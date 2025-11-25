LIVE Napoli-Qarabag, Champions League calcio in DIRETTA: vietato sbagliare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il Napoli arriva alla quinta giornata della competizione europea con solamente quattro punti. Gli azzurri hanno battuto lo Sporting Lisbona per 2-1 e pareggiato 0-0, nell’ultima giornata, con l’Eintracht Francoforte. Gli uomini di Conte hanno perso le sfide contro Manchester City (2-0) e PSV Eindhoven (6-2), si trovano, in questo momento, in ventiquattresima posizione nella classifica della Champions, l’ultima posizione valida per qualificarsi ai play off. Sette punti e quindicesimo posto, invece, per il Qarabag. Il club azero ha battuto Benfica (2-3) e Copenaghen (2-0), ha, poi, subito una sconfitta con l’Atletico Bilbao (3-1), e nell’ultima sfida ha pareggiato 2-2 a Londra contro il Chelsea.

Nell’ultima sfida di campionato il Napoli ha ottenuto una vittoria per 3-1 con l’Atalanta, portandosi al terzo posto in campionato a -2 dalla Roma. Nella Premier League azera il Qarabag è primo con tre punti sulle prime inseguitrici, nell’ultima sfida è arrivata una vittoria per 2-4 sul Sumqayit.

Serve una vittoria, questa sera, al Napoli per ottenere punti pesanti e morale per le prossime sfide europee. La partita odierna è, indubbiamente, la più facile per gli uomini di Conte, che affronteranno Benfica e Copenaghen in trasferta e chiuderanno con il Chelsea allo stadio Diego Armando Maradona. Il fattore campo è un’arma a favore per gli azzurri infatti, escludendo le amichevoli, l’ultima sconfitta in casa risale all’ 8/12/2024 quando la Lazio si impose per 0-1. In Europa, invece, è stato il Real Madrid il 3/10/2023 ad imporsi per 2-3, anche se nella scorsa stagione il Napoli non ha affrontato coppe continentali.

Per questa sfida, dunque, è il Napoli la favorita. Il livello tecnico della rosa è superiore, nonstante l’assenza di due grandi interpreti delle notti europee come Lukaku e De Bruyne, e anche l’esperienza in partite di Coppa supera quella dei rivali. Una sconfitta, oggi, vorrebbe dire rischiare seriamente un posto ai play off e non qualificarsi clamorosamente alla fase successiva. Non bisogna, però, sottovalutare il Qarabag, con solo due sconfitte fra campionato ed europa, gli uomini di Qurbanov sono una squadra solida con un grande equilibrio fra difesa e attacco.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutiérrez; Elmas, Lobotka, McTominay; Politano, Højlund, Lang. All. Antonio Conte.

QARABAG FK (4-2-3-1): Kochalski; Jafarquliyev, Medina, Mustafazade, Silva; Bicalho, Jankovic; Zoubir, Andrade, Malinowski; Duran. All. Qurban Qurbanov.

