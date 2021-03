LIVE Nuoto, Assoluti Riccione in DIRETTA: Panziera da record, Franceschi a Tokyo! Bene Detti e De Tullio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.49: Simona Quadarella domina i 400 stile libero con il crono di 4’06″49 a precedere Caramignoli (4’08″39) e Salin (4’11″04). Una bella prova per la romana.

17.43: Ultima finale in programma i 400 stile donne con il confronto Quadarella-Caramignoli.

1 ITA ROMEI Giorgia Marina Militare – In Sport Rane Rosse 2000 4’14.56

2 ITA CARLI Diletta GS Fiamme Oro 1996 4’13.74

3 ITA SALIN Giulia GS Fiamme Oro – Nuoto Venezia 2002 4’13.14

4 ITA QUADARELLA Simona CC Aniene 1998 4’09.58

5 ITA CARAMIGNOLI Martina Rita GS Fiamme Oro – Aurelia Nuoto 1991 4’09.73

6 ITA GAILLI Sara CC Aniene 2001 4’13.18

7 ITA VETRANO Giulia Centro Nuoto Nichelino 2005 4’14.05

8 ITA CESARANO Noemi Time Limit 2003 4’14.66

17.36: Per i due azzurri terzo e quarto crono al mondo, secondo questi crono siglati oggi.

17.34: Gran bella sfida tra Detti e De Tullio con il livornese che ottiene 3’44″65 a precedere il giovane classe 2000 (3’44″74). Matteo Ciampi 3° (3’47″61). Per il giovane De Tullio è il primato personale.

17.28: E’ il momento della finale dei 400 stile libero uomini:

1 ITA SANZULLO Pasquale Carabinieri – CC Aniene 1998 3’52.03

2 ITA LAMBERTI Matteo Carabinieri – G.A.M. Team Brescia 1999 3’51.21

3 ITA CIAMPI Matteo Esercito – Livorno Aquatics ssd 1996 3’50.91

4 ITA DETTI Gabriele Esercito – In Sport Rane Rosse 1994 3’50.04

5 ITA FRERI Geremia Fondazione M.Bentegodi 2000 3’50.06

6 ITA DE TULLIO Marco GS Fiamme Oro – Sport Project ssd 2000 3’50.98

7 ITA PROIETTI COLONNA Alessio Marina Militare – Aurelia Nuoto 1998 3’51.31

8 ITA DE TULLIO Luca CC Aniene 2003 3’52.12

17.26: Da sottolineare i passaggi di Panziera: 30″11, 1’01″88, 1’33″82 e 2’05″56, con un ultimo 50 metri da 31″74, davvero notevole.

17.24: FENOMENALE MARGHERITA PANZIERA!!!! 2’05″56 per l’azzurra e record italiano fantastico, migliorando il suo primato di 2’05″72. Grandissima la veneta e secondo crono al mondo in questo mondo! Gaetani chiude in 2’11″80 (seconda) e Martina Cenci (2’12″20). Fantastica anche per via del Covid.

17.17: Di seguito la finale dei 200 dorso donne:

1 ITA MALONI Elisa UISP Nuoto Valdimagra 1999 2’15.96

2 ITA TOMA Federica Gestisport Coop 2002 2’15.18

3 ITA GAETANI Erika Francesca Gestisport Coop 2004 2’13.21

4 ITA PANZIERA Margherita GS Fiamme Oro – CC Aniene 1995 2’10.33

5 ITA CENCI Martina GS Fiamme Oro 2002 2’13.04

6 ITA RAMATELLI Giulia Esercito – Aurelia Nuoto 2000 2’14.55

7 ITA FONTANA Chiara Nuoto Cl.Azzurra 91 2004 2’15.72

8 ITA PASQUINO Francesca In Sport Rane Rosse 2002 2’16.12

17.13: In corso la premiazione dei 50 stile libero femminile.

17.11: Vince Edoardo Giorgetti con il crono di 2’10″93 a precedere Castello (2’11″16) e Fusco (2’12″56). Prova priva di Martinenghi e Pizzini. Giorgetti sarà agli Europei, ma niente pass olimpico (tempo limite: 2’08″50).

