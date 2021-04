Jannik Sinner è ottavo nella Race verso le ATP Finals di Torino! Classifica e le proiezioni

Jannik Sinner sogna la ATP Finals di Torino. E’ ancora solo l’inizio della stagione, ma l’altoatesino grazie ai risultati raccolti si trova ora all’ottavo posto della Race, la classifica che raccoglie i punti guadagnati nel 2021 e che decreterà i migliori otto tennisti che parteciperanno al Masters di fine anno, che da questa stagione si disputa in Italia.

Con la qualificazione alle semifinali del Masters 1000 di Miami, Sinner è salito in ottava posizione con 755 punti e davanti a lui c’è proprio il suo prossimo sfidante, lo spagnolo Roberto Bautista Agut (765). In caso di vittoria l’altoatesino arriverebbe a quota 995, scavalcando in un colpo solo prima l’iberico e poi anche il tedesco Alexander Zverev.

Sinner ha la possibilità di scalare ulteriormente la classifica in caso di vittoria del torneo. Infatti il nativo di San Candido salirebbe a quota 1395 in quinta posizione davanti al russo Aslan Karatsev. Sarebbe un risultato davvero incredibile, anche in vista della stagione sul rosso dove Jannik punta a conquistare ancora più punti dopo il quarto di finale al Roland Garros dello scorso anno.

L’Italia sogna con Sinner e spera di avere un suo rappresentante in quel di Torino. Sinner è tra gli otto attualmente, ma potrebbe essere superato a fine torneo dal polacco Hurkacz, che oggi gioca il suo quarto di finale contro Stefanos Tsitsipas. Da Miami, però, è cominciata una lunga rincorsa, che ha un traguardo ben preciso ed è Torino.

FOTO: LaPresse

