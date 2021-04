CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.50 La nostra diretta live si chiude qui, grazie per aver seguito Bamberg-Dinamo Sassari su questa pagina, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport.

21.48 Dopo aver condotto la gara fino a tre minuti dal termine la Dinamo Sassari subisce la rimonta di Bamberg incassando la quarta sconfitta su quattro partite che significano eliminazione dalla Champions League. Anche il Brose Bamberg saluta la competizione in virtù della vittoria su Saragozza su Nymburk, con spagnoli e cechi che approdano dunque entrambe ai quarti di finale.

FINISCE QUI!

92-86 2/2 Larson.

Errore di Bilan poi Burnell spende il fallo su Larson.

90-86 Hall realizza il libero del tecnico poi 1/2 Kravish, time out Dinamo con 17″ da giocare.

Arriva anche un tecnico di Gentile, ora per Sassari è durissima.

Bilan protesta per un tocco di un giocatore del Brose al ferro, non arriva il fischio che è invece puntuale sul contatto tra Burnell e Kravish, liberi.

88-86 Kravish pesca il taglio sulla linea di fondo si Fieler.

86-86 2/2 Bilan, 46″ sul cronometro.

Kravish manda Bilan in lunetta.

86-84 Ancora Kravish dopo un pluri-rimbalzo offensivo di Bamberg.

84-84 Assist di Devon per il layup di Kravish, parità a 1’22” dal termine.

82-84 GENTILE DA TREEEEEE!!!!!! Time out Bamberg, che anche in caso di vittoria stasera sarebbe comunque già eliminata data l’ormai quasi certa vittoria di Saragozza su Nymburk (89-67 con 2 minuti restanti).

82-81 TRIPLA di Lockhart.

79-81 Semi-gancio difficile di Burnell che riporta Sassari avanti.

79-79 1/2 Burnell, 2’36” sul cronometro.

Lockhart commette fallo su Burnell mandando anche Bamberg in bonus, liberi per l’ala del Banco di Sardegna.

79-78 2/2 Vitali, il Brose passa in vantaggio per la prima volta in partita.

Fallo di Chessa sulla partenza di Vitali, liberi.

77-78 Kravish riporta Bamberg sul minimo svantaggio, 3’18” da giocare, entrambe le squadre hanno esaurito il bonus.

75-78 Appoggio di Bilan che sfrutta il mismatch nell’uno contro uno.

75-76 Fieler si appoggia al tabellone trovando il -1 a 4’16” dal termine.

73-76 Penetrazione centrale di Hall.

Sassari ha già esaurito il bonus con 6’00” da giocare, 2 falli per Bamberg.

71-76 Gran giocata di Bilan che si svita dal post basso.

71-74 2/3 per l’ex di serata che raggiunge quota 15 (migliore del Brose), 6’30” alla sirena finale.

Viaggio in lunetta per Michele Vitali, saranno tre i liberi.

69-74 Il pallone di Bilan si ferma sul ferro, canestro convalidato dopo il tocco di un giocatore del Brose alla struttura.

69-72 Penetrazione di Larson.

67-72 Bilan si appoggia al tabellone dal post basso.

Fallo in attacco di Lockhart su Chessa, la Dinamo recupera il possesso.

67-70 Assist di Vitali per Sengfelder.

65-70 TRIPLA DI TREIER!

INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO

FINISCE IL TERZO QUARTO

65-67 Tripla di Vitali, Bamberg si porta a -2.

62-67 Piazzato di Hall dalla media.

60-67 Penetrazione di Thompson, 1’15” a fine terzo quarto.

58-67 2/2 Chessa.

Massimo Chessa in lunetta.

58-65 TRIPLA DI BENDZIUS!

58-62 Schiacciata di Ogbe.

56-62 Piazzato di Kravish.

54-62 CHESSA DA TREEEEEEEEE!!!!!!!! Sassari torna sul +8, 3’42” a fine terzo quarto.

54-59 2/2 per il centro ex Cremona, Fortitudo Bologna e Olympiakos.

Fallo di Sengfelder su Happ, Bamberg in bonus, liberi.

54-57 Assist di Kravish per la schiacciata di Sengfelder.

52-57 BURNELL DA TRE! Sassari prova a ri-allungare.

52-54 1/2 per l’ex Cantù, 5’29” da giocare, Bamberg ha esaurito il bonus, 3 falli per Sassari nel terzo qoarto.

Viaggio in lunetta per Jason Burnell.

52-53 Schiacciata di Kravish con la difesa del Banco di Sardegna assente, 6’06” sul cronometro del terzo quarto.

50-53 Piazzato di Kravish, assist di Larson.

48-53 TRIPLA DI GENTILE, in uscita dal time out, la Dinamo interrompe il parziale di 9-0 in favore del Bamberg.

