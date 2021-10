Sci alpino, Sofia Goggia: “Sono migliorata tanto in gigante”. Parlano anche Bassino e Brignone alla vigilia di Soelden

La Coppa del Mondo di sci alpino 2021 è pronta a prendere il via e le italiane saranno attese protagonista del gigante di Soelden, classica gara che apre una stagione in cui Sofia Goggia può legittimamente puntare ad ambizioni di classifica, dichiarandosi migliorata nelle specialità tecniche.

“La pista è molto bella, oggi c’era una crosticina come se fosse neve primaverile – ha dichiarato l’azzurra – Già nel secondo passaggio però era sparita. Mi pare che il fondo sia ben duro e che si possa fare una bella gara. Sono soddisfatta del lavoro fatto in gigante, potendo osservare Marta Bassino, che penso sia ancora l’atleta da battere in questa disciplina, sono cresciuta molto e ho fatto passi da gigante. Ognuno fa la propria gara cercando di dare il meglio, sono molto contenta che parta la stagione”.

L’Italia al femminile si presenta con un vero e proprio dream team, che può schierare anche Federica Brignone, vincitrice della coppa di cristallo nel 2020, insieme a quelle di combinata e gigante, che proprio sulla pista austriaca ha conquistato il primo successo in carriera.

“La pista è preparata molto bene, è veramente bella – ha detto Brignone – Arrivare in pista e sentire bene gli appoggi e mi sono divertita. Ho fatto un bel lavoro atletico e mentale ed è un buon punto di partenza. Può andare bene oppure no domani, ma so di aver lavorato bene. Ho avuto anche giorni difficili, ad esempio in Senales, ma sono quelli che fanno crescere. Sono qui perché ho degli obiettivi e cerco di raggiungerli”.

Ai microfoni della FISI si è concessa anche Marta Bassino, detentrice della coppa di specialità, che ha parlato delle condizioni della pista e della visita dei propri genitori. “Domani c’è la gara, oggi abbiamo fatto la sciata in pista, la pista non è così ghiacciata, ma è molto bella. Poi si vedranno domani le condizioni. Secondo me è meno dura di altri anni, però la sciata in pista lascia un po’ il tempo che trova, sembra una neve facile da attaccare e da sciare dalla prima all’ultima porta. Ci sarà un po’ di pubblico, verrà anche la mia famiglia ed è bello che si riparta così”.

Foto: LaPresse