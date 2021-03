Jannik Sinner è venuto a capo di un match dalle innumerevoli insidie nel corso dei quarti di finale del Masters1000 di Miami. L’estroso kazako Alexander Bublik non ha mai concesso punti di riferimento, affidandosi all’improvvisazione e variando il più possibile i colpi. L’altoatesino ha faticato ad adattarsi, non ha trovato il ritmo del suo gioco con facilità ed è finito in svantaggio di un break in entrambi i set. Tuttavia è rimasto sempre con la testa ben piantata nella partita: con concentrazione, talento e sangue freddo è riuscito a sbrogliare una matassa intricata, riuscendo a liberarsi della tela tesa dal rivale. Alla fine l’italiano si è imposto con il punteggio di 7-6 (5), 6-4.

Per la prima volta in carriera il nativo di San Candido è approdato in una semifinale di un Masters1000 e, soprattutto, continua a scalare la classifica ATP: al momento è n.24 del mondo e, per citare proprio una sua frase al termine dell’incontro, “il torneo non è finito“.

Che Alexander Bublik sia un giocatore unico nel suo genere per estro, qualità ed imprevedibilità è fuori discussione. Il 23enne si è comunque dimostrato un giocatore molto leale, soprattutto quando a fine match ha reso onore all’italiano durante il saluto conclusivo.

Il dialogo ha fatto il giro del mondo. Bublik, felice e sorridente come se avesse vinto, ha scherzato in questo modo con Jannik Sinner: “Non sei umano. Hai 15 anni e giochi così? Bel lavoro!“. L’azzurro ha risposto con una sonora risata ed un “grazie“. Precisiamo ovviamente che il portacolori del Bel Paese ha 19 anni e ne compirà 20 il prossimo 16 agosto.

“You’re not a human! You’re 15 years old and you play like this.” 😂 It’s all respect between Alexander Bublik & @janniksin🤝 📹: @TennisTV | #MiamiOpenpic.twitter.com/negacVxNMP — ATP Tour (@atptour) March 31, 2021

Foto: Lapresse

