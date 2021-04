LIVE PSG-Manchester City 1-2, Champions League in DIRETTA: pagelle e highlights. De Bruyne e Mahrez ribaltano Marquinhos!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.59 Ecco le pagelle:

PSG (4-2-3-1): Navas 4.5; Florenzi 6, Marquinhos 7, Kimpembe 6, Bakker 5; Gueye 4.5, Paredes 5 (83′ Herrera s.v.); Di María 5.5 (80′ Danilo Pereira s.v.), Verratti 6, Neymar 6; Mbappé 5. All. Pochettino 6.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson 6; Walker 6, Stones 6, Rúben Dias 6.5, Cancelo 5.5 (61′ Zinchenko 6); Rodri 6, Gündogan 6.5; Mahrez 7, De Bruyne 7.5, Foden 6; Bernardo Silva 6. All. Guardiola 7.

22.57 Partita che vede il PSG partire bene ed andare in vantaggio grazie ad un corner, nel secondo tempo sale di ritmo il Manchester City che trova la vittoria le reti di De Bruyne e Mahrez, tra sei giorni il ritorno.

94′ Fine della partita, PSG-Manchester City 1-2.

92′ Partita che oramai si avvia alla sua conclusione.

90′ Ci saranno 4 minuti di recupero.

86′ Giallo per De Bruyne per fallo a centrocampo.

84′ Fuori Paredes ed entra Herrera nel PSG.

82′ Fuori Di Maria e dentro Danilo per il PSG.

80′ ROSSO per Gueye, per fallo su Gundogan, PSG in 10.

78′ Esce Cancelo, entra Zinchenko nel Manchester City.

76′ PSG che alza i ritmi e il baricentro, molti spazi ora per la squadra inglese.

74′ Mahrez per Foden che di testa trova le mani del portiere.

72′ Giallo per Neymar per fallo di frustrazione a centrocampo.

70′ PSG che paga due disattenzioni, ora si getta in avanti alla disperata ricerca del pareggio.

68′ Gooooooooooooooooool, Mahrezzzzzzzzzz, punizione di Mahrez che trova la porta dopo l’apertura della barriera del PSG, PSG-Manchester City 1-2.

66′ Giallo per Paredes per fallo a centrocampo.

64′ Partita che ancora procede a ritmi molto bassi, match che vive di fiammate.

62′ Goooooooooooooooooool, De Bruyneeeeeeeeeeeeeeeeee, il belga con un tiro cross sorprende Keylor Navas e la difesa del PSG, PSG-Manchester City 1-1.

60′ Walker mette in mezzo ma Marquinhos spazza via il pallone.

58′ De Bruyne al volo sfiora la traversa.

54′ PSG che alza il baricentro per non farsi schiacciare.

52′ Mbappe supera tutti e mette in mezzo dalla destra, Walker mette fuori.

50′ Fallo di De Bruyne su Di Maria, nessun giallo per il belga.

48′ Possesso palla prolungato per il Manchester City.

46′ Inizia la ripresa!

21.50 Partita molto bloccata tatticamente che vede premiare i contropiedi del PSG che trova la rete su corner, si ci aspetta di più nel secondo tempo per il Manchester City.

45′ Finisce il primo tempo, PSG-Manchester City 1-0.

43′ Foden! prova l’incrocio ma Keylor Navas respinge con i pugni.

41′ Neymar finisce a terra in area di rigore, ma per l’arbitro non è rigore.

39′ De Bruyne mette in mezzo per Mahrez, ma il pallone è troppo lungo.

37′ Ederson sbaglia il rinvio, ma Di Maria non ne approfitta.

35′ Bakker tira con il sinistro, Stones respinge con il piede.

33′ Giallo per Cancelo per fallo su Neymar.

31′ Mahrez di testa cerca Bernardo Silva, ma Paredes al volo spazza.

29′ Giallo per Cancelo per fallo su Mbappé a centrocampo.

27′ Angolo di Di Maria direttamente in porta, Ederson respinge fuori.

25′ Neymar e Mbappe svariano per tutto l’attacco, mentre Di Maria aiuta il centrocampo.

23′ PSG che abbassa il baricentro, tenendo però l’attacco alto sulla difesa del Manchester City.

21′ Lotta il PSG a centrocampo, Verratti ruba palla a Rodri.

19′ PALO! Bernardo Silva in spaccata su cross di Cancelo trova il palo esterno.

17′ Psg che prima della rete aveva impegnato Ederson sempre con una conclusione di Neymar.

15′ Gooooooooooooooooooooool, Marquinhossssssssssssssssssss, palla meravigliosa di Di Maria che calcia un corner per la testa di Marquinhos che non sbaglia, PSG-Manchester City 1-0.

13′ Mahrez fermato da Bakker sulla fascia destra.

11′ Lancio lungo per Mbappe, blocca tutto Ederson.

9′ Partita che ancora non si sblocca tatticamente, PSG attento in fase difensiva.

7′ Manchester City senza una vera punta, Gundogan in questo momento occupa lo spazio offensivo.

5′ Canovaccio tattico chiaro, Manchester City che comanda il gioco mentre il PSG si lancia in contropiede.

