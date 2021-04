ATP Barcellona 2021, Federico Gaio lotta come un leone, ma si deve arrendere a Rublev in due set

Sconfitto, ma con onore. Federico Gaio esce di scena nel secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona (Spagna). Sulla terra rossa catalana l’azzurro è stato sconfitto dal finalista del Masters1000 di Montecarlo (n.7 del ranking) Andrey Rublev per 6-4 6-3, disputando un ottimo match a prescindere dallo score favorevole al suo avversario.

Gaio, infatti, ha giocato per larghi tratti del match alla pari, trovandosi anche in vantaggio rispetto al russo, ma poi ha dovuto cedere alla maggior potenza del proprio rivale. Con questo risultato, Rublev accede agli ottavi di finale dove affronterà lo spagnolo Albert Ramos Vinolas, uscito vittorioso dal match contro il francese Adrian Mannarino (testa di serie n.17 del torneo).

Nel primo set l’equilibrio regna sovrano ed entrambi i tennisti tengono con autorevolezza il proprio turno al servizio. Nella fase calda Gaio si costruisce, quasi a sorpresa, due palle break nel nono game, ma anche grazie al servizio il n.7 del mondo si salva. Come accade spesso nel tennis, break mancato, break subito e infatti l’italiano deve alzare bandiera bianca nel proprio turno in battuta alle bordate di Rublev, vittorioso per 6-4.

Nel secondo set Gaio parte forte, ottenendo il break nel terzo game ai vantaggi. Purtroppo, però, il servizio non assiste il n.138 del mondo e la maggior profondità del nativo di Mosca fa la differenza. Il contro-break del quarto game si materializza puntualmente e nell’ottavo gioco c’è lo strappo decisivo, con l’azzurro che perda a zero il proprio turno in battuta e deve subire una serie di otto punti a zero che fa calare il sipario sul 6-3 in favore di Rublev.

Nel computo totale, Gaio ha ottenuto 1 ace, raccogliendo il 59% dei punti con la prima di servizio e il 46% con la seconda, non conquistando una percentuale di punti considerevole in risposta alla prima di Rublev, sempre molto penetrante (21%).

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Even