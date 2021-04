CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17. Si conclude qui la diretta di Matteo Berrettini-Alejandro Davidovich Fokina. Buon proseguimento di serata con OA Sport.

17.50 Brutta partita di Matteo Berrettini al rientro sul circuito. Alejandro Davidovich Fokina lo estromette dal Masters1000 di Montecarlo facendolo muovere ovunque e approfittando della sua condizione fisica non proprio perfetta. 38 errori, 15 vincenti, 54% di prime in campo, 56% vinte con la prima, 55% con la seconda, questi i numeri di un Matteo che dopo aver regalato il primo set non ha saputo costruirsi altre chance.

GAME, SET AND MATCH! Alejandro Davidovich Fokina batte Matteo Berrettini 7-5 6-3.

40-15 A rete il dritto dell’iberico.

40-0 Tre match point per Davidovich Fokina.

30-0 Ancora costretto a colpi dinamici Matteo, altro errore.

15-0 Lunghissimo il dritto in corsa di Berrettini, che non è mai riuscito a colpire per bene.

GAME BERRETTINI, 3-5. Matteo chiude con l’ace, ora tocca a Davidovich chiudere la partita.

40-30 Si va sulla diagonale di rovescio, arriva l’errore dello spagnolo.

30-30 Buon servizio in kick di Berrettini.

15-30 In rete il rovescio dell’iberico.

0-30 E arriva anche l’errore. Davidovich copre benissimo il campo.

0-15 E inizia malissimo questo game, doppio fallo.

GAME DAVIDOVICH FOKINA, 5-2. E il copione si ripete: dritto in rete di Matteo.

A-40 Servizio e rovescio, palla del 5-2.

40-40 Davidovich è dinamico, attacca a rete e costringe al passante Berrettini, palla in rete.

30-40 Va fuori il chop di dritto di Matteo, costretto in difesa.

15-40 Berrettini costringe sul fondo Davidovich che sbaglia: due palle dell’immediato controbreak.

15-30 Gran prima di servizio dell’iberico.

0-30 E spinge ancora di dritto Matteo, sbaglia Davidovich.

0-15 Reazione rabbiosa di Berrettini, con un dritto a 165 km/h.

BREAK DAVIDOVICH FOKINA, 4-2! E dopo tre chance non sfruttate, Matteo subisce il break mandando il dritto in rete. Ora rischia di farsi notte fonda.

40-A Un lob fortunatissimo aiuta l’iberico, che capovolge lo scambio e si prende un’altra chance di 4-2 con il dritto.

40-40 Insiste con il dritto l’azzurro e alla lunga fa crollare la difesa di Davidovich Fokina! Oramai il game dura da dieci minuti.

40-A Errore da matita rossa per Matteo, che colpisce malissimo il dritto dal centro del campo.

40-40 Immediata reazione di Berrettini con il secondo ace della partita.

40-A Il rovescio di Davidovich tocca il nastro e diventa una palla corta, Matteo ci arriva ma lascia campo all’iberico che colpisce. Palla del 4-2!

40-40 Esce il rovescio di Matteo, ancora vantaggi.

A-40 Ancora con il dritto con i piedi dentro il campo, altra palla del 3-3!

40-40 Passante disperato di Davidovich Fokina, ma Matteo sbaglia la volée.

A-40 Se la gioca con gli scambi da fondo l’azzurro, conduce e costringe l’avversario all’errore.

40-40 E l’annulla Matteo, con due dritti in pressione! Con coraggio!

30-40 In corridoio il dritto di Berrettini, palla break per l’iberico.

30-30 Ancora con la seconda, molto esterna.

15-30 Servizio e dritto di seconda, si salva Matteo.

0-30 Berrettini non fa male da fondo, Berrettini attacca con i piedi dentro al campo. Momento topico del match.

0-15 Doppio fallo di Berrettini.