17.06: Di seguito i finali dei 200 rana uomini:

1 ITA CERVI Riccardo Ferraranuoto 1996 2’16.73

2 ITA BUGLI Cosimo Rari Nantes Florentia 2001 2’16.69

3 ITA FUSCO Alessandro Fiamme Gialle – CC Aniene 2000 2’15.18

4 ITA CASTELLO Andrea Imolanuoto 1998 2’13.30

5 ITA GIORGETTI Edoardo GS Fiamme Oro – CC Aniene 1989 2’13.58

6 ITA BIZZARRI Flavio Carabinieri – CC Aniene 1993 2’16.16

7 ITA TOMASI Emiliano Rari Nantes Torino 2001 2’16.71

8 ITA BARAVELLI Tommaso Nuoto Cl.Azzurra 91 2001 2’17.01

17.00: C’E’ LA QUALIFICAZIONE OLIMPICA PER SARA FRANCESCHI! 4’37″06 fantastico nei 400 misti per la toscana a precedere Ilaria Cusinato (4’40″58) e Carlotta Toni (4’44″04). Una prestazione a sorpresa per lei, che aveva già preso parte a Rio 2016, poi anni difficili. Grande prova la sua soprattutto nella rana. Da notare che la toscana (Franceschi) ha letteralmente sbriciolato il suo primato sulla distanza che era 4’40″03.

16.55: Di seguito le finaliste dei 400 misti:

1 ITA MARINI Alice Canottieri Flora 2002 4’52.86

2 ITA CAPITANIO Alessia Rari Nantes Florentia 1998 4’51.44

3 ITA TONI Carlotta Esercito – Rari Nantes Florentia 1995 4’47.48

4 ITA FRANCESCHI Sara Fiamme Gialle – Livorno Aquatics ssd 1999 4’44.63

5 ITA CUSINATO Ilaria GS Fiamme Oro – Team Veneto 1999 4’46.93

6 ITA FRESIA Francesca Aquatica Torino 2000 4’51.32

7 ITA PATETTA Ludovica In Sport Rane Rosse 2002 4’52.51

8 ITA BOLOGNESE Giada In Sport Rane Rosse 2002 4’56.94

16.53: 4’15″80 per Pier Andrea Matteazzi che, dopo tre frazioni notevoli, cala a stile e ottiene 4’15″80 a precedere Sarpe (4’19″42) e Turrini (4’21″06). Pass europeo per l’azzurro.

16.47: Di seguito i finalisti dei 400 misti:

1 ITA SORRISO Giovanni CC Aniene 1992 4’23.97

2 ITA BONDAVALLI Mattia De Akker Team 1996 4’23.15

3 ITA TURRINI Federico Esercito – Livorno Aquatics ssd 1987 4’22.40

4 ITA SARPE Pietro Paolo CC Aniene 2000 4’21.56

5 ITA MATTEAZZI Pier Andrea Esercito – In Sport Rane Rosse 1997 4’21.72

6 ITA DI FABIO Nicolangelo Esercito – Aurelia Nuoto 1996 4’23.15

7 ITA GRASSI Andrea Sporting Lodi 2001 4’23.50

8 ITA MARTELLI Samuele H. Sport Firenze 2003 4’25.61

16.44: Costanza Cocconcelli vince i 50 stile libero in 25″04 a precedere una buona Federica Pellegrini (25″07) e Silvia Di Pietro (25″19). Cocconcelli vola a Budapest agli Europei con questo tempo, niente Tokyo.

16.40: Lorenzo Zazzeri conquista il titolo in 21″89 a precedere Deplano (22″11), Bori (22″15) e Miressi (22″23). Zazzeri non centra il pass olimpici, ma vola agli Europei. Oggettivamente Finale dai contenuti di basso livello, vincitore a parte. Nuovo personale per Zazzeri.

16.35: Di seguito i finalisti dei 50 stile libero maschili:

1 ITA ORSI Marco GS Fiamme Oro – CN UISP Bologna 1990 22.65

2 ITA DOTTO Luca Carabinieri – Larus Nuoto 1990 22.40

3 ITA DEPLANO Leonardo CC Aniene 1999 22.27

4 ITA ZAZZERI Lorenzo Esercito – Rari Nantes Florentia 1994 21.94

5 ITA MIRESSI Alessandro GS Fiamme Oro – CN Torino 1998 22.26

6 ITA CONDORELLI Santo Yukio Aurelia Nuoto 1995 22.34

7 ITA BORI Alessandro Fiamme Gialle – In Sport Rane Rosse 1997 22.48

8 ITA VENDRAME Ivano Esercito – Larus Nuoto 1997 22.66

16.25: Si comincia con i 50 stile libero maschili con Zazzeri in evidenza.

