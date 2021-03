Basket, Champions League 2021: Sassari cade a Saragozza, a un passo dall’eliminazione

Terzo ko consecutivo per la squadra di Gianmarco Pozzecco nella seconda fase della Champions League 2021 di basket e qualificazione ormai appesa a un filo sottilissimo. Sassari gioca bene il primo quarto, ma poi si lascia rimontare e nel finale vede gli spagnoli scappare via definitivamente.

Deve vincere Sassari e parte subito bene, imponendo il ritmo al match. Partita comunque in equilibrio, con Bendzius che prova ad allungare per i sardi e il Saragozza che risponde colpo su colpo. Due canestri di Miro Bilan danno il +4 attorno alla metà del primo quarto, mentre a due minuti dal primo stop è la tripla di Kruslin a creare l’allungo del +7. Quattro punti di Happ nel finale fanno andare le due squadre al primo riposo sul 20-31.

La squadra di Pozzecco soffre, però, a inizio secondo quarto e con un parziale di 9-2 la squadra di casa rientra pienamente in partita. Dopo tre minuti di gioco arriva la schiacciata di Jacob Wiley che vale il pareggio per Saragozza, mentre è Elias Harris a portare i padroni di casa in vantaggio. Si lotta punto su punto e ancora una volta è Bendzius da oltre l’arco a provare a ridare fiato a Sassari. Chessa allunga, ma le triple di San Miguel e Benzing ribaltano nuovamente la situazione. Due canestri di Happ riportano Sassari avanti e si va al riposo sul 51-52.

Non si spezza l’equilibrio a inizio terzo quarto, con una tripla di Sulaimon che riporta i padroni di casa avanti. Ancora Rasheed Sulaimon dalla distanza dà il primo scossone alla difesa sarda e Saragozza che va a +5. Inseguono gli ospiti, che non riescono a ricucire lo strappo e negli ultimi 70 secondi del tempo gli spagnoli allungano decisi. Canestro di Jacob Wiley, poi una tripla di Nicolas Brussino e un altro canestro di Wiley valgono il +11, con Sassari che accorcia con Massimo Chessa che ridà speranza a Pozzecco e manda le squadre all’ultimo stop con gli spagnoli avanti 77-69.

Un gioco da tre punti di Happ e un successivo canestro tengono acceso il sogno sardo, con gli ospiti che si rifanno sotto. Non molla, però, Saragozza che sfrutta un paio di errori in attacco degli ospiti per riallungare in doppia cifra dopo tre minuti di gioco. È Jason Burnell ora che prova a prendersi Sassari sulle spalle, segna due canestri, subisce un fallo e riporta i suoi a -5 con sei minuti da giocare. Continua, però, l’elastico e gli ospiti non trovano il parziale per annullare completamente il gap, con Saragozza che cerca di controllare il match. E la tripla di Nicolas Brussino rischia di chiudere il discorso, con i padroni di casa che scappano sul +12 con meno di metà quarto ancora da giocare. E i due liberi sbagliati da Jason Burnell sono la bandiera bianca che si alza da parte degli ospiti. Il match entra, così, nel garbage time e Saragozza fa festa imponendosi su Sassari per 105-88.