GAME DAVIDOVICH FOKINA, 3-2. Lo spagnolo fa muovere l’azzurro, che poi sbaglia lo slice.

40-30 Traiettoria al corpo dell’iberico, un po’ goffo Matteo su questa risposta.

30-30 Dritto sulla riga di Davidovich Fokina, Berrettini risponde lunghissimo.

15-30 Stavolta gestisce Berrettini, è l’iberico che sbaglia il dritto.

15-15 Fa tutto bene Matteo, ma al momento di concludere mette in rete il dritto. Errore numero 17 per lui con il fondamentale.

0-15 Risposta profonda di Berrettini, Davidovich mette a rete.

GAME BERRETTINI, 2-2. Matteo si prende il vincente con lo schiaffone di dritto.

40-30 Gran lungolinea in corsa di rovescio di Davidovich, con Berrettini che si era spostato per l’incrociato.

40-15 Servizio vincente di Berrettini.

30-15 Matteo ha bisogno di due smash per conquistare il punto, Davidovich arriva su ogni palla.

15-15 Gara di forza, stavolta Matteo è il primo a cedere il passo.

15-0 Servizio e dritto Berrettini, lungo il recupero dello spagnolo.

GAME DAVIDOVICH FOKINA, 2-1. E lo spagnolo chiude il game con la prima di servizio.

40-0 E arriva anche l’errore con lo slice.

30-0 Servizio al corpo vincente dello spagnolo.

15-0 Ottima palla corta dell’iberico, Berrettini nemmeno ci prova.

GAME BERRETTINI, 1-1. E ancora con la prima di servizio Matteo mette a segno il primo punto del secondo set.

40-30 Buon rovescio in controtempo di Davidovich Fokina.

40-15 Buona prima di servizio per l’azzurro.

30-15 Berrettini si ferma sul colpo dell’iberico e chiama il giudice, palla larga. Anche se il falco mostrava un pizzico di riga..

15-15 Matteo prende in mano lo scambio ma manda lungo il dritto.

15-0 Servizio e dritto di Berrettini.

GAME DAVIDOVICH FOKINA, 1-0. Ed esce anche lo slice da fondo campo.

40-15 Ennesima steccata col dritto in movimento dell’azzurro.

30-15 E altro errore di Matteo, rovescio in rete.

15-15 Legnate da fondocampo, Davidovich è il primo a cedere

15-0 In rete la risposta di Berrettini.

SET DAVIDOVICH FOKINA, 7-5. In rete il dritto di Matteo, partita in salita ora.

40-A Davidovich risponde in qualche modo sul nastro, Berrettini attacca con lo slice ma viene spiazzato da un lob perfetto. Set point.

40-40 Prova la palla corta l’azzurro, Davidovich intuisce e Berrettini non riesce a direzionare la volée.

A-40 Prima di servizio molto potente, mette l’avversario sui teloni. Altra palla per il tie-break.

40-40 Gran risposta di Davidovich, che mette la palla nell’angolo sorprendendo Berrettini.

40-30 Matteo manda sul nastro il rovescio.

40-15 Berrettini si cava d’impaccio ancora con il servizio, l’iberico deve rispondere praticamente dalle tribune.

30-15 Altra steccata dell’azzurro con il dritto.

30-0 Seconda di servizio profonda per Matteo.

15-0 Legnata di 201 km/h con la prima.

GAME DAVIDOVICH FOKINA, 6-5. E anche l’iberico tiene la battuta con un ace.

40-0 Traiettoria al corpo dal servizio.

30-0 Lungo il dritto in controtempo dell’azzurro, che aveva corso molto sui colpi avversari.

15-0 Fuori giri la risposta di Matteo sulla seconda avversaria.

GAME BERRETTINI, 5-5. Matteo elimina i problemi con il primo ace della partita.

40-30 Lunga la risposta di Davidovich Fokina.

30-30 Steccata di Berrettini in uscita dal servizio.

30-15 Stavolta l’iberico risponde bene e conquista la rete, chiudendo con lo smash.