48-50 Ancora Hall da tre, il Brose ricuce lo svantaggio dopo poco più di due minuti nel terzo quarto, time out Sassari.

45-50 Errore di Bendzius dall’arco poi tripla di Hall dall’altra parte, -5 Bamberg.

42-50 Tripla di Fieler.

39-50 Bilan si appoggia dal tabellone dal pitturato.

39-48 1/2 per Devon Hall.

Fallo di Bendzius che ri-manda Hall in lunetta dopo il libero del tecnico.

38-48 Hall realizza dalla lunetta.

Il terzo quarto si aprirà con un tiro libero per Bamberg concesso per un fallo tecnico di Gianmarco Pozzecco a fine primo tempo.

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

20.50 A tra poco per il secondo tempo di Bamberg-Dinamo Sassari su OA Sport.

20.49 Dall’altro match intanto arrivano notizie positive per la squadra di Pozzecco, Saragozza è avanti 45-40 su Nymburk, ricordiamo che in caso di vittoria dei cechi la Dinamo sarebbe aritmeticamente estromessa dalla competizione.

20.47 Questi i numeri del primo tempo, Bamberg: 7/19 da 2, 7/18 da 3 e 2/4 i liberi; Sassari: 15/20 da 2, 4/10 da 3 e 6/8 in lunetta.

20.45 15-28 e 22-20 i parziali di un primo quarto che la Dinamo Sassari chiude avanti di 11 punti alla Brose Arena di Bamberg, Bendzius il migliore del Banco di Sardegna con 12 punti (top-scorer del match), l’ex Vitali il migliore di Bamberg con 10 punti messi a referto (tre triple).

FINISCE IL PRIMO TEMPO!

37-48 Thompson si conquista un altro 2+1, sbagliando nuovamente il libero supplementare con Sengfelder che prende il rimbalzo e si appoggia al tabellone, Pozzecco chiama time out con 16″ all’intervallo.

33-48 TRIPLA di Bendzius.

33-45 Tripla di Sengfelder dopo un canestro con fallo subito di Thompson, con libero aggiuntivo sbagliato e una giocata fotocopia di Burnell.

28-43 Burnell appoggia il nuovo +15 Sassari in post basso.

28-41 Tripla di Vitali che raggiunge la doppia cifra in partita.

25-41 SCHIACCIATA DI HAPP! Su assist di Gentile.

25-39 Penetrazione di Hundt che pesca il taglio di Thompson.

23-39 Assist di Bendzius per l’appoggio di Bilan, +16 Dinamo, time out Bamberg.

23-37 BENDZIUS RISPONDE DALL’ALTRA PARTE! 3’35” da giocare nel secondo quarto, 0-2 i falli.

23-34 Tripla di Michele Vitali.

20-34 Interferenza di Thompson sulla penetrazione di Treier, canestro convalidato.

STOPPATA di Bilan su Sengfelder, possesso Sassari, 4’45” all’intervallo.

Intervento con il piede di Bilan sul passaggio schiacciato di Vitali, rimessa Bamberg.

20-32 Tripla di Devon Hall, uno degli elementi di maggiore qualità del roster del Brose.

17-32 Assist di Bendzius per il quarto punto consecutivo di Ethan Happ.

17-30 Penetrazione di Happ.

17-28 Schiacciata a due mani di Kravish.

Primi due minuti del secondo periodo senza punti messi a referto.

Fallo di Gandini, il secondo personale su Hall, rimessa Bamberg.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

15-28 TREIER DALL’ANGOLO! Stavolta Lockhart sbaglia da tre e dall’altra parte l’estone riporta la Dinamo sul +13.

Fallo di Gandini, anche Sassari esaurisce il bonus, rimessa Bamberg.

Pozzecco chiama time out sul parziale di 6-0 in favore del Brose, 1’12” per chiudere il primo quarto.

15-25 Ancora Lockhart da tre, terza bomba della partita per la guardia tedesca classe 1994.

12-25 Tripla di Lockhart dall’angolo.

9-25 Gentile si appoggia al vetro.

9-23 TRIPLA DI GENTILE! +14 SASSARI, 2’36” al termine del primo quarto.

9-20 Penetrazione centrale di Burnell che segna in semi-gancio con l’ausilio del ferro.

Fallo in attacco di Vitali su Treier, possesso Dinamo.

9-18 2/2 per il giocatore giamaicano del Brose.

Fallo di Happ su Thompson, liberi.

7-18 Happ, appena entrato, appoggiandosi al tabellone con un semi-gancio dal post basso.

7-16 Tripla di Lockhart.

4-16 2/2 Bendzius, +12 Sassari, time out Brose.

Fieler si allaccia con Bendzius e lo manda in lunetta, Bamberg in bonus, 5’18” sul cronometro.

4-14 2/2 Bilan.