16.23: Giova ricordare che Quadarella e Caramignoli non prenderanno parte ai Giochi su questa distanza, che per loro è più un test in ottica 800 sl, dal momento che nei 1500 sl sono già a Tokyo.

16.20: Sul versante femminile, il duello tra Simona Quadarella e Martina Rita Caramignoli torna in auge già dalle prime heat del mattino dei 400 sl: la campionessa del mondo dei 1500 sl si è aggiudicata la prova delle otto vasche in 4’09″58 battendo di 15 centesimi Caramignoli. Bene anche Giulia Salin (4’13″14).

16.17: A completare il quadro delle specialità maschili, i 200 rana privi di Nicolò Martinenghi e di Luca Pizzini hanno visto svettare Andrea Castello (2’13″30) a precedere Edoardo Giorgetti (2’13″58) e Alessandro Fusco (2’15″18). Come detto precedentemente, anche per questa specialità il 2’08″5 sembra lontano da quel che potranno fare i finalisti.

16.14: Venendo ai 400 misti, Pietro Paolo Sarpe (4’21″56) è stato il migliore delle batterie a precedere Pier Andrea Matteazzi (4’21″72) e Federico Turrini (4’22″40). 4’13″0 sarà il crono che gli atleti dovranno siglare per il pass a Cinque Cerchi e appare lontano dalle proprie possibilità.

16.11: In finale ritroveremo anche Alessandro Miressi (22″26), non brillantissimo ricordando quanto accaduto nelle settimane precedenti a causa del Coronavirus, Leonardo Deplano (22″27), Santo Condorelli (22″34), Luca Dotto (22″40), Alessandro Bori (22″48), Marco Orsi (22″65) e Ivano Vendrame (22″66). Thomas Ceccon ha concluso in nona piazza (22″73).

16.08: Bene Lorenzo Zazzeri nei 50 sl: l’atleta dell’Esercito ha ottenuto il crono di 21″94, stabilendo il suo personale (22″07 il precedente limite) e mettendo in mostra un’ottima nuotata.

16.06: A comporre il roster dei finalisti ci saranno anche Geremia Freri (3’50″06), Matteo Ciampi (3’50″91), Marco De Tullio (3’50″98), Matteo Lamberti (3’51″21), Alessio Proietti Colonna (3’51″31), Pasquale Sanzullo (3’52″03) e Luca De Tullio (3’52″12). Bene Lorenzo Zazzeri nei 50 sl: l’atleta dell’Esercito ha ottenuto il crono di 21″94, stabilendo il suo personale (22″07 il precedente limite) e mettendo in mostra un’ottima nuotata.

16.03: Nelle heat mattutine nei 400 stile libero uomini Gabriele Detti ha ottenuto il miglior crono di 3’50″04: una prestazione normale per il livornese che nel pomeriggio conta di andar più veloce, lui che il pass olimpico già l’ha in tasca per quanto è stato deciso dai selezionatori sulla questione Covid che ha riguardato il toscano e altri atleti.

16.00: Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di finali degli Assoluti di nuoto 2021.

11.51: Ecco le finaliste dei 50 stile libero donne: Cocconcelli, Di Pietro, Pellegrini, Tarantino, Napoletano, Ruberti, Spaziani, Biondani

11.50: Vittoria per Silvia Di Pietro nell’ultima batteria con 25″18 davanti a Spaziani e Ferraguti

11.49: Federica Pellegrini con 25″41 si aggiudica la quinta batteria davanti a Tarantino e Biondani

11.48: Costanza Cocconcelli con un buon 25″15 (personale e sesta all time in Italia) vince la quarta batteria davanti a Napoletano, Ruberti e Di Liddo

11.46: Alice Maggioni vince la terza batteria in 26″30, terzo posto per Pilato in 26″35

11.45: Ghidini con 26″27 si impone nella seconda batteria dei 50 stile libero

11.44: Arianna Tava con 26″41 si aggiudica la prima batteria dei 50 stile libero

11.43: In finale nei 200 dorso Panziera, Cenci, Gaetani, Ramatelli, Toma, Fontana, Maloni, Pasquino