3′ Neymar con il sinistro non impegna Ederson da buona posizione.

1′ Inizia la partita!

20.58 Inno della Champions League in corso, tra poco si parte.

20.52 Entrambe le squadre hanno superato un’avversaria tedesca ai quarti di questa edizione: il Paris si è preso una piccola rivincita eliminando il Bayern, mentre il City ha battuto il Borussia Dortmund.

20.49 Il PSG non ha vinto alcuno dei tre precedenti con il Manchester City in competizioni europee (2 pareggi, 1 sconfitta) – ha affrontato solo Arsenal (4), Milan (4) e Juventus (8) in più occasioni senza mai trovare il successo nella sua storia.

20.46 Il Manchester City ha eliminato il PSG nell’unico precedente incontro a eliminazione diretta nel calcio europeo, superando con un punteggio complessivo di 3-2 i quarti di finale di Champions League nel 2015/16, con Kevin De Bruyne che ha segnato il gol della vittoria nella gara di ritorno all’Etihad.

20.43 Il Manchester City giocherà solo la quarta semifinale nella sua storia europea dopo la Coppa delle Coppe 1969-70 e 1970-71 e la Champions League 2015-16 – ha raggiunto la finale solo in un’occasione, vincendo il suo unico trofeo europeo finora, la Coppa delle Coppe nel 1970.

20.39 Il PSG è solo la terza squadra francese a raggiungere le semifinali di Coppa dei Campioni/Champions League per due stagioni consecutive, dopo il St Etienne nel 1975 e il 1976 e il Marsiglia nel 1990 e 1991.

20.36 Il PSG potrebbe raggiungere la seconda finale consecutiva di Champions League, dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco dello scorso anno. Sarebbe solo la nona squadra a riuscirci in due stagioni consecutive, mentre solo Atletico Madrid e Valencia non sono riusciti ad alzare il trofeo in nessuna delle prime due finali disputate.

20.33 Il Manchester City ha vinto nove delle 10 partite di questa Champions (1 pareggio), almeno due più delle altre tre semifinaliste (Chelsea, 7). Nessuna squadra inglese ha vinto più di 10 gare nella stessa edizione con il formato attuale (dal 2003-04), mentre il Real Madrid nel 2011- 12 è l’unico dei cinque club ad averne vinte così tante senza riuscire ad alzare il trofeo.

20.29 Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola allenerà la sua ottava semifinale di Champions League, record al pari di José Mourinho. Infatti, nessun allenatore spagnolo è arrivato in finale in più di due occasioni, anche se Guardiola non vede la sua squadra giocare una finale dal 2010/11 (Barcellona 3-1 Manchester United).

20.26 Kevin De Bruyne ha messo lo zampino in otto gol nelle ultime sette presenze nelle fasi a eliminazione diretta di Champions League (4 reti, 4 assist), e ha segnato in entrambe le gare dei quarti di finale del City contro il PSG nel 2015 /16. Solo tre giocatori hanno segnato in tre gare di fila contro i francesi nella competizione: Lionel Messi, Marcus Rashford (tre entrambi) e Neymar (quattro).

20.23 Neymar del PSG ha segnato (tre) o fornito assist (uno) in ciascuna delle sue tre precedenti semifinali di Champions League, mentre ha preso parte a nove reti nelle sue 12 sfide contro squadre inglesi nella competizione (5 centri, 4 assist).

20.20 L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha battuto solo altri tre allenatori più volte rispetto a Mauricio Pochettino del PSG (18 giocate, 10 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte), anche se gli Spurs di Pochettino hanno eliminato il City di Guardiola nel loro unico precedente europeo fino ad oggi, nei quarti di finale della Champions League 2018-19 (4-4 complessivo, grazie ai gol esterni).

20.17 Ecco le formazioni ufficiali:

PSG (4-3-3): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Gueye, Paredes; Di María, Verratti, Neymar; Mbappé. All. Pochettino

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Cancelo; Rodri, Gündogan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Bernardo Silva. All. Guardiola

20.13 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di PSG-Manchester City, semifinale d’andata di Champions League.

Pochettino sceglie il tridente Neymar, Mbappè (non al meglio) e Di Maria nel suo 4-3-3 con Kean e Icardi che partiranno dalla panchina, mentre a centrocampo Paredes, Gueye e l’azzurro Verratti giocheranno come titolari. In porta Keylor Navas recupera, difesa a quattro composta dall’ex romanista Florenzi a destra, Marquinhos che dovrebbe aver risolto i problemi fisici che lo attanagliano, Kimpembe e Kurzawa. Kehrer e Diallo andranno in panchina.

Guardiola dovrebbe confermare Foden come falso nove, lasciando i soliti Bernardo Silva e Mahrez ad agire sulle fasce. In mezzo Rodri perno centrale in mediana con Gundogan e De Bruyne ai lati, tra i pali Ederson. Retroguardia composta da Walker a destra, Ruben Dias, Laporte al centro e Cancelo terzino sinistro. Restano in panchina Sterling e Gabriel Jesus. Stones si gioca il posto con Ruben Dias.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di PSG-Manchester City match d’andata di semifinale della Champions League 2020/21: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21:00. Buon divertimento!