30-0 Seconda di servizio profondissima e rovescio lungolinea chirurgico per Matteo.

15-0 Servizio, dritto e smash: Davidovich intuisce il terzo colpo, ma era troppo potente per metterlo in campo.

GAME DAVIDOVICH FOKINA, 5-4. Sul nastro la risposta di Berrettini.

40-15 Lo spagnolo tenta il vincente di rovescio, appena largo.

40-0 Va in progressione Davidovich Fokina e si regala tre palle per il 5-4.

30-0 Servizio e dritto per l’iberico.

15-0 Davidovich accelera di dritto, Berrettini non mette la palla in campo.

GAME BERRETTINI, 4-4. Prima di servizio a 205 orari, l’azzurro arriva al pari.

40-15 Servizio e dropshot, due palle del 4-4.

30-15. Due clavate di dritto per Berrettini, l’iberico non può niente sulla seconda.

15-15 Davidovich Fokina rallenta lo scambio e concede il dritto a Matteo, ma finisce in rete.

15-0 Seconda di servizio pesante del romano, incontrollabile.

BREAK BERRETTINI, 4-3! Doppio fallo di Davidovich Fokina, Matteo rientra nel match.

30-40 Errore dell’iberico che prova ad accelerare di dritto, palla break per l’azzurro.

30-30 Davidovich Fokina spinge, Matteo tira un rovescio pesante al corpo ingestibile.

30-15 In rete il rovescio di Berrettini.

15-15 Berrettini mette l’avversario sulla difensiva con il rovescio, l’iberico manda in rete il colpo.

15-0 Matteo non riesce a mettere in campo la volée dopo essere arrivato bene sulla palla corta.

GAME BERRETTINI, 4-2. Ottima prima di servizio per il sesto gioco.

40-30 Gioca in difesa Matteo, poi trova la soluzione di slice stretto per prendersi il punto.

30-30 Servizio esterno e palla corta. Punto perfetto.

15-30 Servizio e dritto di Berrettini.

0-30 Ennesimo errore di dritto di Matteo. Sembra ancora un po’ macchinoso quando deve impostare il colpo.

GAME DAVIDOVICH FOKINA, 4-1. Il nastro aiuta Berrettini, ma sull’attacco in passante dell’avversario mette la volèe in rete.

40-30 L’iberico tiene la palla bassa, Matteo ci arriva a fatica.

30-30 Bravo Davidovich Fokina, che incrocia ottimamente con il dritto.

15-30 In rete il rovescio di Berrettini, ma arrivano segnali di vita.

0-30 Davidovich prova il servizio al corpo, si sposta Berrettini e colpisce di dritto.

0-15 Servizio e dritto dello spagnolo, ma Matteo è profondo in risposta e lo induce all’errore

GAME BERRETTINI, 3-1. Finalmente un dritto incisivo sullo spagnolo, che non tiene col rovescio.

40-30 Lungo il colpo di Matteo.

40-15 E il romano si cava d’impaccio ancora con il servizio. Due palle per il 3-1.

30-15 Seconda di servizio profonda dell’azzurro.

15-15 Finalmente un punto in scambio vinto da Matteo, scende a rete sul passante e colpisce con la volée.

0-15 Arriva anche il doppio fallo. Parziale di 13 punti a 3 ad ora.

GAME DAVIDOVICH FOKINA, 3-0. Berrettini non riesce a tenere la palla in campo, apparendo in enorme debito di gioco. Rimane pur sempre la prima partita dopo due mesi.

30-0 Ed ennesimo errore dell’azzurro, in evidente difficoltà.

15-0 Prima di servizio profonda dell’iberico.

BREAK DAVIDOVICH FOKINA, 2-0. Game fotocopia: dritto fuori equilibrio e palla in rete.

15-40 Altro errore di dritto di Matteo, e l’iberico ha due palle break.