11.42: Dominio di Margherita Panziera nella terza batteria con il tempo di 2’10″33, secondo posto per Ramatelli, terzo per Momi

11.41: Panziera tocca in 1’03″12 ai 100 metri

11.39: La seconda batteria va a Cenci con il tempo di 2’13″04

11.35: Vince la prima batteria la giovane Gaetani con 2’13″21

11.33: Al via la prima batteria dei 200 dorso donne. Non c’è al via D’Innocenzo

11.31: Queste le qualificate per la finale dei 400 misti: Franceschi, Cusinato, Toni, Polieri, Fresia, Capitanio, Patetta, Marini

11.30: Ilaria Cusinato si impone nella terza batteria con il tempo di 4’36″93 davanti a Polieri in 4’48″68, terzo posto per Patetta

11.30: Aumenta il vantaggio di Cusinato su Polieri dopo la frazione a rana

11.28: Cusinato in testa su Polieri e Marini a metà gara

11.27: Polieri, Cusinato al termine della prima frazione della terza e ultima batteria

11.24: Sara Franceschi con 4’44″63 si aggiudica la seconda batteria davanti a Toni e Fresia

11.19: Al via la seconda di tre batterie dei 400 misti con Franceschi e Toni

11.18: la vittoria nella prima batteria dei 400 misti va a Martina Babic in 5’00″44

11.14: Partita la prima batteria dei 400 misti

11.13: In finale si qualificano Quadarella, Caramignoli, Salin, Gailli, Carli, Vetrano, Romei, Cesarano

11.12: Vince l’ultima batteria Giulia Salin in 4’13″14, davanti a Gailli e Cesarano

11.10: Gailli, Cesarano, Salin a metà gara

11.07: Simona Quadarella con 4’09″58 vince la lunga volata con Caramignoli che chiude con 4’09″73

11.06: Ai 300 Quadarella e Caramignoli assieme

11.05: A metà gara Quadarella in 2’04″42, vicina Caramignoli, terza Caponi

11.03: Ai 100 Quadarella, Caramignoli, Caponi

11.02: Partita la seconda batteria con Quadarella e Caramignoli

11.02: Successo per Santuliana con il tempo di 4’19″18

10.58: Partita la prima batteria dei 400 stile libero donne

10.55: Tra poco il via il via della prima batteria dei 400 stile libero femminili

10.50: Buongiorno e bentornati alla diretta live delle batterie dei Campionati Italiani di nuoto. Tra poco le gare femminili

9.47: Questi i finalisti dei 200 rana uomini: Castello, Giorgetti, Fusco, Bizzarri, Bugli, Tomasi, Cervi, Baravelli

9.44: La quarta e ultima batteria vede il dominio di Edoardo Giorgetti che vince in 2’13″58 davanti a Bizzarri e Bugli

9.42: La terza batteria dei 200 rana va a Fusco in 2’15″16 davanti a Tomasi e Saladini

9.40: Rinuncia per Pelizzari alla finale dei 400 misti uomini, al suo posto entra Martelli

9.38: Netta affermazione per Andrea Castello in 2’13″30 nella seconda batteria

9.35: La prima batteria dei 200 rana va a Mantegazza in 2’19″19. Non parte Martinenghi

9.33: Questi i finalisti dei 400 stile libero uomini: Detti, Freri, Ciampi, M. De Tullio, Lamberti, Proietti Colonna, Sanzullo, L. De Tullio. Luca De Tullio ottiene il minimo per gli Europei juniores

9.32: Vittoria per Gabriele Detti in 3’50″04 davanti a Freri in 3’50″06 e Ciampi in 3’50″91

9.30: A metà gara Detti, Zuin, Ciampi

9.27: Vittoria per Marco De Tullio in 3’50″98 davanti a Lamberti in 3’51″21 e Proietti Colonna in 3’51″31

9.25: A metà gara De Tullio, Sanzullo, Proietti Colonna

9.22: Vittoria per Bruno in 3’56″58 nella prima batteria dei 400 stile

9.18: Al via la prima di tre batterie dei 400 stile uomini

9.17: Questi i qualificati alla finale del pomeriggio: Sarpe, Matteazzi, Turrini, Di Fabio, Bondavalli, Pelizzari, Grassi e Sorriso

9.16: La seconda batteria vede il successo di Per Andrea Matteazzi con 4’21″72, davanti a Bondavalli 4’23″15, terzo Pelizzari in 4’23″38

