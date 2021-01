Sport in tv oggi (mercoledì 6 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Un 6 gennaio ricchissimo di eventi da seguire in compagnia di OA Sport. Nel giorno dell’Epifania la calza ha in serbo tantissimo sport per gli appassionati.

Si comincia con il basket americano e le sfide di Oltreoceano sempre ricche di fascino. Tocca poi al tennis riprendersi la scena con le qualificazioni del torneo femminile di Abu Dhabi e di Antalya, nei quali i colori azzurri saranno ben rappresentati, senza dimenticare gli esordi di Jasmine Paolini e di Martina Trevisan nel tabellone principale del WTA 500 citato.

Ci sarà da seguire la Dakar 2021, che oggi andrà in scena con la quarta tappa, senza dimenticare ovviamente gli sport invernali. Lo slalom maschile di sci alpino a Zagabria, il Tour de Ski di sci di fondo e la Tournée dei Quattro Trampolini ci daranno qualcosa di speciale. E poi tantissimo calcio con la Serie A, laLiga e la Ligue1. In particolare, grande sfida a San Siro tra Milan e Juventus. Di seguito la programmazione completa:

PROGRAMMA SPORT IN TV (6 GENNAIO)

01.30 BASKET (NBA) – Brooklyn Nets vs Utah Jazz

02.30 BASKET (NBA) – Memphis Grizzlies vs Los Angeles Lakers

03.00 BASKET (NBA) – Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves

04.00 BASKET (NBA) – Los Angeles Clippers vs San Antonio Spurs

04.30 BASKET (NBA) – Portland Trail Blazers vs Chicago Bulls (diretta tv su Sky Sport NBA (206), live streaming su Sky Go e su Now Tv)

07.00 TENNIS (WTA Abu Dhabi) – Primo turno (diretta tv su SuperTennis)

07.00 TENNIS (WTA Abu Dhabi) – Turno finale qualificazioni: Bondar vs Pieri

07.10 Dakar (Quarta tappa) – Wadi Ad-Dawasir > Riyadh: partenza moto

08.00 TENNIS (ATP Antalya) – Primo turno qualificazioni: Vavassori vs Ortega Olmedo

08.14 Dakar (Quarta tappa) – Wadi Ad-Dawasir > Riyadh: partenza quad

08.30 TENNIS (WTA Abu Dhabi) – Turno finale qualificazioni: Stefanini vs Fetecau

08.30 TENNIS (WTA Abu Dhabi) – Turno finale qualificazioni: Turati vs Caregaro

09.15 Dakar (Quarta tappa) – Wadi Ad-Dawasir > Riyadh: partenza auto

09.30 TENNIS (ATP Antalya) – Primo turno qualificazioni: Pellegrino vs Aksu

10.08 Dakar (Quarta tappa) – Wadi Ad-Dawasir > Riyadh: partenza camion

11.00 TENNIS (WTA Abu Dhabi) – Primo turno: Trevisan vs Putintseva (diretta tv su SuperTennis)

12.15 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom maschile a Zagabria, prima manche (diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

12.15 CALCIO (Serie A) – Cagliari vs Benevento (diretta tv su Sky Sport Serie A (202), Sky Sport 251, live streaming su Sky Go e su Now Tv)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Supercoppa Italiana) – prima semifinale: Juventus vs Roma (diretta tv su Sky Sport (201), live streaming su Sky Go e su Now Tv)

13.30 SCI DI FONDO (Tour de Ski) – 10 km femminile inseguimento in tecnica classica a Dobbiaco (diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

14.00 CICLO-CROSS (Giro d’Italia): ultima tappa a Sant’Elpidio a Mare

14.40 SCI DI FONDO (Tour de Ski) – 15 km maschile inseguimento in tecnica classica a Dobbiaco (diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Atalanta vs Parma (diretta tv su Sky Sport 254, live streaming su Sky Go e su Now Tv)

15.00 CALCIO (Serie A) – Bologna vs Udinese (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Crotone vs Roma (diretta tv su Sky Sport 253, live streaming su Sky Go e su Now Tv)