15-30 Fuori il dritto dell’azzurro.

15-15 Davidovich si muove bene e costringe Berrettini a un dritto in movimento, finisce in rete.

15-0 Prima di Berrettini a 212 km/h che gli permette un comodo smash.

GAME DAVIDOVICH FOKINA, 1-0. Altra buona prima.

40-30 Buon dritto dello spagnolo, palla dell’1-0.

30-30 Sul nastro il dritto di Davidovich Fokina

30-15 Steccata dell’azzurro, poi buona prima di servizio dell’iberico.

0-15 Sassata di Berrettini da fondocampo

SI COMINCIA, SERVE DAVIDOVICH FOKINA!

16.15 Per entrambi una vittoria significherebbe il miglior risultato della carriera a Montecarlo. Per l’iberico è la prima volta nel Principato, mentre Matteo ha debuttato nel 2019, perdendo al primo turno contro Grigor Dimitrov 7-5 6-4.

16.11 Davidovich Fokina e Berrettini sono scesi in campo in questo istante, in breve inizieranno gli scambi di riscaldamento

16.10 Lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina viene da una partita convincente contro Alex De Minaur, sconfitto in due set.

16.05 Il romano torna in campo dopo quasi due mesi, quando si fermò per l’infortunio agli addominali patito contro Karen Khachanov. Quello di Berrettini è il quarto e ultimo match di oggi sul campo centrale, poco fa il greco Stefanos Tsitsipas ha battuto in due set Aslan Karatsev.

16.00 Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Matteo Berrettini-Alejandro Davidovich Fokina, sfida valida per il secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo.

14.30 Ben ritrovati. Sta per iniziare il match tra il greco Tsitsipas ed il russo Karatsev. Al termine toccherà a Matteo Berrettini.

9.20 Buongiorno. Il match tra Matteo Berrettini e Davidovich Fokina sarà il quarto dalle 11.00 sul campo Rainier III.

Berrettini-Davidovich Fokina, Masters1000 Montecarlo: programma, orario, tv, streaming

Masters1000 Montecarlo: il tabellone di Matteo Berrettini. Buone chance di andare avanti per il romano

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Matteo Berrettini-Alejandro Davidovich Fokina, sfida valida per il secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo. Per l’azzurro si tratta del ritorno in campo in singolare dopo lo stop causato dall’infortunio agli addominali patito contro Karen Khachanov nel terzo turno degli ultimi Australian Open.

Un acciacco che ha quindi negato il match contro il greco Stefanos Tsitsipas, che poi si spinse fino in semifinale sconfiggendo anche Rafa Nadal. Curiosamente, il tabellone del Principato offre ai quarti di finale una prospettiva di redenzione per il romano. I due si trovano nello stesso spicchio di tabellone e potrebbero dunque disputare la partita mancata a febbraio. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, in questo caso due partite; e nella prima di quest’oggi contro l’iberico Matteo dovrà in primis saggiare le sue condizioni fisiche dopo i quasi due mesi di assenza ed il rientro in doppio a Cagliari con il fratello Jacopo, dove si è fermato in semifinale.

Il numero 58 al mondo non vorrà sicuramente fare la parte del figurante. Lo spagnolo ha battuto Alex De Minaur in uno dei soli quattro match conclusi nella giornata di ieri, funestata dalla pioggia; in questo 2021 però non ha collezionato grandissimi risultati, ottenendo due vittorie in fila solo all’Open Sud de France di Montpellier con Bernabe Zapata Mirallas e Hubert Hurkacz. Quello di quest’oggi è il primo scontro fra i due, per entrambi un successo significherebbe scrivere il miglior risultato della propria carriera a Montecarlo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della partita fra Matteo Berrettini e Alejandro Davidovich Fokina, valido per il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Il match è programmato come quarto sul Campo Centrale Rainier III a partire dalle 11.00, quindi non inizierà prima delle 15.00. Buon divertimento!

Foto: LaPresse