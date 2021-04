ATP Barcellona 2021: Rafael Nadal perde un set con Ivashka, ma passa. Ok Tsitsipas e Schwartzman, italiani in giornata no

Si conclude con tanti brividi per i big e con poca gloria per l’Italia la terza giornata dell’ATP 500 di Barcellona, che vede il tabellone completamente allineato agli ottavi di finale. Vi trovano posto 10 dei 16 giocatori inseriti tra le teste di serie, ma le vicende della giornata meritano indubbiamente attenzione.

Fognini-Zapata Miralles – Musetti-Auger-Aliassime – Rublev-Gaio

Non vanno bene le cose sul fronte italiano: squalifica di Fabio Fognini a parte, per Lorenzo Musetti diventano decisivi i fastidi alla schiena occorsi tra secondo e terzo set con il canadese Felix Auger-Aliassime, mentre poco ci sarebbe stato da fare in ogni caso per Federico Gaio, bravo però ad affrontare senza timori il numero 3 del torneo, il russo Andrey Rublev.

Inizio col brivido per Rafael Nadal: l’11 volte vincitore parte male, subisce un break a inizio e a fine primo set contro il bielorusso Ilya Ivashka, poi si riprende e vince per 3-6 6-2 6-4; sfiderà un altro campione (due volte) in Catalogna, il giapponese Kei Nishikori, giustiziere del cileno Cristian Garin per 7-6(5) 4-6 6-1.. Gli stessi brividi, anzi ancora superiori, li corre Diego Schwartzman: l’argentino finisce per due volte a due punti dall’eliminazione contro l’americano Frances Tiafoe, ma alla fine sopravvive per 3-6 7-5 6-1 e sfiderà il francese Corentin Moutet (6-4 5-7 6-3 al britannico Daniel Evans).

Molti meno problemi per il greco Stefanos Tsitsipas, che elimina con un netto 6-0 6-2 lo spagnolo Jaume Munar; in terra iberica, però, fanno arrivare sorrisi le vittorie di Roberto Bautista Agut (prossimo avversario di Jannik Sinner) per 6-4 6-0 nel derby con Pablo Andujar e di Pablo Carreno Busta con lo stesso punteggio sull’australiano Jordan Thompson.

ATP 500 BARCELLONA: I RISULTATI DI OGGI

Nadal (ESP) (1)-Ivashka (BLR) 3-6 6-2 6-4

Nishikori (JPN)-Garin (CHI) (13) 7-6(5) 4-6 6-1

Norrie (GBR)-Khachanov (RUS) (12) 6-4 3-6 6-3

Goffin (BEL) (8)-Herbert (FRA) 6-2 6-4

Schwartzman (ARG) (4)-Tiafoe (USA) 3-6 7-5 6-1

Moutet (FRA)-Evans (GBR) (16) 6-4 5-7 6-3

Zapata Miralles (ESP) (Q)-Fognini (ITA) (9) 6-0 4-4 Default

Carreno Busta (ESP) (6)-Thompson (AUS) 6-4 6-0

Bautista Agut (ESP) (5)-Andujar (ESP) 6-4 6-0

Ramos Vinolas (ESP)-Mannarino (FRA) 6-4 6-4

Rublev (RUS) (3) (WC)-Gaio (ITA) (LL) 6-4 6-3

Shapovalov (CAN) (7)-Chardy (FRA) 6-4 3-6 6-3

Auger-Aliassime (CAN) (10)-Musetti (ITA) (WC) 4-6 6-3 6-0

de Minaur (AUS) (14)-Bublik (KAZ) 7-6(3) 6-2

Tsitsipas (GRE) (2)-Munar (ESP) (WC) 6-0 6-2

Foto: LaPresse