Viaggio in lunetta per un incontenibile Miro Bilan in avvio, quadruplo cambio di coach Roijakkers nel Brose.

Fallo di Ogbe su Bilan, Bamberg esaurisce il bonus con 5’50” sul cronometro del primo quarto.

4-12 Bilan in girata sotto canestro.

4-10 Piazzato di Michele Vitali, 6’30” da giocare nel primo quarto, 3-2 i falli.

Invasione di un giocatore di Sassari durante il libero aggiuntivo di Bilan, che era comunque uscito, possesso Bamberg.

2-10 BILAN! Pescato sotto canestro da una spettacolare palla di Burnell, canestro con fallo subito.

2-8 Appoggio di Bendzius per Burnell che appoggia a canestro, ottimo avvio della Dinamo.

2-6 2/2 Bilan, 8’16” sul cronometro.

Fallo di Hundt che manda Bilan in lunetta.

2-5 L’ex Vitali sblocca lo score di Bamberg.

0-5 Rubata di Gentile che appoggia comodamente a canestro.

0-3 Il lituano infila il libero aggiuntivo.

0-2 BENDZIUS! Su assist di Gentile, subito un potenziale gioco da 3.

SI PARTE!

19.58 I QUINTETTI, BAMBERG: Ogbe, Vitali, Hundt, Sengfelder, Kravish; DINAMO SASSARI: Burnell, Gentile, Bendzius, Treier, Bilan.

19.55 ARBITRI: Marius Ciulin (ROM), Georgios Poursanidis (GRE) e Alexandre Deman (FRA).

19.50 Tra Sassari e Bamberg ci sono quattro precedenti, la doppia sfida della fase delle Top 32 di Eurocup 2013-2014, 83-72 in favore dei tedeschi all’andata, 102-84 per la Dinamo al ritorno; e i due incroci della fase a gironi di Eurolega 2015-2016, dove Bamberg si impose sia all’andata che al ritorno per un bilancio finale di 3-1 in favore della compagine teutonica.

19.45 Nelle file del Brose Bamberg milita un ex, l’azzurro Michele Vitali, guardia classe 1991 a Sassari la scorsa stagione:

19.40 Questa la classifica attuale del gruppo L: 1. Zaragoza (3-1), 2. Nymburk (3-0), 3. Bamberg (1-3), 4. Sassari (0-3).

19.35 Per mantenere vive le speranze di qualificazione ai quarti di finale stasera Sassari dovrà vincere e sperare contemporaneamente in una vittoria di Saragozza contro Nymburk nell’altro match del girone. Una vittoria dei cechi eliminerebbe aritmeticamente il Banco di Sardegna dalla competizione a prescindere dal risultato della sua gara.

19.30 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Brose Bamberg-Dinamo Sassari, recupero della terza giornata del gruppo L della seconda fase di FIBA Basketball Champions League 2020-2021.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Brose Bamberg-Banco di Sardegna Dinamo Sassari, recupero della terza giornata del gruppo L della FIBA Basketball Champions League 2020-2021. Ultima chiamata europea per la squadra di Gianmarco Pozzecco, dopo le tre sconfitte in tre gare giocate in questa seconda fase della competizione.

La Dinamo Sassari di Gianmarco Pozzecco è attesa all’ultima spiaggia europea alla Brose Arena di Bamberg. Le prime tre gare giocate dalla compagine sarda nel girone L della seconda fase di Champions League sono coincise con altrettante sconfitte, l’ultima arrivata martedì sul parquet del Casademont Zaragoza (105-88) che già aveva superato Sassari al PalaSerradimigni nel match d’esordio dei playoff (83-95). Nel mezzo poi la sfortunata sconfitta di Nymburk sulla sirena (90-89). Ora per Spissu e compagni nessun calcolo, per mantenere vive le speranze di passaggio del turno sarà obbligatorio vincere tutte le tre partite rimanenti per poi sperare in qualche incastro favorevole.

Al pari del Banco di Sardegna anche le possibilità di accedere ai quarti del Bamberger Basketball di coach Johan Roijakkers sono appese ad un filo ancora più sottile. La compagine tedesca ha un record di 1-3 in questa seconda fase, avendo perso la doppia sfida con Nymburk e il match contro Saragozza in trasferta, superando invece gli spagnoli in casa. La sfida tra Sassari e Bamberg era originariamente prevista per il 17 marzo ma è stata rinviata per via dei casi di positività riscontrati all’interno del gruppo squadra della Dinamo, che hanno portato anche al rinvio del match di campionato contro Brindisi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Bamberg-Dinamo Sassari, recupero della terza giornata del gruppo L di FIBA Basketball Champions League 2020-2021. Palla a due prevista per e ore 20.00 alla Brose Arena di Bamberg, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale a partire dalle 19.30.

