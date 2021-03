Sinner-Bublik, Masters 1000 Miami: programma, orario, tv, precedenti

Jannik Sinner affronterà Aleksandr Bublik ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami, prestigioso torneo di tennis in corso di svolgimento sul cemento statunitense. L’azzurro ha sconfitto il finlandese Emil Ruusuvuori, dopo aver già steso il russo Karen Khachanov e il francese Hugo Gaston. Il tennista altoatesino ha mostrato tutto il suo talento negli ultimi giorni e si sta rendendo protagonista di una bella cavalcata in terra americana, con la concreta possibilità di farsi ancora più largo nel tabellone.

Il 19enne partirà con i favori del pronostico contro il kazako, capace di eliminare lo statunitense Taylor Fritz, e ha tutte le carte in regola per puntare alle semifinali, dove potrebbe incrociare il temibile russo Daniil Medvedev. Il nostro portacolori si è qualificato ai quarti di finale di un Masters 1000 per la prima volta in carriera, dopo avere raggiunto i quarti di finale all’ultimo Roland Garros (sconfitta onorevole contro Rafael Nadal).

Si tratta del quarto italiano tra i migliori otto a Miami, a quattro anni di distanza da Fabio Fognini (il ligure si spinse fino in semifinale). C’è soltanto un precedente tra i due giocatori, risale allo scorso 16 marzo: sedicesimi di finale dell’ATP 500 di Dubai, vinse l’italiano per 2-6, 7-6(2), 6-4.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Sinner-Bublik, quarto di finale del Masters 1000 di Miami. Elencati anche i precedenti tra i due giocatori. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SINNER-BUBLIK, MASTERS 1000 MIAMI: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 31 MARZO/GIOVEDÌ 1° APRILE:

Orario da definire Quarto di finale Masters 1000 Miami: Jannik Sinner vs Aleksandr Bublik

SINNER-BUBLIK, MASTERS 1000 MIAMI: COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e/o Sky Sport Arena (canale 204).

Diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PRECEDENTI SINNER-BUBLIK

Foto: Lapresse