Quante posizioni ha guadagnato Matteo Berrettini? Il ranking ATP dopo la vittoria a Belgrado

Matteo Berrettini, il ritorno. Il romano si regala qualcosa di speciale e vince il quarto titolo ATP in carriera a Belgrado (Serbia) sconfiggendo in una Finale super tirata il russo Aslan Karatsev, giustiziere di Novak Djokovic in semifinale, per 6-1 3-6 7-6 (0).

Una dimostrazione di grande forza e tenacia quella del romano, al cospetto di un tennista sicuramente un po’ stanco per quanto accaduto contro il il n.1 del mondo, ma comunque da battere sempre e comunque. Berrettini l’ha fatto con autorevolezza, dimostrando ancora una volta quanto meriti la posizione attuale del ranking.

Parlando della classifica generale, con questo successo, Matteo rafforza la propria posizione di n.10 ATP portandosi a quota 3568 punti e dando una risposta anche ai suoi detrattori.

Dopo l’infortunio agli addominali nel corso degli Australian Open 2021 e due mesi di stop, questa era il riscontro che ci voleva e che l’azzurro ha centrato sulla terra rossa, superficie che non regala niente e in cui si deve giocar bene. Ebbene, Berrettini sa come si fa…

Foto: LaPresse