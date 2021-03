Nuoto, Sara Franceschi stupisce nei 400 misti e conquista il pass per le Olimpiadi di Tokyo!

Sara Franceschi vince il titolo italiano nei 400 misti agli Assoluti di nuoto a Riccione e, soprattutto, si qualifica per le Olimpiadi di Tokyo 2021. 4’37″00 era il tempo limite richiesto dalla Federazione per staccare il pass per i Giochi e la toscana lo ha ottenuto quasi al centesimo: 4’37″06.

La classe 1999 ha preceduto sul podio Ilaria Cusinato (4’40″58) e Carlotta Toni (4’44″04). Dopo essere rimasta in scia alla Cusinato nelle prime due vasche a farfalla, Franceschi ha operato il sorpasso nella frazione a dorso, firmando il sorpasso a metà gara. E’ nella rana che la nativa di Livorno ha scavato il solco decisivo nei confronti dell’avversaria e coetanea, involandosi poi verso un riscontro cronometrico di assoluto spessore.

Sebbene siamo solo agli albori della stagione, la portacolori del Bel Paese ha ottenuto il terzo tempo mondiale stagionale. Una classifica che è capeggiata dalla cinese Yu Yiting in 4’35″94.

Sara Franceschi parteciperà alle Olimpiadi per la seconda volta in carriera. Era infatti già presente a Rio 2016 quando, appena 17enne, venne eliminata in batteria sia nei 200 sia nei 400 misti. A questo punto l’obiettivo sarà provare a fissare più in alto l’asticella, magari provando a dare l’assalto ad un posto in finale.

Foto: Lapresse