Prada Cup, Luna Rossa da record: la barca più veloce nella prima giornata! A quanti nodi volava? Picco da urlo in km/h

Luna Rossa è stata l’imbarcazione più veloce della prima giornata della Prada Cup. Il team italiano ha perso la regata contro Ineos Uk per 28”, ma durante il match race James Spithill hanno fatto registrare un picco di velocità notevole, il più elevato nelle due prove andate in scena durante la notte (nella prima BRITAnnia aveva sconfitto gli statunitensi di American Magic con addirittura 1’20” di margine).

Luna Rossa ha toccato la velocità record di 46,72 nodi. Si tratta dell’equivalente di 86,525 km/h (ricordiamo che un nodo corrispone a 1,852 km/h, è l’unità di misura della velocità in ambiente nautico). Un picco davvero notevole e interessante, anche perché non si è regatato con il vento al massimo consentito dal regolamento (la brezza in quel frangente si aggirava attorno ai 15-16 nodi).

Questa è l’ulteriore dimostrazione che la barca italiana è consistente e performante, è molto veloce e può puntare in alto. Oggi si è davvero perso soltanto per un errore in partenza che ha permesso a Ben Ainslie di prendere il lato destro del campo di regata e di controllare la situazione per i 25 minuti di gara.

A CHE VELOCITÀ È ANDATA LUNA ROSSA NELLA PRIMA REGATA? RECORD DI GIORNATA!

46,72 nodi, ovvero 86,525 km/h.

