LIVE Sinner-Bublik, Masters1000 Miami in DIRETTA: si gioca in prima serata in Italia!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Alexander Bublik, valido per i quarti di finale del Masters1000 di Miami. Sul cemento della Florida l’altoatesino punta alla semifinale per dar seguito alla sua cavalcata nel torneo americano.

Sinner viene da un confronto vinto in maniera relativamente facile, sconfiggendo il finlandese Emil Ruusuvuori. La forza dell’italiano è venuta fuori alla distanza e nel secondo parziale Jannik ha letteralmente dilagato. Il finnico ha pagato dazio in termini di energie profuse sul campo e il nostro portacolori ha saputo approfittarne più che bene per sciorinare un gioco molto convincente e imporsi con merito.

Per quanto riguarda Bublik, l’eccentrico tennista kazako ha battuto in rimonta l’americano Taylor Fritz mettendo in mostra tutte le sue qualità tecniche e nello stesso tempo anche le sue criticità caratteriali. Un giocatore molto particolare quello che Jannik si troverà ad affrontare, capace di giocate sublimi, ma anche di passaggi a vuoto clamorosi.

Non si tratta di una prima volta tra i due, dal momento che c’è il precedente di circa due settimane fa a Dubai, dove in tre set l’azzurrino riuscì a spuntarla al termine di un match molto complicato, soprattutto per il grande rendimento iniziale di Bublik al servizio. E’ chiaro che se l’altoatesino vorrà imporsi dovrà essere continuo nel proprio tennis e minimizzare gli errori.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Alexander Bublik, valido per i quarti di finale del Masters1000 di Miami: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 21.00 italiane. Buon divertimento!

