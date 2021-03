LIVE MotoGP, GP Qatar 2021 in DIRETTA: Morbidelli al comando, ottimo anche Bagnaia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.09 Altro giro in 1’55″3 per Morbidelli. Attenzione alla risposta di Miller…

14.08 ROSSIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! Il morso del Dottore! Valentino Rossi sale in quinta piazza a 0.337! La Yahama Petronas sta andando davvero forte, lavora bene con le gomme hard!

14.06 Al momento è una sfida tra Yamaha e Ducati. Più indietro Ktm e Suzuki, in difficoltà la Honda. Ma siamo appena all’inizio. La sorpresa di giornata è l’Aprilia, per ora.

14.05 Sin qui Morbidelli ha impressionato. Il romano è in testa, ma soprattutto ha ottenuto il proprio miglior tempo con gomme hard! Il passo evidenziato sin qui è davvero notevole.

14.04 Caduta per Pol Espargarò con la Honda ufficiale.

14.04 Valentino Rossi sta lavorando sul passo. E’ tornato in pista ancora con due gomme hard. Il Dottore si migliora: è 9° a 7 decimi da Morbidelli.

14.02 Brutta scivolata per Jack Miller, Ducati piuttosto danneggiata. L’australiano si è rialzato subito.

14.01 Franco Morbidelli è al comando con 0.043 su Vinales e 0.099 su Bagnaia. Seguono Aleix Espargarò, Quartararo, Miller, Oliveira, Rins, Binder e Mir. 11° Valentino Rossi a 0.825 dal compagno di squadra.

14.00 Un doveroso tributo per Fausto Gresini che ci ha lasciato.

13.59 Bravo il debuttante Enea Bastianini. Il campione del mondo della Moto2 è 13° a 0.932. 20° Luca Marini 2″4. Al momento è 21° Lorenzo Savadori con l’Aprilia. La scuderia di Noale sta però sognando grazie al quarto posto dello spagnolo Aleix Espargarò.

13.58 Fase di adattamento per Pol Espargarò con la Honda ufficiale. Lo spagnolo è 15° a 1″151 da Morbidelli.

13.57 La prima Ktm è quella di Oliveira, 7° a quasi 7 decimi. Non sta brillando la Suzuki: 8° Rins, 10° il campione del mondo Mir.

13.56 Italiani protagonisti! Francesco Bagnaia è terzo a 0.99 dalla vetta. Grandissimo equilibrio.

13.55 Si migliora Vinales e si porta a 0.043 da Morbidelli.

13.54 MORBIDELLIIIIIIIII!!! Passo straripante con le gomme hard! Rifila 0.185 a Vinales, è di nuovo primo! 11° Valentino Rossi a 0.825. Il Dottore è rientrato ai box.

13.53 Yamaha protagoniste. Ora è lo spagnolo Vinales a volare al comando in 1’55″451, 67 millesimi meglio di Morbidelli. 3° Bagnaia.

13.52 Morbidelli si stava migliorando, ma è stato rallentato da Binder. Ciò nonostante, ha accusato appena 58 millesimi dal proprio miglior tempo.

13.51 SQUILLO DI MORBIDELLI! Il romano è primo con 45 millesimi su Bagnaia. Peraltro il centauro della Yamaha Petronas, così come Valentino Rossi, monta una coppia di gomme hard! Dunque è davvero un riscontro importante.

13.50 BAGNAIA AL COMANDO! 1’55″563! Questa è una pista notoriamente favorevole alla Ducati. Il piemontese monta una coppia di mescole medie.

13.49 QUARTARARO! Ruggisce il francese, vola in testa con 204 centesimi su Aleix Espargarò. Valentino Rossi è settimo a mezzo secondo, non male per ora.

13.48 CHE APRILIA! 1’55″854, si riprende la vetta!

13.48 Torna davanti Miller. 1’55″862 per l’australiano, davvero in palla. Monta una coppia di gomme medie.

13.47 Cambia la classifica. Aleix Espargarò prende la vetta con l’Aprilia. Alle sue spalle le Yamaha: 2° Vinales a 0.019, 3° Quartararo a 0.023.

13.46 Si migliora Miller e si porta a 1’56″160. 2° Bagnaia a 0″057, dunque è grande Ducati in questo avvio! Bene anche Morbidelli, 3° a 0.177.

13.45 Miller sorpassa Valentino Rossi con una staccata importante. L’australiano sta volando.

13.44 Il miglior tempo parziale è di Jack Miller con la Ducati: 1’56″683. Seguono Aleix Espargarò e Petrucci.

13.43 La prima caduta della stagione è per la Ducati Pramac. Johann Zarco finisce nella ghiaia e ritorna ai box di corsa.

13.43 L’ingresso in pista di Valentino Rossi:

13.41 Subito una prova di partenza per Maverick Vinales.

13.41 Sia Rossi sia Morbidelli montano una gomma hard sia all’anteriore sia al posteriore.

13.40 Valentino Rossi scende immediatamente in pista con la Yamaha Petronas.

13.40 INIZIATO IL MONDIALE MOTOGP 2021! Semaforo verde per la FP1!

13.39 La prima sessione di prove libere durerà 45 minuti.

13.35 Curiosità per il debutto con la Honda ufficiale dello spagnolo Pol Espargarò, reduce da un’ottima stagione con la Ktm.

