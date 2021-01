CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom maschile di Zagabria, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. Finalmente si torna sulla neve: prima gara del nuovo anno per gli uomini, pronti a regalare grande spettacolo sul pendio che sovrasta la capitale della Croazia. Si scenderà su una pista iconica e di grande tradizione, anche se non molto complicata e su un tracciato che spesso nasconde poche insidie. Le ragazze vi hanno gareggiato appena tre giorni fa, la neve era primaverile e a farla da padrona è stato il caldo. Potremmo assistere a una gara ricca di colpi di scena e infarcita di imprevedibilità.

Gli specialisti dei pali stretti tornano a gareggiare a due settimane di distanza dallo slalom di Madonna di Campiglio. L’Italia si stringe tutta attorno ad Alex Vinatzer, definitivamente esploso proprio sul finire del 2020. Il 21enne, che scenderà col pettorale numero 11, è reduce dal terzo posto di Campiglio e dalla quarta piazza in Alta Badia il giorno prima. L’azzurro ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco, sicuramente uscirà dal cancelletto di partenza per puntare al podio e sognare la prima vittoria nel massimo circuito itinerante.

Rivedremo all’opera Giuliano Razzoli, che ritorna in gara dopo essere guarito dal Covid-19. Il Campione Olimpico di Vancouver 2010 si rimetterà in gioco col pettorale numero 31 e proverà a ottenere un buon risultato, proprio come l’altro veterano Manfred Moelgg (19) e il giovane Simon Maurberger (25). In gara anche Stefano Gross (28), Federico Liberatore (39) e Tommaso Sala (40).

Il francese Alexis Pinturault occupa il secondo posto in classifica generale a tre punti di distacco dal norvegese Aleksander Kilde, dunque vorrà operare il sorpasso. Attenzione però anche all’altro norvegese Henrik Kristoffersen, reduce dal trionfo di Campiglio e desideroso di imporsi nuovamente in modo da riavvicinarsi in classifica generale (è invece leader della graduatoria di specialità, scenderà col pettorale numero 1). Potranno dire la loro anche l’austriaco Manuel Feller, lo svizzero Ramon Zenhaeusern, il norvegese Sebastian Foss-Solevaag, l’austriaco Marco Schwarz, il francese Clement Noel, l’elvetico Daniel Yule, ma anche il tedesco Linus Strasser, lo svizzero Loic Meillard, il britannico Dave Ryding, gli altri transalpini Jean-Baptiste Grange e Victor Muffat-Jeandet.

Si inizia alle ore 12.15 con la prima manche, poi si ritornerà alle ore 15.30 per la seconda manche.

