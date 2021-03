LIVE Monza-Perugia 12-13, Play-off volley in DIRETTA: inizio equilibrato, sarà battaglia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15-17 Non passa la battuta di Leon.

14-17 Entra Piccinelli al posto di Ter Horst per il giro dietro.

14-17 Si fa vedere anche Solè in attacco.

14-16 Sbaglia questa volta l’attaccante olandese.

13-16 Ace di Ter Horst, che trova il campo dopo un lancio molto problematico.

13-15 Ancora un pallonetto di Leon, che beffa la difesa di Monza.

13-14 Primo tempo di Galassi, ottima giocata di Orduna.

12-14 Pallonetto preciso di Leon, che vola sopra il muro avversario.

12-13 Dzavoronok approfitta di una ricezione imprecisa di Plotnytski e riporta i suoi a -1. Time-out per coach Heynen.

11-13 Gran difesa di Colaci, ma la palla cade per un’incomprensione tra Leon e Plotnytski.

10-13 Ancora un primo tempo di Ricci, Perugia torna a prendere un po’ di vantaggio.

10-12 Ace di Plotnytski, non può nulla Lanza su questa bordata.

10-11 Primo tempo di Ricci, Travica sfrutta immediatamente una ricezione precisa.

10-10 Diagonale piazzata di polso per Lagumdzija, che riporta i suoi in parità.

9-10 Diagonale stretta di Lanza da posto due, la forma di Filippo fa ben sperare in ottica nazionale.

8-10 Disastro in ricostruzione per Monza, che perde il punto per un’invasione di Lagumdzija.

8-9 Parallela millimetrica di Lanza, impreciso il posizionamento a muro di Travica.

7-9 Finisce qui la serie al servizio di Galassi.

7-8 Primo punto del match anche per Lanza, che dimostra di avere il braccio caldo.

6-8 Orduna mette giù una palla a filo rete e riporta i suoi a -2.

5-8 Bravo Lagumdzija a mettere giù una palla difficile, Orduna sta patendo la ricezione dei suoi compagni.

4-8 Murone di Solè su Lagumdzija, i ragazzi di Heynen sembrano estremamente concentrati.

4-7 Ter Horst pesta la linea dei nove metri.

3-7 Leon prende l’ascensore e pianta un chiodo in posto 6. Monza è costretta a chiamare time-out.

3-6 Ace con l’ausilio del nastro per Ter Horst.

3-5 Non passa la battuta dell’opposto di Monza.

3-4 Mani-out di Lagumdzija da seconda linea.

2-4 Parallela di potenza per Dzavoronok, che sembrerebbe di aver ripreso da dove aveva lasciato in gara-1.

1-4 Sparacchia fuori Lagumdzija da posto due.

1-3 Bordata di Dzavoronok, che mette giù una palla molto complessa, non può nulla in difesa Colaci.

0-3 Sfonda sulle mani del muro Leon, un po’ in confusione Orduna in questa fase.

0-2 Murone di Ricci su Dzavoronok, break in apertura per Perugia.

0-1 Gran pipe di Leon, che prima riceve e poi si mette in mostra in attacco.

18:00 SI PARTE!

17:58 Monza risponde con: Orduna, Lanza, Dzavoronok, Lagumdzija, Holt, Galassi e Federici.

17:56 Questo il sestetto di Perugia: Travica, Leon, Ter Horst, Plotnytski, Solè, Ricci e Colaci.

17:53 Le squadre stanno ultimando la fase di riscaldamento.

17:50 Vi ricordiamo che la vincente di questa serie se la dovrà vedere in finale contro una tra Trento e Civitanova.

17:47 Ai quarti Perugia ha superato 2-1 Milano, mentre Monza ha avuto la meglio, con lo stesso risultato, su Vibo Valentia.

17:44 Entrambe le squadre si sono ben comportante in regular season, di conseguenza hanno potuto evitare di passare per gli ottavi di finale.

17:41 Quella di stasera è una sfida molto importante, Perugia potrebbe portare la serie sul 2-0, mettendo una bella ipoteca sulla finale, mentre Monza proverà a tutti i costi ad accorciare le distanze, per poi giocarsi tutto in casa.

17:38 Perugia viene da una vittoria molto sofferta nel match di gara-1, Leon e compagni sono infatti riusciti a spuntarla solo al tie-break.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Monza-Perugia, gara-2 della prima semifinale dei play-off di Superlega 2020-2021. Stiamo giungendo ad uno dei momenti più attesi della stagione, l’assegnazione dello Scudetto è ormai alle porte e le quattro squadre rimaste in gioco si stanno sfidando in semifinali al meglio delle cinque partite (passa il turno chi ottiene tre vittorie).

Perugia e Monza si sono già affrontate sabato scorso quando a spuntarla al tie-break, dopo una battaglia infernale, erano stati i ragazzi di coach Heynen, che questa sera vorranno a tutti i costi portare la serie sul 2-0. Perugia ha vinto la regular season, di conseguenza partiva con tutti i favori del pronostico, ma Monza c’è e come si è visto è un’avversaria assolutamente da non sottovalutare. Le due squadre hanno dovuto affrontare un percorso molto simile: grazie agli ottimi risultati ottenuti durante l’anno entrambe le formazioni hanno avuto il lusso di partire direttamente dai quarti di finale, dove Perugia e Monza hanno avuto rispettivamente la meglio, entrambe per 2-1, contro Milano e Vibo Valentia.