15.00 CALCIO (Serie A) – Lazio vs Fiorentina (diretta streaming su DAZN e in tv su DAZN1)

15.00 CALCIO (Serie A) – Sampdoria vs Inter (diretta tv su Sky Sport Serie A (202), Sky Sport 252, live streaming su Sky Go e su Now Tv)

15.00 CALCIO (Serie A) – Sassuolo vs Genoa (diretta tv su Sky Sport 256, live streaming su Sky Go e su Now Tv)

15.00 CALCIO (Serie A) – Torino vs Hellas Verona (diretta tv su Sky Sport 255, live streaming su Sky Go e su Now Tv)

15.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom maschile a Zagabria, seconda manche (diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

16.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Todis Lido di Ostia vs CDM Futsal Genova (diretta streaming da PMG Sport Futsal)

16.45 SALTO CON GLI SCI (Tournée dei Quattro Trampolini) – HS142 a Bischofshofen (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

17.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Saviatesta Mantova vs Italservice Pesaro (diretta streaming da PMG Sport Futsal)

17.00 VOLLEY (SuperLega) – Trentino vs Milano (diretta streaming su Eleven Sports)

17.00 VOLLEY (Lega Volley femminile) – Bergamo vs Monza (diretta streaming su LVF TV)

17.00 VOLLEY (Lega Volley femminile) – Brescia vs Cuneo (diretta streaming su LVF TV)

17.00 VOLLEY (Lega Volley femminile) – UYBA Busto Arsizio vs Perugia (diretta streaming su LVF TV)

17.00 BASKET (Champions League) – Tofas Bursa vs Keravnos (diretta streaming su Eurosport Player)

17.15 TENNIS (WTA Abu Dhabi) – Primo turno: Paolini vs Fernandez (diretta tv su SuperTennis)

17.30 VOLLEY (Lega Volley femminile) – Conegliano vs Firenze (diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Supercoppa Italiana) – prima semifinale: Milan vs Fiorentina (diretta tv su Sky Sport (201), Sky Sport Serie A (202), live streaming su Sky Go e su Now Tv)

18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Feldi Eboli vs Syn-Bios Petrarca (diretta streaming da PMG Sport Futsal)

18.00 CALCIO (Serie A) – Napoli vs Spezia (diretta streaming su DAZN e in tv su DAZN1)

18.20 BASKET (Champions League) – Pszczolka Start Lublin vs Falco Szombathely (diretta streaming su Eurosport Player)

18.20 BASKET (Champions League) – Era Nymbyrk vs Digione (diretta streaming su Eurosport Player)

19.00 CALCIO (Ligue1) – Lorient vs Monaco (diretta streaming su DAZN)

19.00 CALCIO (Ligue1) – Briest vs Nizza (diretta streaming su DAZN)

19.54 BASKET (Serie A) – Allianz Pallacanestro Trieste vs Unahotels Reggio Emilia (diretta streaming su Eurosport Player)

20.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Real San Giuseppe vs Colormax Pescara (diretta streaming da PMG Sport Futsal)

20.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Signor Prestito CMB Matera vs Cybertel Aniene (diretta streaming da PMG Sport Futsal)

20.20 BASKET (Champions League) – Iberostar Tenerife vs Banco Di Sardegna Sassari (diretta streaming su Eurosport Player)

20.45 CALCIO (Serie A) – Milan vs Juventus (diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Serie A (202), Sky Sport 251, live streaming su Sky Go e su Now Tv)

20.45 CALCIO (EFL Cup) – Manchester United vs Manchester City (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (laLiga) – Athletic Bilbao vs Barcellona (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Ligue1) – St Etienne vs PSG (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Ligue1) – Reims vs Digione (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Ligue1) – Marsiglia vs Montpellier (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Ligue1) – Lione vs Lens (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Ligue1) – Lille vs Angers (diretta streaming su DAZN)

23.15 CALCIO (Copa Libertadores) – Boca Juniors vs Santos (diretta streaming su DAZN)

Foto: Lapresse