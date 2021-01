Sci alpino, nuovo programma a Kitzbuehel! Orari, tv, streaming: discesa domani, superG lunedì!

Oggi non si è disputata la discesa libera di Kitzbuehel a causa della pioggia e della neve che sono cadute sulla mitica Streif, una delle piste più iconiche del Circo Bianco. La tradizionale Classica della velocità non è andata in scena come da programma, ma gli atleti dovranno aspettare soltanto qualche ora per rimettersi in gioco sul tracciato austriaco (dove si è gareggiato anche ieri, ma si trattava del recupero della discesa di Wengen).

Gli organizzatori hanno infatti ridisegnato il programma del fine settimana in quel di Kitzbuehel: la discesa libera verrà recuperata domani (domenica 24 gennaio) alle ore 10.20; il superG, originariamente previsto per domani, verrà invece disputato lunedì 25 gennaio alle ore 10.45. La Streif resterà dunque aperta un giorno in più e ci regalerà un inizio di settimana davvero appassionante. L’Italia si affiderà in particolar modo a Dominik Paris, già trionfatore in quattro occasioni in questa località.

Di seguito il calendaio completo, tutte le date, gli orari dettagliati, il palinsesto tv/streaming del nuovo programma di gare a Kitzbuehel. Gli eventi saranno tarsmessi in diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1; in diretta streaming su Eurosport Player e RaiPlay; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

NUOVO CALENDARIO KITZBUEHEL: DATE, PROGRAMMA ORARI

DOMENICA 24 GENNAIO:

10.20 Discesa libera maschile a Kitzbuehel

LUNEDÌ 25 GENNAIO:

10.45 SuperG maschile a Kitzbuehel

COME VEDERE LE GARE DI KITZBUEHEL IN DIRETTA TV E STREAMING:

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1.

Diretta streaming su Eurosport Player, RaiPlay, Sky Go, Now TV. I canali di Eurosport sono visibili in streaming anche su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse