.

16.34 Berrettini si gioca il quarto titolo della carriera, quello che sarebbe il terzo sulla terra battuta dopo Gstaad 2018 e Budapest 2019. L’altro è stato conquistato nel magico 2019 sull’erba di Stoccarda.

16.32 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale dell’ATP 250 di Belgrado fra il nostro Matteo Berrettini e l’uomo del momento, Aslan Karatsev.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match fra Matteo Berrettini e Aslan Karatsev, atto finale dell’ATP 250 di Belgrado. Per l’azzurro si tratta della prima finale nel circuito maggiore dal giugno 2019, quando vinse sull’erba di Stoccarda in finale contro Felix Auger-Aliassime.

Dopo l’ottima parentesi australiana fra ATP Cup e Australian Open, Berrettini ha dovuto osservare due mesi di stop a causa di un problema agli addominali che non gli ha permesso di disimpegnarsi sul cemento indoor europeo e nel Masters 1000 di Miami. Il rientro in singolare a Montecarlo aveva portato una sconfitta contro Alejandro Davidovich Fokina, ma nella capitale serba il romano sta ritrovando buone sensazioni: vittorie perentorie su Marco Cecchinato e Filip Krajinovic e partita gestita tranquillamente, eccetto un passaggio a vuoto che gli è costato il secondo set, contro Taro Daniel.

Di fronte all’allievo di Vincenzo Santopadre si pone davanti l’orco di Vladikavkaz: Aslan Karatsev. Il giocatore russo, dopo aver battuto Lorenzo Musetti nel Principato, questa settimana ha superato Aljaz Bedene, il nostro Gianluca Mager e soprattutto ha compiuto un vero e proprio miracolo battendo il numero uno del mondo Novak Djokovic al termine di quasi tre ore e mezza di battaglia. La forma dell’attuale ventottesima forza del ranking mondiale è debordante, ma Berrettini vuole confermare il trend favorevole nelle finali: tre vinte ed una persa in carriera.

Si tratta del primo confronto fra i due giocatori, visto che Karatsev è presente in pratica solo dall’inizio di questo 2021 stabilmente nel circuito ATP. Per il numero quattro di Russia si tratta della seconda finale stagionale dopo quella di Dubai vinta ai danni di Lloyd Harris.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della finale dell’ATP 250 di Belgrado fra Matteo Berrettini e Aslan Karatsev. L’inizio della partita è previsto per le ore 17.00, noi ci collegheremo con mezz’ora d’anticipo per introdurre al meglio questo atto conclusivo del torneo serbo. Buon tennis a tutti!

Foto: LaPresse