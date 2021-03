C’è voglia di nuotare bene e far vedere di esserci. Gabriele Detti è pronto per una nuova sfida, oggi lo vedremo in vasca nei 400 stile libero nel primo giorno dei Campionati italiani a Riccione. L’azzurro, per le vicende Covid che l’hanno riguardato, ha già la qualificazione per Tokyo, ma le motivazioni nella piscina romagnola non mancano.

“Ho dovuto combattere 26 giorni e poi in acqua ne ho un po’ risentito. Ma sono stato molto peggio 2 giorni dopo il vaccino che ho potuto fare grazie all’Esercito alla Cecchignola. Ho avuto 39.5 di febbre, pensavo di morire…ma per fortuna mi sono ripreso subito, e ora sono pronto“, ha rivelato Detti in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

L’obiettivo è chiaro: “Vogliono andar forte. Nei 400 dopo 5 anni è l’ora di cambiare l’ordine del podio, basta terzi posti…E’ sbucato un nuovo australiano (Elijah Winnington ndr.), non sappiamo quali americani si qualificheranno. Negli 800 sl sarà un insieme di sensazioni e di situazioni particolari oltre a Rapsys, Romanchuk e Wellbrock”.

L’approccio del livornese però non cambierà come strategia in acqua, ovvero cercare un passaggio controllato a metà gara per poi fare la differenza: “Non posso subito attaccare, ma so che negli ultimi 50 metri io ci sarò. Le gare si decidono alla fine“. A questo punto non resta che guardare il cronometro e prendere atto del proprio responso.

Foto: LaPresse