Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Brose Bamberg-Banco di Sardegna Dinamo Sassari, recupero della terza giornata del gruppo L della FIBA Basketball Champions League 2020-2021. Ultima chiamata europea per la squadra di Gianmarco Pozzecco, dopo le tre sconfitte in tre gare giocate in questa seconda fase della competizione.

La Dinamo Sassari di Gianmarco Pozzecco è attesa all’ultima spiaggia europea alla Brose Arena di Bamberg. Le prime tre gare giocate dalla compagine sarda nel girone L della seconda fase di Champions League sono coincise con altrettante sconfitte, l’ultima arrivata martedì sul parquet del Casademont Zaragoza (105-88) che già aveva superato Sassari al PalaSerradimigni nel match d’esordio dei playoff (83-95). Nel mezzo poi la sfortunata sconfitta di Nymburk sulla sirena (90-89). Ora per Spissu e compagni nessun calcolo, per mantenere vive le speranze di passaggio del turno sarà obbligatorio vincere tutte le tre partite rimanenti per poi sperare in qualche incastro favorevole.

Al pari del Banco di Sardegna anche le possibilità di accedere ai quarti del Bamberger Basketball di coach Johan Roijakkers sono appese ad un filo ancora più sottile. La compagine tedesca ha un record di 1-3 in questa seconda fase, avendo perso la doppia sfida con Nymburk e il match contro Saragozza in trasferta, superando invece gli spagnoli in casa. La sfida tra Sassari e Bamberg era originariamente prevista per il 17 marzo ma è stata rinviata per via dei casi di positività riscontrati all’interno del gruppo squadra della Dinamo, che hanno portato anche al rinvio del match di campionato contro Brindisi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Bamberg-Dinamo Sassari, recupero della terza giornata del gruppo L di FIBA Basketball Champions League 2020-2021. Palla a due prevista per e ore 20.00 alla Brose Arena di Bamberg, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale a partire dalle 19.30.

Credit: Ciamillo