13.33 Intanto una buona notizia dalla Moto2, dove Marco Bezzecchi (Kalex Sky VR46) ha ottenuto il miglior tempo davanti al britannico Sam Lowes al termine della FP1. 3° Fabio Di Giannantonio a 0.242.

13.30 Jorge Lorenzo è l’unico pilota ad aver vinto in tre classi diverse a Losail. Lo spagnolo ha trionfato in 125cc nel 2004, si è successivamente imposto nella 250cc nel 2006 e nel 2007, dopodiché ha arpionato tre affermazioni in MotoGP (2012, 2013, 2016). Il suo primato appare destinato a resistere ancora a lungo poiché nessuno dei centauri attualmente impegnati nella top class può vantare successi sia in Moto2 che in Moto3. Infatti Mir e Miller hanno primeggiato in Moto3, ma non in Moto2, al contrario di Morbidelli e Bagnaia.

13.28 A proposito di costruttori, sinora nel Gran Premio di Qatar hanno primeggiato tre differenti Case. La Yamaha vanta ben 8 affermazioni, di cui peraltro tre consecutive con tre uomini diversi (!) tra il 2015 e il 2017. Segue poi la Ducati con 5 vittorie, mentre chiude a quota 3 la Honda, storicamente mai davvero a proprio agio su questa pista.

13.24 Va peraltro rimarcato come Casey Stoner sia stato l’unico centauro in grado di vincere su due moto diverse. L’australiano ha ottenuto i primi tre successi in sella alla Ducati, mentre l’ultimo è stato raccolto sulla Honda.

13.23 La graduatoria dei piloti più vincenti in MotoGP a Losail.

GP QATAR – VITTORIE TOP CLASS

4 – STONER Casey [AUS] (2007, 2008, 2009, 2011)

4 – ROSSI Valentino [ITA] (2005, 2006, 2010, 2015)

3 – LORENZO Jorge [SPA] (2012, 2013, 2016)

2 – DOVIZIOSO Andrea [ITA] (2018, 2019)

1 – GIBERNAU Sete [SPA] (2004)

1 – MARQUEZ Marc [SPA] (2014)

1 – VIÑALES Maverick [SPA] (2017)

13.21 Comprendendo il Dottore, sono tre i piloti in attività a vantare nel proprio palmares un GP del Qatar. A Rossi si aggiungono gli spagnoli Marc Marquez (2014) e Maverick Viñales (2017).

13.20 Due di essi hanno primeggiato in ben 4 occasioni. Si tratta di Casey Stoner (2007, 2008, 2009, 2011) e di Valentino Rossi (2005, 2006, 2010, 2015). Come si può notare, l’australiano detiene il primato di successi consecutivi, essendo l’unico riuscito a realizzare un filotto di tre vittorie. Al tempo stesso, l’italiano possiede il record di longevità, avendo primeggiato nell’arco di un decennio.

13.18 La classe regina ha disputato 16 gare a Losail, una in meno delle edizioni del Gran Premio tenutesi sinora. La ragione è molto semplice: nel 2020 la competizione è stata cancellata a causa della rampante pandemia di Covid-19. Al contrario, Moto2 e Moto3 hanno gareggiato comunque, in quanto piloti e team erano già presenti in loco prima della “stretta” sui viaggi internazionali. Interessante notare come, a oggi, si contino solamente sette centauri capaci di imporsi almeno una volta nella top class.

13.15 Marc Marquez salterà le prime due gare del Mondiale. Sebbene sia in netto recupero, i medici gli hanno sconsigliato di prendersi rischi. Rientrerà per il GP del Portogallo. Il vero Marquez potrebbe tranquillamente vincere il titolo pur partendo con un handicap di due gare.

13.11 Nel complesso saranno sette i piloti italiani in MotoGP nel 2021: Valentino Rossi e Franco Morbidelli (Yamaha Petronas), Francesco Bagnaia (Ducati), Danilo Petrucci (Ktm Tech3), Lorenzo Savadori (Aprilia), Enea Bastianini e Luca Marini (Ducati Avintia). Solo la Spagna potrà contare su più centauri: nove.

13.09 Dalla Moto2 sono sbarcati nella classe regina due italiani. Il campione del mondo Enea Bastianini e Luca Marini, fratello di Valentino Rossi. Bastianini e Marini correranno insieme nel team Avintia Ducati.

13.06 Al posto di Bagnaia e Miller sono arrivati alla Ducati Pramac il francese Johann Zarco e lo spagnolo Jorge Martin.

13.04 E’ cambiato completamente il roster della Ducati ufficiale. Via Andrea Dovizioso (anno sabbatico per il forlivese, nel 2022 tornerà con l’Aprilia?) e Danilo Petrucci (ora alla Ktm Tech3), promossi dal Team Pramac Francesco Bagnaia e l’australiano Jack Miller.

13.03 La coppia dei piloti Yamaha sarà composta invece dallo spagnolo Maverick Vinales, confermato, e dal francese Fabio Quartararo, che arriva dalla Petronas.

13.02 Sono tanti i piloti che hanno cambiato casacca rispetto allo scorso anno. In primis Valentino Rossi che inizierà quest’oggi una nuova avventura con la Yamaha Petronas. Il Dottore avrà dunque una moto non ufficiale e affiancherà Franco Morbidelli.

13.00 L’appuntamento con la prima sessione è per le 13.40, mentre la seconda sessione scatterà alle 18.00.

12.58 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP1 del GP del Qatar 2021 di MotoGP.

Credit: MotoGP.com Press