LIVE Atletico Madrid-Inter, Champions League calcio in DIRETTA: importante fare punti

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta Live del match tra Inter e Atletico Madrid, valido per la quinta giornata della prima fase della Champions League. Trasferta complicata per gli uomini di mister Christian Chivu che dovranno affrontare la terza forza del campionato spagnolo, almeno secondo la storia degli ultimi anni, dietro alle corazzate Real Madrid e Barcellona.

Un match da non sottovalutare, con i nerazzurri che vorranno rifarsi dopo la sconfitta dolorosissima subita nel derby contro il Milan di Massimiliano Allegri per 1-0 grazie alla rete dello statunitense Christian Pulisic e alla grande parata del francese Mike Maignan che ha fermato con brillantezza il rigore tirato da Hakan Calhanoglu.

Sono cinque, invece, le vittorie di fila dell’Atletico Madrid di Diego Simeone, chiamato Cholo, che in casa ha vinto le ultime otto partite, con la sconfitta che non arriva dal 2 aprile di quest’anno, quando i Colchoneros persero la semifinale di ritorno di Copa del Rey contro il Barcellona per 1-0, grazie alla rete di Ferran Torres.

Nel corso degli anni, Inter e Atletico Madrid si sono affrontate solo tre volte in gare ufficiali: la prima, in finale di Supercoppa europea, con gli spagnolo che a Monaco, il 27 agosto 2010 si imposero per 2-0. Gli altri due incontri sono stati gli ottavi di finale di Champions League con la vittoria dei nerazzurri all’andata per 1-0, il 20 febbraio 2024, mentre gli spagnoli vinsero il ritorno per 2-1, il 13 marzo dello stesso anno, spuntandola ai rigori.

Il match inizierà alle 21.00 e verrà disputato allo Stadio Wanda Metropolitano, la terna arbitrale sarà francese composta da François Letexier come primo arbitro e Mehdi Rahmouni e Cyril Mugnier come assistenti. Il quarto uomo sarà il connazionale Jeremie Pignar, al Var ci sarà Willy Delajod con l’unico non transalpino che sarà il portoghese Tiago Martins come aiuto al Var. Segui la partita con la cronaca testuale in Diretta Live di OA Sport, buon divertimento a tutti!