9.11: Con 4’21″56 Sarpe si aggiudica la prima batteria dei 400 misti davanti a Turrini in 4’22″40. Al via la seconda batteria

9.07: Partita la prima batteria dei 400 misti. Due le batterie in programma

9.05: Questa la composizione della finale di questo pomeriggio: Zazzeri, Miressi, Deplano, Condorelli, Dotto, Bori, Orsi e Vendrame

9.04: L’ultima batteria va a Miressi in 22″26, poi Alessandro Bori in 22″48

9.02: La penultima batteria va Deplano in 22″27 davanti a Condorelli in 22″34 e Dotto in 22″40

9.01: Nella terza batteria netta affermazione con un ottimo 21″94 per Lorenzo Zazzeri, mettendo già un’ipoteca sulla qualificazione alla finale

9.00: La seconda batteria va a Simone Gazzotti con 23″35

8.59: Vittoria a pari merito nella prima batteria con il crono di 23″64 per Harabagiu e Gallesi

8.58: Sono cinque le batterie previste, già sui blocchi gli atleti della prima batteria

8.56: Tra poco in vasca gli atleti della prima batteria dei 50 stile libero uomini

8.53: Nei 400 misti c’è Ilaria Cusinato che darà l’assalto al ticket olimpico, mentre nei 50 stile ci proverà Silvia Di Pietro ma serve la gara perfetta. Nei 200 dorso la grande favorita è Margherita Panziera che ha già il pass olimpico in tasca e non ci sono atlete in grado di “accompagnare” la veneta ai Giochi

8.50: In campo femminile c’è il tentativo di Simona Quadarella di strappare il pass anche per i 400 stile, dopo averlo già ottenuto per i 1500

8.48: Sempre in campo maschile tentativi non facili per Martinenghi e per i veterani Pizzini e Giorgetti nei 200 rana e per Pier Andrea Matteazzi nei 400 misti, mentre nei 400 stile i giochi sono già fatti: saranno Gabriele Detti e Marco De Tullio, entrambi in acqua oggi, a rappresentare l’Italia ai Giochi

8.45: Poche, in questa prima giornata, le possibilità di ingrandire la squadra azzurra per le Olimpiadi di Tokyo 2021. Ci proveranno i velocisti azzurri dei 50 stile libero, anche se non è confermata l’assenza del numero uno azzurro, Alessandro Miressi, che comunque non è riuscito a completare la preparazione causa Covid ma avrà sicuramente altre possibilità

8.43: Alle 11 sono in programma le batterie delle gare femminili: 400 stile libero, 400 misti, 200 dorso e 50 stile libero

8.41: Questa mattina sono in programma le due sessioni delle batterie che qualificheranno i migliori otto tempi alla finale di questo pomeriggio. Il programma prevede alle 9 le batterie maschili: 50 stile libero, 400 misti, 400 stile libero e 200 rana

8.39: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della prima giornata del Campionato Italiano Assoluto Primaverile di nuoto in programma a Riccione.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Assoluti primaverili di nuoto. A Riccione si comincerà a fare sul serio e gli atleti saranno chiamati ad andar forte per centrare la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo.

Un day-1 nel quale le batterie saranno divise in due sessioni, differenziando per genere, al fine di minimizzare i rischi legati al Covid-19. Tra i protagonisti attesi in vasca sicuramente da osservare con attenzione Gabriele Detti e Marco De Tullio nei 400 stile libero. I due allievi di Stefano Morini già sono qualificati per Tokyo, ma andranno in cerca di un crono interessante per verificare la bontà della preparazione visto che ai Giochi le ambizioni ci sono. Particolare curiosità la avranno anche i 50 stile libero con Alessandro Miressi che verificherà la propria condizione prima dei 100 sl.

Sul versante femminile nei 400 stile libero donne dovrebbe fare il proprio esordio Simona Quadarella e il confronto con Martina Caramignoli dovrebbe cominciare da qui, mentre sui 50 stile libero è previsto l’esordio di Federica Pellegrini che se la vedrà con le specialiste della distanza, tra cui Silvia Di Pietro. Tra le osservate speciali anche Margherita Panziera nei sui 200 dorso.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata degli Assoluti primaverili di nuoto: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 09.00 con le batterie, mentre le finali sono in programma alle 16.30. Buon divertimento!

Foto: LaPresse